Castilla-La Mancha da hasta el 1 de octubre para solicitar módulos presenciales de FP

La admisión presencial comenzó el 23 de septiembre. La convocatoria permite avanzar por módulos y contempla determinadas vías para adultos con experiencia laboral.

Castilla-La Mancha abrió el 23 de septiembre las solicitudes para estudiar módulos presenciales de Formación Profesional durante el curso 2026/2027. El plazo de la modalidad general termina el 1 de octubre y permite pedir una parte del ciclo. La resolución, publicada en el DOCM del día 22, puede interesar a quienes trabajan o necesitan completar formación pendiente. Las plazas dependen de las vacantes de cada centro y existen requisitos diferentes según las enseñanzas elegidas.

La oferta modular permite elegir parte de la formación con plazas vacantes

La convocatoria incluye módulos de grado medio, grado superior y cursos de especialización en los centros autorizados para impartirlos. También contempla determinados módulos de grado básico en centros de educación de personas adultas. Las vacantes proceden de las plazas que quedan después de la admisión y matrícula ordinarias. Por ello, no se publica una bolsa única que garantice cualquier módulo en cualquier localidad. Cada centro debe informar del número de puestos disponibles. Antes de solicitar, interesa comprobar el nombre exacto del módulo, su horario presencial y las posibilidades de desplazamiento.

Esta organización permite distribuir el aprendizaje, aunque mantiene las exigencias académicas y la evaluación de los módulos cursados. La resolución establece un máximo de 1.030 horas lectivas para la matrícula modular de los títulos regulados por la nueva ordenación. El centro debe orientar sobre qué módulos resulta preferible elegir y cómo se relacionan entre sí. La Formación Profesional dual tiene también una conexión con el trabajo, pero cada convocatoria regula sus propias condiciones. Aquí la característica principal es la matrícula parcial en enseñanzas presenciales.

La edad general es de dieciocho años y hay una excepción para trabajadores menores

La regla general exige cumplir dieciocho años antes de finalizar 2026. Excepcionalmente, podrán acceder personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho que estén incorporadas al mercado laboral y trabajando. En estos casos debe considerarse que la modalidad encaja mejor con sus circunstancias personales. Para los módulos de grado básico no se añade otro requisito académico al de edad previsto. En grado medio y superior se aplican las condiciones ordinarias de acceso, mientras que los cursos de especialización exigen la titulación correspondiente a cada enseñanza.

La resolución contempla otra vía para adultos con experiencia laboral y especiales dificultades de inserción que no reúnan las condiciones académicas habituales. Su finalidad es facilitar formación permanente, integración social y acceso al trabajo. Esta posibilidad no significa que desaparezcan todos los requisitos para obtener el título final. La formación modular superada podrá certificarse y acumularse, pero la expedición del título exige acreditar las condiciones de acceso correspondientes. Esa distinción evita confundir la autorización para estudiar ciertos módulos con la obtención automática de una titulación completa.

El 1 de octubre termina la solicitud y la matrícula se realizará después

Las solicitudes de la modalidad general se presentan del 23 de septiembre al 1 de octubre, ambos incluidos. El formulario se dirige a la delegación provincial de Educación de la provincia donde esté el centro solicitado. Puede tramitarse electrónicamente con firma digital o de forma presencial mediante los registros admitidos por la convocatoria. La documentación deberá acompañar a la solicitud según la vía de acceso utilizada. Cuando se alegue experiencia, serán relevantes los certificados correspondientes y el informe de vida laboral, entre las acreditaciones previstas.

La adjudicación provisional llegará el 7 de octubre y las reclamaciones podrán presentarse los días 8 y 9. La asignación definitiva está fijada para el 14 de octubre. Quienes obtengan plaza tendrán que matricularse en el centro entre el 15 y el 19 de octubre, ambos incluidos. Solicitar y matricularse son, por tanto, dos actuaciones diferentes dentro del procedimiento. Las listas se publicarán en los tablones de los centros y tendrán efectos de notificación. El calendario exige seguir el resultado, además de conservar el justificante de la primera solicitud.

La adjudicación no depende únicamente del orden de llegada

Los criterios de prioridad incluyen situaciones como haber cursado módulos del mismo ciclo y centro durante el año anterior. También se contempla haber concluido un procedimiento de acreditación de competencias o disponer de un certificado profesional de la familia correspondiente. Para determinados aspirantes de nuevo acceso cuentan la nota media o la experiencia laboral, según cumplan los requisitos académicos. Los empates persistentes se resolverán mediante el sorteo previsto para el 2 de octubre. Presentar antes la solicitud no sustituye, por tanto, la acreditación de los criterios que correspondan.

Existe una segunda modalidad vinculada a acuerdos entre centros y empresas para formar o recualificar trabajadores. Esos acuerdos pueden plantearse durante el curso y no se rigen por el mismo cierre del 1 de octubre. Asimismo, si quedan vacantes tras la admisión general, los centros podrán matricular hasta la primera evaluación parcial conforme a las condiciones establecidas.

Los detalles se encuentran en la resolución del DOCM y en el portal oficial de admisión. Este facilita el acceso al formulario y a la documentación.