Cruz Roja abre la inscripción a un curso gratuito de almacén de 200 horas que comienza en octubre

El curso gratuito de Cruz Roja contempla prácticas en empresas y acompañamiento laboral. El calendario completo y las condiciones de acceso deben confirmarse con la entidad.

Cruz Roja ha abierto las inscripciones para un curso gratuito de operario de almacén y reposición en Ciudad Rodrigo. Comenzará en octubre de 2026. La convocatoria, difundida el 24 de septiembre por Noticias Ciudad Rodrigo, anuncia 200 horas presenciales en horario de mañana. Está dirigida a quienes buscan empleo o mejorar su cualificación. La documentación general del programa añade un matiz relevante: sus destinatarios prioritarios no equivalen a requisitos confirmados de esta edición.

A quién se dirige el curso gratuito de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo

La iniciativa está especialmente orientada a personas en situación o riesgo de exclusión social y forma parte de los Itinerarios de Inserción Sociolaboral. La ficha general de este programa, publicada por Cruz Roja en Salamanca, señala como destinatarios prioritarios a perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía. Ese dato ayuda a entender el enfoque social del proyecto, aunque no acredita que cobrar esa prestación sea una condición obligatoria para este curso concreto.

La información difundida sobre la convocatoria no establece una edad máxima, una titulación mínima ni un tiempo determinado de inscripción como demandante de empleo. Estos datos deben confirmarse directamente con la entidad organizadora. Al comparar cursos gratuitos para desempleados, cada convocatoria exige comprobar su propio perfil de acceso. Por eso, quienes estén interesados deben explicar su situación a la asamblea local y preguntar qué requisitos y documentos corresponden a esta edición.

Qué se aprenderá durante las 200 horas de formación

Los contenidos anunciados abarcan la recepción, organización y reposición de mercancías, además del funcionamiento habitual de almacenes y establecimientos comerciales. Si una oferta laboral exige manejar maquinaria específica, se debería pedir el temario antes de dar por incluida esa preparación. La convocatoria señala financiación vinculada a fondos europeos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Junta de Castilla y León. Las fuentes consultadas no detallan el desglose de horas por módulo ni qué acreditación se entregará al finalizar. Quien busque un título específico debe consultar este punto.

El horario de mañana y la asistencia presencial son dos condiciones relevantes para organizar la participación. Sin embargo, conocer las 200 horas totales no permite calcular la fecha de finalización: faltan los días lectivos y la jornada diaria. Antes de reorganizar turnos, cuidados o desplazamientos, resulta útil pedir el calendario completo. También interesa aclarar cómo se reparten las horas entre formación y otras actividades, y si las eventuales prácticas seguirían el mismo horario. La gratuidad del curso tampoco confirma ayudas para transporte o manutención. Si esos gastos condicionan la asistencia, se puede preguntar por los apoyos disponibles y sus condiciones antes de asumir desplazamientos diarios.

Las prácticas son una posibilidad dentro del itinerario de empleo

La convocatoria contempla prácticas formativas no laborales en empresas de la zona, pero las presenta como una posibilidad. La información disponible no identifica empresas participantes, plazas de prácticas ni un compromiso de contratación posterior. Por tanto, no permite prometer un empleo al terminar. Quien valore especialmente esa experiencia puede preguntar cómo se asignan las estancias, cuánto duran y qué condiciones se comunicarán antes de incorporarse a una empresa.

El programa incorpora información, orientación, asesoramiento y acompañamiento personalizado para buscar trabajo. La documentación general de Cruz Roja añade evaluación de objetivos profesionales, herramientas de búsqueda de empleo e intermediación laboral. También recoge el seguimiento de las personas participantes. Esa combinación permite abordar necesidades distintas: aprender una ocupación, preparar la búsqueda y recibir apoyo durante el proceso. La ficha describe el marco del programa; la asamblea debe concretar qué actividades se aplican a cada participante.

Cómo solicitar información y qué plazo hay que confirmar

Las personas interesadas pueden dirigirse a la sede de Cruz Roja en la calle Gigantes, número 8, de Ciudad Rodrigo. También pueden llamar al 923 46 12 28 o escribir a crodrigo@cruzroja.es. El teléfono y la dirección coinciden con el directorio oficial de la organización. Al contactar, es útil indicar el nombre completo del curso y la edición prevista para octubre de 2026. Así se evitan confusiones con otras actividades.

El anuncio informa de la apertura de inscripciones, pero no publica una fecha límite ni el día exacto de comienzo. Por eso, octubre no debe interpretarse como el plazo para presentar la solicitud. Al contactar, se puede pedir que indiquen cuándo comunicarán la admisión y por qué canal, así como si existe lista de espera. La calle Gigantes es el punto de información confirmado; el anuncio no identifica expresamente el aula donde se impartirán las clases.

Los datos de la asamblea pueden comprobarse en el directorio oficial de Cruz Roja.