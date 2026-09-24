El IPC vuelve a acelerarse y el transporte aporta alrededor del 76% de la subida mensual

La inflación alcanza su nivel más alto desde febrero de 2023, aunque la subyacente baja al 2,9%. Los combustibles explican buena parte del fuerte repunte del transporte.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en agosto de 2026 una tasa interanual del 4,3%, siete décimas más que en julio y su nivel más alto desde febrero de 2023. Los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este martes, 15 de septiembre, muestran además un aumento mensual del 0,7%. El dato confirma una aceleración clara desde junio, cuando la inflación estaba en el 3,2%, aunque detrás del salto aparece un componente especialmente relevante: el transporte y, dentro de él, los combustibles.

El transporte aporta tres cuartas partes de la subida mensual del IPC

El transporte registró una subida mensual del 3,3% y tuvo una repercusión de 0,534 puntos sobre el incremento general del IPC. Como el índice avanzó un 0,7% durante agosto, esa aportación equivale aproximadamente al 76% de toda la subida mensual. El INE relaciona el comportamiento con el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. El aumento llega después de meses en los que el precio de las gasolineras ya había ganado protagonismo en el gasto de muchos conductores.

El contraste también aparece al comparar las tasas interanuales. El transporte pasó de crecer un 6,2% en julio a un 9,5% en agosto, un salto superior a tres puntos en solo un mes y la tasa más elevada desde agosto de 2022. El INE explica que los combustibles subieron este agosto, mientras que en agosto de 2025 habían bajado. Esta comparación anual amplifica el resultado. La evolución también ayuda a entender por qué cuestiones como la diferencia entre diésel y gasolina han adquirido mayor relevancia para los hogares que dependen del coche.

La inflación subyacente baja al 2,9% pese al salto del índice general

El aumento hasta el 4,3% no se ha trasladado con la misma intensidad a la inflación subyacente. Este indicador, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, bajó una décima hasta el 2,9%. La diferencia entre ambas tasas alcanza así 1,4 puntos porcentuales. En julio, el IPC general estaba en el 3,6% y la subyacente en el 3,0%, por lo que la distancia era de solo seis décimas. Los datos refuerzan el peso que los componentes energéticos han tenido en la aceleración de agosto.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas también presionaron al alza, aunque bastante menos. Su tasa anual alcanzó el 2,3%, siete décimas por encima de julio. El INE señala especialmente a las frutas y frutos de cáscara, cuyos precios bajaron menos que un año antes. Para los hogares, esto significa que una inflación general del 4,3% no implica que todos los productos hayan aumentado en esa proporción. El impacto depende de la composición del gasto familiar, desde carburantes hasta alimentación, un apartado en el que ya se viene observando el encarecimiento de una compra saludable.

El IPC acumula una subida de 1,1 puntos desde junio

La evolución de los últimos tres meses permite apreciar mejor la velocidad del cambio. El IPC se mantuvo en el 3,2% en junio, subió al 3,6% en julio y alcanzó el 4,3% en agosto. Son 1,1 puntos porcentuales más en dos meses. Solo entre julio y agosto el avance fue de siete décimas. Al mismo tiempo, la inflación subyacente pasó del 2,9% en junio al 3,0% en julio y regresó al 2,9% en agosto, un recorrido mucho más estable que el del índice general.

La subida tampoco fue idéntica en todo el territorio. Todas las comunidades autónomas registraron tasas interanuales positivas. Cantabria presentó la más elevada, con un 5,1%, mientras Canarias se situó en el 3,8%. Madrid alcanzó el 4,7%. Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para realizar comparaciones europeas, aumentó hasta el 4,6% interanual, también siete décimas más que en julio.

Los datos definitivos pueden consultarse en la publicación oficial del INE.