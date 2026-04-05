Miles de inquilinos podrán ampliar su contrato de alquiler en las mismas condiciones y frenar futuras subidas, según FACUA

La asociación recuerda que los contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a una prórroga automática en las mismas condiciones actuales. Además, el Real Decreto-ley 8/2026 fija un límite del 2% en la actualización anual del precio en determinados contratos.

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un aviso a los inquilinos con contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2027: pueden solicitar una prórroga automática y mantener los mismos términos y condiciones que ya tienen. La medida está en vigor desde el 22 de marzo y busca proteger frente al encarecimiento de los alquileres.

Qué inquilinos pueden pedir la prórroga del contrato de alquiler hasta 2027

La norma se aplica a los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En estos casos, la extensión podrá ser de hasta dos años, o de tres si la vivienda está en una zona tensionada.

Eso sí, no todos los alquileres entran en este supuesto. ¿Quiénes quedan fuera? Los alquileres de habitaciones y los de temporada, es decir, los de menos de un año. Tampoco se aplicará si el casero necesita la vivienda para él, sus padres, sus hijos o su expareja, siempre que exista una sentencia firme de separación o divorcio. Para aclarar de un vistazo los puntos clave, esta es la situación que recoge la norma:

Aspecto Qué establece Contratos afectados Los que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 Duración de la prórroga Hasta 2 años, o 3 en zona tensionada Aceptación del casero “deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador” Excepciones Alquiler de habitaciones, de temporada o necesidad familiar de la vivienda

En pleno proceso de convalidación, el decreto seguirá vigente hasta que pase por el Congreso de los Diputados, donde deberá validarse o rechazarse. La votación, según lo previsto, llegará a finales de abril. Ojo, porque mientras tanto sus efectos ya alcanzan a los contratos incluidos en ese periodo.

Cómo solicitar por escrito la prórroga del alquiler y evitar futuras subidas

La solicitud no se activa sola. Son los propios inquilinos quienes deben pedirla por escrito al arrendador, ya sea mediante burofax, correo electrónico certificado u otro medio que deje constancia. FACUA ha elaborado un modelo de solicitud para que los usuarios lo descarguen, lo rellenen y lo envíen a sus caseros. Así de claro: si no se pide, la prórroga no entra en juego.

Junto a esta posibilidad, la norma también limita la actualización anual del precio del alquiler al 2% en los contratos firmados entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En este punto conviene distinguir varios supuestos:

Si el arrendador es un gran tenedor, el tope del 2% es obligatorio.

Si se trata de un pequeño propietario, el aumento será el que acuerden las partes.

Si no hay nuevo pacto, la subida no podrá superar el 2%.

Por tanto, la recomendación de FACUA busca que los inquilinos se adelanten a posibles incrementos futuros y mantengan la estabilidad de su contrato. ¿Te afecta esta situación? En ese caso, pedir la prórroga por escrito puede ser una vía directa para conservar las condiciones actuales del alquiler.