Miles de inquilinos podrán ampliar su contrato de alquiler en las mismas condiciones y frenar futuras subidas, según FACUA

La asociación recuerda que los contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden acogerse a una prórroga automática en las mismas condiciones actuales. Además, el Real Decreto-ley 8/2026 fija un límite del 2% en la actualización anual del precio en determinados contratos.
FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un aviso a los inquilinos con contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2027: pueden solicitar una prórroga automática y mantener los mismos términos y condiciones que ya tienen. La medida está en vigor desde el 22 de marzo y busca proteger frente al encarecimiento de los alquileres.
Qué inquilinos pueden pedir la prórroga del contrato de alquiler hasta 2027
La norma se aplica a los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En estos casos, la extensión podrá ser de hasta dos años, o de tres si la vivienda está en una zona tensionada.
Eso sí, no todos los alquileres entran en este supuesto. ¿Quiénes quedan fuera? Los alquileres de habitaciones y los de temporada, es decir, los de menos de un año. Tampoco se aplicará si el casero necesita la vivienda para él, sus padres, sus hijos o su expareja, siempre que exista una sentencia firme de separación o divorcio. Para aclarar de un vistazo los puntos clave, esta es la situación que recoge la norma:
|Aspecto
|Qué establece
|Contratos afectados
|Los que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027
|Duración de la prórroga
|Hasta 2 años, o 3 en zona tensionada
|Aceptación del casero
|“deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador”
|Excepciones
|Alquiler de habitaciones, de temporada o necesidad familiar de la vivienda
En pleno proceso de convalidación, el decreto seguirá vigente hasta que pase por el Congreso de los Diputados, donde deberá validarse o rechazarse. La votación, según lo previsto, llegará a finales de abril. Ojo, porque mientras tanto sus efectos ya alcanzan a los contratos incluidos en ese periodo.
Cómo solicitar por escrito la prórroga del alquiler y evitar futuras subidas
La solicitud no se activa sola. Son los propios inquilinos quienes deben pedirla por escrito al arrendador, ya sea mediante burofax, correo electrónico certificado u otro medio que deje constancia. FACUA ha elaborado un modelo de solicitud para que los usuarios lo descarguen, lo rellenen y lo envíen a sus caseros. Así de claro: si no se pide, la prórroga no entra en juego.
Junto a esta posibilidad, la norma también limita la actualización anual del precio del alquiler al 2% en los contratos firmados entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En este punto conviene distinguir varios supuestos:
- Si el arrendador es un gran tenedor, el tope del 2% es obligatorio.
- Si se trata de un pequeño propietario, el aumento será el que acuerden las partes.
- Si no hay nuevo pacto, la subida no podrá superar el 2%.
Por tanto, la recomendación de FACUA busca que los inquilinos se adelanten a posibles incrementos futuros y mantengan la estabilidad de su contrato. ¿Te afecta esta situación? En ese caso, pedir la prórroga por escrito puede ser una vía directa para conservar las condiciones actuales del alquiler.
1 comentario en «Miles de inquilinos podrán ampliar su contrato de alquiler en las mismas condiciones y frenar futuras subidas, según FACUA»
Me parece una medida acertada cuando los inquilinos cumplen sus obligaciones el problema es defender a inquilinos que no pagan sus alquileres ni aplican las subidas pertinentes y los propietarios tenemos que asumir el riesgo donde están hay los derechos de los propietarios ya sean grandes o pequeños tenedores y más cuando vemos a nuestros morosos inquilinos jugando tragaperras o presumiendo de coches nuevos y no pagan sus alquileres