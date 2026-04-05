Trabajaba 40 horas, pero solo le cotizaban 10 y acabó denunciando a su jefe ante Inspección de Trabajo

El trabajador, un camarero de Córdoba, aseguró que estaba contratado por 10 horas semanales, aunque en la práctica trabajaba unas 40. Según relató, parte del salario se entregaba en mano y sin cotizar.

Carlos Muñoz, camarero de Córdoba, explicó en un vídeo recuperado por Equipo de Investigación los motivos que le llevaron a denunciar a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo. Su testimonio apunta a presuntas irregularidades en su contratación, en el pago del sueldo y en las horas efectivamente trabajadas.

Según su versión, figuraba contratado oficialmente por 10 horas semanales, es decir, a tiempo parcial, pero realizaba alrededor de 40 horas cada semana. Es decir, acumulaba 30 horas extra que, siempre según su relato, no aparecían cotizadas y se abonaban fuera de nómina.

El caso del camarero de Córdoba que denunció horas extra sin cotizar

El trabajador explicó que, al final de mes, el responsable del bar les llevaba a un sótano del local para entregarles en mano la cantidad total del sueldo dentro de un sobre. De esa forma, según denunció, ese dinero no se cotizaba.

En este sentido, sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector hostelero. De hecho, llegó a afirmar que estas situaciones “son bastante usuales” en la hostelería y que, en muchas ocasiones, los empleados terminan aceptándolas por necesidad económica.

Carlos también relató que no recibió el contrato hasta tres meses después de haber comenzado a trabajar. Según indicó, esto ocurrió por insistencia suya. A partir de ahí, aseguró que su situación laboral seguía sin reflejar el tiempo real que dedicaba al empleo.

La cotización insuficiente en hostelería y la denuncia a Inspección de Trabajo

Otro de los puntos que expuso fue el impacto de esa contratación parcial en su vida laboral. Al estar dado de alta solo por 10 horas semanales, señaló que después de ocho o nueve meses apenas había cotizado entre 15 y 20 días.

Por este motivo, advirtió de que esa cotización resultaba insuficiente incluso para acceder a prestaciones. En su testimonio, lamentó que con esa situación “no puedes ni tan siquiera pedir el paro”.

Ante ese escenario, decidió presentar una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo. Su decisión llegó después de meses, según contó, trabajando muchas más horas de las que figuraban oficialmente en su contrato.

El audio del grupo de WhatsApp y las instrucciones a los trabajadores

Después de la denuncia, el camarero compartió un audio del grupo de WhatsApp de los trabajadores. En ese mensaje, según explicó la información difundida, la hostelera daba instrucciones a la plantilla sobre qué debían responder en caso de recibir la visita de los inspectores.

Entre esas indicaciones, se encontraba decir que trabajaban solo dos horas o negar la existencia del propio grupo de WhatsApp. El mensaje terminaba con una advertencia concreta a los empleados: “Recordadlo, que es muy importante”.