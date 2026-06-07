Miles de conductores podrían reclamar sus multas después de que la DGT detectara un error en un radar de la A-7

La Dirección General de Tráfico revoca sanciones impuestas en la A-7 tras detectar una diferencia entre la señalización de la carretera y la velocidad configurada en el radar.

La Dirección General de Tráfico ha empezado a dejar sin efecto varias multas impuestas por un radar de tramo situado en la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras, en Cádiz. El motivo está en un fallo de configuración: las señales permitían circular a 100 km/h, pero el sistema sancionaba a los conductores que superaban los 80 km/h.

El error del radar de tramo en la A-7 que permite reclamar multas

El caso fue adelantado por Alfonso García, conocido como ‘Motorman’, en el programa ‘Poniendo las Calles’ de COPE. Según explicó, existía “una contradicción entre la señalización vertical y la velocidad configurada en el sistema de control de radares”.

Este desajuste ha llevado a la DGT a revocar sanciones tras las reclamaciones presentadas por conductores afectados. Uno de los casos clave fue el de un empleado de Arreza Seguros, que recibió dos multas en el mismo punto: una de 300 euros el 22 de septiembre de 2025 y otra de 100 euros el 15 de octubre.

Tras denunciar la situación, Tráfico reconoció el error y anuló ambas sanciones de oficio el 5 de marzo de 2026. En su resolución, el organismo concluyó que no procedía imponer la multa y acordó su revocación.

Cómo funcionaba este radar de tramo y por qué multaba indebidamente

Los radares de tramo calculan la velocidad media de un vehículo entre dos puntos. Una cámara registra la matrícula y la hora de entrada, mientras otra hace lo mismo al final del recorrido. Con esos datos, el sistema determina si se ha superado el límite.

El problema es que, en este tramo de la A-7, el límite visible para los conductores era de 100 km/h, mientras el radar estaba preparado para multar desde 80 km/h. Vamos, que muchos conductores podían estar circulando dentro de lo permitido por las señales y, aun así, recibir una sanción.

Por este motivo, la DGT ha ordenado tapar los indicativos de velocidad de los radares afectados para evitar nuevas multas irregulares.

Qué deben hacer los conductores que hayan recibido una multa

Quienes hayan sido sancionados en el tramo entre San Roque y Algeciras desde agosto de 2025 pueden reclamar ante la DGT. En el recurso conviene explicar la diferencia entre el límite señalizado de 100 km/h y la velocidad de 80 km/h aplicada por el radar.

¿Merece la pena revisar la multa antes de pagar? Sí, especialmente porque ya existe un precedente favorable. Alfonso García recomienda comprobar las sanciones recibidas y valorar un recurso, además de no dejarse llevar por el descuento del 50% por pronto pago sin revisar antes el expediente.