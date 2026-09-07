Muchos reinician el router cuando falla internet, pero hay un botón que conviene no confundir

Apagar y encender el equipo puede resolver un fallo temporal. El botón Reset cumple otra función y, según el modelo, restaura los ajustes de fábrica.

Reiniciar el router puede ayudar cuando la señal desaparece y todos los dispositivos pierden internet. Aunque suele recomendarse mantener pulsado el botón de encendido durante unos segundos, el procedimiento no es idéntico en todos los equipos. Vodafone aconseja desconectar la alimentación y volver a encender el aparato. Movistar también contempla apagarlo y encenderlo. El botón Reset cumple otra función y una pulsación prolongada puede borrar los ajustes personalizados.

Qué hace realmente el botón de encendido del router

El botón de encendido o interruptor On/Off corta la alimentación del router. En muchos modelos, reiniciar consiste en apagar el equipo y volver a encenderlo después. La guía oficial de Vodafone recomienda desconectarlo de la corriente, encenderlo nuevamente y esperar a que sus luces terminen de parpadear. Las soluciones de Movistar incluyen también el apagado y encendido entre las primeras comprobaciones. Este procedimiento mantiene la configuración y busca recuperar el servicio tras un bloqueo temporal. Las credenciales y los ajustes guardados deberían conservarse al no realizar una restauración.

Mantener un botón pulsado no siempre produce ese mismo resultado. Algunos equipos incorporan mandos separados para encendido, wifi, WPS y Reset. El manual del ZTE ZXHN F6600P, distribuido por Vodafone, indica que su botón Wi-Fi activa o desactiva la red inalámbrica. Pulsarlo no equivale necesariamente a reiniciar todo el aparato. El usuario debe mirar el nombre impreso junto al mando antes de actuar. La similitud física entre botones no significa que compartan función. Cuando existe conexión, pero la cobertura es débil, también puede influir la forma de colocar el router en casa.

Cuándo puede ayudar un reinicio a recuperar la conexión

El reinicio tiene sentido cuando el router deja de proporcionar señal y varios dispositivos pierden el acceso a internet. La maniobra interrumpe el funcionamiento del equipo y permite que vuelva a arrancar. Después, debe comprobarse si reaparece la red y si los aparatos recuperan la conexión. Cuando el servicio vuelve, el problema podía estar relacionado con una incidencia temporal. La acción no demuestra cuál fue la causa, pero permite saber si el nuevo arranque ha bastado.

Si la señal continúa sin aparecer, repetir varias veces el mismo gesto no garantiza un resultado diferente. La información de referencia advierte que el problema puede necesitar otra revisión. Vodafone indica que, si los servicios siguen sin funcionar después del reinicio, el cliente puede comunicar una avería desde sus canales de atención. Antes de hacerlo, debe dejarse que el equipo complete el arranque. Comprobar demasiado pronto puede llevar a pensar que el reinicio no ha funcionado.

No confundas reiniciar el router con restaurarlo de fábrica

El botón identificado como Reset merece una atención especial. La documentación de TP-Link explica que mantenerlo pulsado durante más de diez segundos puede devolver el router a sus valores de fábrica. Ese proceso elimina configuraciones personalizadas, incluidos los ajustes de internet, el wifi y otras opciones guardadas. Vodafone también señala que un restablecimiento recupera el nombre original de la red. Después, los dispositivos deben volver a conectarse con los datos correspondientes al equipo.

Tampoco existe una duración universal para todos los modelos. El manual del ZTE ZXHN F6600P asigna dos acciones diferentes al mismo botón Reset. Una pulsación de un segundo reinicia el aparato sin perder la configuración. Mantenerlo más de cinco segundos realiza un restablecimiento de fábrica. Otros fabricantes emplean tiempos distintos. Por esa razón, debe consultarse la etiqueta o el manual del modelo antes de mantener pulsado cualquier botón trasero.

Qué revisar cuando internet no vuelve después del reinicio

Si el router termina de arrancar y ningún dispositivo recupera internet, la incidencia puede superar un bloqueo temporal. En ese caso, el reinicio ya ha cumplido su función como primera comprobación. La siguiente actuación dependerá del equipo y del servicio contratado. El soporte del operador puede confirmar si existe una avería o si hace falta revisar la instalación. Si el indicador wifi continúa apagado, Vodafone recomienda comprobar la interfaz inalámbrica y usar su botón específico según el modelo. No debe usarse Reset como siguiente paso automático, porque podría eliminar la configuración sin resolver el corte.

También conviene diferenciar una ausencia total de internet de una cobertura insuficiente en determinadas habitaciones. El reinicio puede ayudar ante un fallo repentino, pero no corrige por sí solo la distribución de la señal. Para zonas con cobertura irregular existen otras alternativas, como las redes Mesh para ampliar la cobertura. La actuación más segura consiste en identificar cada botón, apagar y encender correctamente el router y evitar una restauración accidental.