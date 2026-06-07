BBVA, Santander, Bankinter y Deutsche Bank compiten por captar nóminas con regalos y rentabilidad

Cambiar la nómina de banco puede salir rentable para quienes buscan regalos en efectivo, rentabilidad o una cuenta sin comisiones. BBVA, Santander, Bankinter y Deutsche Bank destacan por sus promociones para nuevos clientes.

Domiciliar la nómina o la pensión se ha convertido en una de las principales vías que utilizan los bancos para captar clientes. Algunas entidades ofrecen dinero directo, otras apuestan por remunerar el saldo y también hay opciones que combinan ambas ventajas. Eso sí, conviene mirar la letra pequeña antes de lanzarse, porque no todo depende del importe del incentivo.

Qué bancos ofrecen más dinero por domiciliar la nómina o pensión

BBVA permite a los nuevos clientes ganar hasta 1.200 euros en un año. Para ello, deben contratar una Cuenta Online sin comisiones con el código PLAN1200 antes del 8 de junio. La promoción permite conseguir hasta 100 euros por usar la tarjeta, hasta 100 euros más por pagar recibos y hasta 400 euros por domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros.

En total, el incentivo puede alcanzar los 600 euros, aunque esta cantidad se puede duplicar si el cliente mantiene un saldo de 20.000 euros durante el primer año. Además, la cuenta incluye una tarjeta de débito gratuita.

¿Lo mejor de esta oferta? No tiene permanencia. El banco paga cada mes la parte proporcional de la bonificación y, si un mes no se cumplen los requisitos, simplemente no se cobra el incentivo correspondiente, sin penalización.

Banco Santander también ofrece una Cuenta Online sin comisiones con una promoción de hasta 840 euros en dos años. Los nuevos clientes pueden conseguir hasta 360 euros por domiciliar una nómina de al menos 800 euros, hasta 240 euros por enviar dinero por Bizum al menos tres veces al mes y otros 240 euros por domiciliar dos recibos mensuales.

Las cuentas nómina que combinan incentivos, rentabilidad y pocas comisiones

Bankinter apuesta por una fórmula distinta. Su cuenta nómina sin comisiones ofrece un 5% TAE el primer año y un 2% TAE el segundo, para un saldo máximo de 10.000 euros. Con esta remuneración se pueden conseguir hasta 680 euros en dos años.

Para acceder a esta oferta hay que domiciliar una nómina de al menos 800 euros, pagar tres recibos al trimestre y hacer tres compras con tarjeta cada tres meses. La cuenta incluye tarjeta de débito o crédito sin coste.

La entidad también tiene otra cuenta para nuevos clientes en la que no es obligatorio domiciliar la nómina. Su rentabilidad es del 2,50% TAE y remunera hasta 100.000 euros. Bankinter garantiza esta rentabilidad hasta el 31/12/2026.

Banco Incentivo o rentabilidad Requisito principal BBVA Hasta 1.200 euros Nómina o pensión desde 800 euros Santander Hasta 840 euros Nómina desde 800 euros Bankinter Hasta 680 euros Nómina desde 800 euros Deutsche Bank Hasta 2.740 euros Nómina o pensión desde 2.000 euros

Deutsche Bank combina regalos y rentabilidad. Su Cuenta Más DB sin comisiones permite conseguir hasta 500 euros en un año si se domicilia una nómina o pensión de al menos 2.000 euros. Además, remunera el saldo al 1,50% TAE para importes de entre 10.000 y 150.000 euros.

En conjunto, un cliente puede llevarse hasta 2.740 euros en un año. La cuenta tampoco cobra por tarjetas de débito ni de crédito, permite sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo y pagar en otras divisas sin comisiones. Antes de cambiar la nómina, conviene revisar estos puntos:

Importe mínimo exigido de nómina o pensión. Permanencia y posibles penalizaciones. Recibos, Bizum o compras con tarjeta obligatorias. Comisiones de la cuenta y de las tarjetas.

Como explican desde HelpMyCash.com, “no debemos fijarnos únicamente en el incentivo, sino también en las condiciones de la cuenta”. Vamos, que el regalo puede ser atractivo, pero la cuenta debe encajar con el uso real de cada cliente.