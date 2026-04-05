Los mejores coches de 2026 según la OCU: esta es la lista de marcas y modelos que menos averías dan y no son los que muchos imaginan

Comprar coche suele empezar con ilusión y acabar con una libreta llena de dudas. Y hay una que pesa más que casi todas: cuánto tardará en aparecer la primera avería. El informe anual de fiabilidad 2026 de la OCU intenta despejar esa incógnita con datos reales de 85.590 conductores de 10 países europeos. El estudio analiza 392 modelos y vuelve a dejar una foto bastante clara del mercado.

Lexus manda, Toyota, Subaru y Suzuki siguen muy de cerca, y MG se hunde en la parte baja. Dicho sin rodeos, las marcas asiáticas vuelven a marcar el paso y los híbridos ya se colocan entre los mejores. Además, no hay que olvidar este todoterreno hibrido que puede saltar pronto al mercado español.

¿Qué marcas son las más fiables según la OCU en 2026?

La OCU elabora este ranking a partir del número de fallos sufridos por los propietarios, la gravedad de las averías, la edad del vehículo y los kilómetros recorridos hasta que aparece el problema. Además, incorpora la satisfacción del usuario, es decir, la valoración global de quien convive con el coche a diario. No se tienen en cuenta los daños por accidentes o vandalismo, así que el análisis se centra en la fiabilidad mecánica y electrónica del vehículo. En otras palabras, aquí pesa más que el coche no te deje tirado que un defecto menor de acabado.

En esa clasificación, Lexus alcanza 93 puntos y repite como la marca más fiable del mercado. Toyota, Suzuki y Subaru suman 91 puntos, mientras Honda, Tesla, BYD, Smart, Mazda, Mitsubishi y Kia llegan a 89. La OCU también destaca que Tesla ocupa la quinta posición y que Volkswagen mejora varias plazas, al pasar del puesto 31 al 25. El dato general, además, es bastante sólido: todas las marcas, salvo MG y Land Rover, superan los 76 puntos sobre 100.

¿Cómo quedan BYD, MG y el resto de marcas tras el dominio japonés?

La irrupción china ya se deja notar en el estudio. BYD entra directamente entre las 10 primeras con 89 puntos y se coloca al nivel de Honda, Tesla o Mazda, que no es precisamente una carta de presentación discreta. MG, en cambio, cae hasta la penúltima posición con 72 puntos, solo por delante de Land Rover, que repite en el último puesto con 64. Lynk & Co tampoco destaca y ocupa el lugar 35 con 76 puntos, empatada con Peugeot, Citroën y DS.

Si se mira el siguiente escalón del ranking, BMW figura con 87 puntos, empatada con Hyundai, Mini, Lancia y Nissan. Mercedes-Benz obtiene 84 puntos de fiabilidad, la misma cifra que Audi, Cupra, Seat, Porsche y Dacia. En satisfacción, Lexus y Porsche llegan a 91 puntos, Tesla alcanza 89, Subaru, BYD y Alfa Romeo logran 88, y Mini, BMW, Volvo y Mercedes-Benz se quedan en 86. Audi firma 85 puntos en satisfacción y 84 en fiabilidad, mientras Cupra marca 84 en ambos apartados.

¿Qué modelos destacan por tipo de coche y motorización?

Cuando el foco baja del logo al modelo concreto, también aparecen diferencias muy claras. Entre los coches pequeños de gasolina, el Toyota Aygo Cross lidera con 98 puntos, seguido por Peugeot 108, Hyundai i20, Kia Rio y Mazda 2, todos con 96. En los medianos diésel, los mejores son Mercedes-Benz GLA y Jeep Renegade, ambos con 89 puntos. Esto quiere decir que la marca importa, sí, pero el modelo y la motorización también mueven mucho la aguja.

En eléctricos pequeños, Opel Corsa y Dacia Spring alcanzan 89 puntos. En eléctricos medianos, el Kia Niro se coloca en cabeza con 96. Y en la categoría que el informe sitúa como grandes eléctricos, Tesla Model Y y Toyota RAV4 logran 96 puntos. Los híbridos también salen muy reforzados, porque Kia Stonic y Toyota C-HR consiguen 96 puntos entre los pequeños y medianos y se cuelan en la zona alta sin pedir permiso. Si estás interesado en comprar alguno de estos coches eléctricos, echa un vistazo a las ayudas del Gobierno.

¿Qué escenario espera el sector del automóvil en 2026?

Desde GANVAM se apunta a 2026 como el año de la recuperación, con más de 1,2 millones de unidades matriculadas. Esa previsión se apoya en la activación del plan auto+, que daría continuidad a las ayudas a la compra, y en un avance de la electrificación, es decir, del peso de estas tecnologías en el mercado, hasta acercarse al 30% en 2026. Para un sector donde cada factura se mira dos veces, no es un detalle pequeño.

Esa misma visión añade que todavía queda pendiente completar ese impulso con el plan nacional de renovación del parque, es decir, del conjunto de vehículos en circulación, contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible. La idea es construir un marco que refuerce la demanda interna y asegure el futuro del sector. Traducido al lenguaje de calle: más ayudas, más renovación y un mercado con algo más de oxígeno. Y viendo lo que pesa la fiabilidad en la compra, no parece una discusión menor.

Qué conviene mirar antes de comprar un coche en 2026 según este informe

Este informe no decide por el conductor, pero sí deja pistas muy útiles para no comprar a ciegas. Si la prioridad es reducir averías y elegir con algo más de cabeza, conviene quedarse con estas señales.

Priorizar las marcas con mejor nota de fiabilidad, con Lexus en 93 puntos y Toyota, Suzuki y Subaru en 91. Revisar el modelo concreto y no solo la marca, porque el Toyota Aygo Cross llega a 98 puntos y varios híbridos como Kia Stonic y Toyota C-HR suben hasta 96. Comparar fiabilidad y satisfacción al mismo tiempo, ya que Lexus y Porsche alcanzan 91 puntos en satisfacción y Tesla llega a 89. No dejarse llevar solo por el tirón comercial, porque BYD entra fuerte con 89 puntos, mientras MG baja a 72 y Land Rover cierra con 64.

Con estos datos sobre la mesa, la conclusión es bastante sencilla: antes de firmar, conviene mirar la marca, el modelo, la motorización y la experiencia de otros usuarios. Porque comprar coche ya es lo bastante serio como para sumar una visita extra al taller de regalo.