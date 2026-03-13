Los alquileres firmados desde esta fecha permiten al inquilino quedarse más tiempo aunque acabe el contrato

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos refuerza la permanencia del inquilino y amplía la prórroga obligatoria hasta cinco o siete años, según quién sea el arrendador. La clave, además, está en una cláusula que ahora pesa más que nunca.

Que el contrato termine ya no significa, automáticamente, que el inquilino tenga que marcharse. En los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, la ley permite seguir en la vivienda hasta completar el plazo mínimo legal si se cumplen determinadas condiciones. Además, para aquellos que estén pagando el alquiler, tienen la opción de la ayuda para acceder a una vivienda en propiedad.

Qué contratos de alquiler permiten al inquilino permanecer más años en la vivienda

La norma distingue entre propietarios particulares y personas jurídicas, como empresas o fondos. Ojo, porque aquí está una de las grandes diferencias que afectan al tiempo real de permanencia en el inmueble.

Tipo de arrendador Si el contrato dura menos del mínimo legal Permanencia del inquilino Persona física Se aplica prórroga automática Hasta 5 años Persona jurídica Se aplica prórroga automática Hasta 7 años

Un contrato firmado por un año puede alargarse mucho más. Además, una vez alcanzados esos cinco o siete años, el artículo 10 contempla prórrogas tácitas adicionales si ninguna de las partes comunica su voluntad de no renovar.

La cláusula de necesidad del contrato de alquiler decide si el propietario puede recuperar la vivienda antes

La protección del inquilino no es absoluta. ¿Puede el dueño recuperar la vivienda antes de que acabe ese periodo obligatorio? Sí, pero solo si necesita ocuparla para sí mismo o para familiares de primer grado y esa posibilidad aparece expresamente en el contrato. Para que el arrendatario pueda mantenerse en la vivienda durante ese plazo, deben darse estas circunstancias que se reflejan en el BOE:

Que el contrato se firmara a partir del 6 de marzo de 2019.

Que la duración inicial sea inferior al mínimo legal aplicable.

Que el inquilino esté al corriente de pago.

Que no exista comunicación en contra dentro de los plazos legales.

Si esa cláusula de necesidad no aparece, el margen del propietario se reduce de forma considerable durante los años de prórroga obligatoria. De ahí que revisar la letra pequeña del contrato sea, ahora sí, fundamental.

El mercado del alquiler cambia y reabre el debate entre estabilidad residencial y propiedad

Las asociaciones de propietarios sostienen que esta regulación limita su capacidad de decisión sobre el inmueble y puede frenar la entrada de nuevas viviendas al mercado. También consideran que los límites en la actualización de la renta restringen posibles subidas para adaptarse a los precios del entorno.

En cambio, los defensores de los inquilinos ven esta reforma como una garantía básica en un contexto de precios al alza, alta competencia y salarios estancados. Para muchas familias, saber que no tendrán que mudarse al cabo de un año supone un alivio importante.

El debate, por tanto, sigue abierto. Algunos expertos creen que la estabilidad puede reducir la rotación y beneficiar también al propietario. Otros alertan de que una normativa más rígida puede empujar parte de la oferta hacia el alquiler temporal o turístico, cuando la normativa autonómica lo permite.