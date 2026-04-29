Colocar una moneda encima del router del wifi: qué dicen los expertos

El router del wifi es ese aparato que suele pasar desapercibido hasta que internet empieza a fallar justo cuando más falta hace. Está en una estantería, detrás de la tele o en cualquier rincón de casa, y aun así depende de él que funcionen móviles, ordenadores y otros dispositivos. Por eso no es raro que circulen trucos caseros para mejorar la señal, algunos más útiles que otros.

Uno de los más comentados consiste en colocar una moneda encima del router. La idea suena sencilla, barata y hasta tentadora, porque no todos los días parece que una moneda pueda salvar la conexión. Pero los expertos advierten que este truco tiene más de creencia popular que de solución técnica.

¿Para qué sirve poner una moneda encima del router del wifi?

Quienes recomiendan colocar una moneda sobre el router aseguran que podría ayudar a mantener el dispositivo más estable o incluso mejorar la forma en la que se reparte la señal por la casa. La explicación que suele darse es que, al estar hecha de metal, la moneda podría actuar como una especie de antena casera o como disipador, es decir, como un elemento que ayuda a reducir variaciones en la señal.

Sin embargo, esta teoría no cuenta con respaldo técnico sólido. En otras palabras, suena apañado, pero no hay pruebas científicas concretas que demuestren que una moneda mejore la conexión a internet. Y cuando se habla de wifi, las ocurrencias metálicas no siempre salen gratis, aunque la moneda sea de poco valor.

En algunos casos, el motivo real para poner una moneda encima del router es mucho más simple: añadir peso. Si el equipo es liviano y los cables tiran de él, puede moverse con facilidad. Ahí la moneda funcionaría como un pequeño apoyo casero para evitar que el aparato se desplace.

Qué dicen los expertos sobre este truco casero del wifi

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que colocar una moneda sobre el router no tiene sustento científico para mejorar la conexión. El motivo principal es que una moneda es demasiado pequeña como para influir de forma real en las ondas de radio que utiliza el wifi, tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz.

Además, poner objetos encima del router puede traer problemas. Si la moneda o cualquier otro elemento bloquea las ranuras de ventilación, el aparato puede calentarse más de la cuenta. Y ya se sabe: cuando un dispositivo se recalienta, ni trabaja igual ni suele agradecerlo a largo plazo. Estos son los principales riesgos y límites que señalan los expertos:

Impacto nulo: una moneda no tiene tamaño suficiente para modificar de forma apreciable las ondas del wifi en 2,4 GHz o 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento: apoyar objetos sobre el router puede bloquear la ventilación y afectar al rendimiento.

Interferencias indeseadas: acumular monedas u otros elementos metálicos cerca del equipo puede perjudicar la señal y generar zonas sin cobertura dentro de casa.

Por lo tanto, aunque el truco pueda parecer inofensivo, no conviene confiar en él como solución para mejorar internet. En el mejor de los casos, no hará nada. En el peor, puede dificultar la ventilación o empeorar la señal si se colocan varios objetos metálicos alrededor.

Dónde no conviene poner el router si quieres mejorar la señal

La ubicación del router sí importa, y mucho más que una moneda encima. Según los expertos en tecnología, hay zonas de la casa donde no se recomienda colocar este dispositivo porque pueden afectar al rendimiento del wifi o provocar interferencias.

Uno de esos lugares es la cocina, ya que puede causar interferencias y también posibles accidentes. Tampoco se aconseja situarlo junto a ventanas, porque las redes públicas pueden interferir con la señal. Además, conviene evitar colocarlo cerca de objetos metálicos grandes.

La clave está en no taparlo, no rodearlo de metales y no esconderlo en lugares que dificulten la distribución de la señal. Puede parecer una tontería, pero muchas veces el problema no está en el router en sí, sino en dónde lo hemos dejado plantado.

Qué hacer si el wifi va mal en casa

Antes de probar trucos virales, lo más práctico es revisar lo básico. Si el router se mueve por la tensión de los cables, se puede buscar una posición más estable, sin necesidad de poner objetos encima que puedan tapar la ventilación.

También conviene comprobar que no esté en la cocina, junto a una ventana o cerca de grandes objetos metálicos. Estos puntos sí pueden afectar a la señal, mientras que la moneda no tiene un efecto demostrado sobre la conexión.

En resumen, poner una moneda sobre el router del wifi no es una solución fiable para mejorar internet. Puede servir, como mucho, para que un aparato muy ligero no se desplace por culpa de los cables. Para mejorar el rendimiento, lo importante es colocarlo bien, mantenerlo ventilado y alejarlo de zonas con interferencias.