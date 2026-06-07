El lince ibérico encuentra de nuevo hogar gracias a una reintroducción en los montes que sigue creciendo

Ver un lince ibérico en Aragón vuelve a ser algo un poco menos de documental y un poco más de monte cercano. El Gobierno de Aragón ha soltado este miércoles dos nuevos ejemplares, Werva y Wound, en una finca autonómica de Torrecilla de Valmadrid, en Zaragoza. La actuación forma parte del programa de reintroducción en la cuenca del Huerva, donde esta temporada se prevé liberar cuatro parejas, ocho linces en total. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha presidido la suelta y ha defendido que esta iniciativa pueda extenderse a otras comarcas.

El proyecto llega con respaldo municipal, financiación pública y privada, y una inversión comprometida o ejecutada de 1,1 millones de euros. La idea, dicho claro, es recuperar una especie extinguida en Aragón en la segunda mitad del siglo XX sin lanzarla al monte a lo loco, sino con cercados, seguimiento técnico y bastante paciencia.

¿Dónde se han soltado Werva y Wound en Zaragoza?

La suelta se ha realizado en una finca de titularidad autonómica situada en el barrio rural zaragozano de Torrecilla de Valmadrid. Allí han llegado Wound, un macho procedente del centro de cría de El Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana, y Werva, una hembra procedente del centro de La Olivilla, en Jaén.

Werva toma su nombre del río Huerva, que vertebra la zona elegida para la reintroducción. Ambos ejemplares permanecerán aproximadamente un mes en un cercado de aclimatación de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura, preparado para que se adapten al entorno y aprendan a cazar conejos antes de su liberación definitiva.

En el acto participaron también el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, alumnos de tercero de primaria del colegio Santa María del Pilar de Zaragoza y técnicos de Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña. Azcón ha confiado en que la nueva pareja tenga “feeling”, que en este caso no es un detalle menor: si la adaptación funciona, la reproducción es uno de los objetivos clave del proyecto.

¿Cómo queda el calendario de sueltas del lince ibérico en Aragón?

Esta es la tercera de las cuatro sueltas previstas para esta temporada en los montes del Huerva. En total, Aragón espera contar con ocho ejemplares en esta primera fase de 2026, antes de retomar el programa a comienzos de 2027. Para no perderse entre nombres, fechas y procedencias, el calendario queda así:

Ejemplares Fecha o momento clave Situación dentro del proyecto Windtail y Winx 17 de marzo Llegaron desde Silves, en Portugal, y El Acebuche, en Doñana. Han explorado hasta 15 kilómetros de radio alrededor del cercado. Worbi y Waka 29 de abril y 27 de mayo Llegaron el 29 de abril y el 27 de mayo se abrieron las puertas del cercado para que comenzaran su vida en libertad. Werva y Wound Este miércoles Son la tercera pareja liberada en el entorno del Huerva y permanecerán alrededor de un mes en aclimatación. Cuarta pareja Principios de julio Su llegada cerrará la iniciativa prevista para 2026, a la espera de reanudar el programa al año siguiente.

El objetivo anunciado es liberar ocho ejemplares por año durante cuatro anualidades. Por tanto, el regreso del lince ibérico a Aragón no se plantea como una actuación aislada, sino como un proceso largo, medido y con varias fases.

¿Por qué la cuenca del Huerva ha sido elegida para recuperar el lince?

La zona seleccionada abarca 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, de las cuales el 70% forman parte de la Red Natura 2000, la red ambiental citada como referencia para este espacio. Además, fue validada por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico conforme a los criterios del proyecto LIFE Lynxconnect por su disponibilidad de hábitat y su elevada densidad de conejo.

El proceso participativo previo contó con el respaldo unánime de los 16 municipios que integran la cuenca. Azcón ha elogiado a estos ayuntamientos y ha destacado que el acuerdo responde a un proceso de participación, algo bastante útil cuando un proyecto toca territorio, fauna y vecinos al mismo tiempo.

El presidente aragonés también ha recordado que se valoró llevar la reintroducción a Monegros, pero que el proceso se paralizó allí porque, según ha señalado, unos alcaldes del Partido Socialista no lo vieron adecuado. Ahora, el Gobierno de Aragón anima a otras comarcas a impulsar procesos similares al del Huerva para que el proyecto pueda extenderse a nuevas zonas de la comunidad.

¿Qué financiación tiene el proyecto del lince ibérico en Aragón?

La inversión ya comprometida o ejecutada asciende a 1,1 millones de euros. De esa cantidad, 920.000 euros corresponden a fondos europeos PRTR y el resto procede de fondos propios del Gobierno de Aragón, que aquí pone también su parte de la hucha, esa que casi nunca se abre sin papeles de por medio.

Azcón también ha apuntado que la iniciativa cuenta con financiación europea por 900.000 euros. Además, el proyecto tiene la colaboración de las empresas privadas SAMCA y Repsol, que están participando en la financiación y seguirán colaborando.

El presidente ha agradecido igualmente a Andalucía que haya proporcionado las crías de lince utilizadas en esta fase. Según ha explicado, los ejemplares han podido ser cuidados y adiestrados en la zona perimetrada antes de dar el paso hacia la libertad.

¿Qué movimientos han hecho ya los linces liberados?

Manuel Alcántara, jefe del servicio de Biodiversidad del Departamento de Medio Ambiente, ha explicado que el proceso ha transcurrido con normalidad. Los dos primeros ejemplares, Windtail y Winx, ya han realizado bastantes movimientos y se han acercado a Jaulín y Cuarte de Huerva, aunque siguen intentando volver a la zona original de Torrecilla de Valmadrid.

Desde su liberación, Windtail y Winx han explorado un área de hasta 15 kilómetros de radio alrededor del cercado. Han llegado a términos municipales como Cuarte, Cadrete, María de Huerva, Valmadrid, Jaulín, Mediana y Zaragoza, aunque mantienen preferencia por las áreas próximas al punto de suelta.

La segunda pareja, Worbi y Waka, deberá explorar ahora el entorno y competir con los ejemplares ya liberados por los mejores territorios. Con la llegada del calor, los trabajos se centran en reforzar la disponibilidad de agua mediante charcas y bebederos, además de asegurar su mantenimiento durante el verano en colaboración con los cotos de la zona.

¿Qué supone el hallazgo del cráneo de lince en Muel?

El programa de reintroducción ha coincidido con un hallazgo de interés científico: el descubrimiento de un cráneo de lince ibérico en el yacimiento arqueológico de Muel. El resto apareció junto a elementos funerarios datados entre el 2800 y el 2300 a.C., una pista que conecta el regreso actual del lince con una presencia mucho más antigua en el territorio.

Junto al cráneo se encontraron una punta de flecha, una concha de margaritífera procedente del río Ebro, un punzón de cobre, varias cuentas perforadas y fragmentos de cerámica. El Gobierno de Aragón mantendrá una colaboración con la Universidad de Zaragoza para datar el cráneo y buscar nuevos restos.

En esa investigación colaboran también la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, a través del proyecto PID2022-140671NB-I00. Es decir, que además del trabajo de campo con linces vivos, el proyecto abre una vía científica para entender mejor la presencia histórica de la especie en Aragón.

Cómo seguir el proyecto de reintroducción del lince ibérico sin perderse

Para los vecinos, visitantes y curiosos del entorno del Huerva, lo más práctico es entender que la suelta no significa que los animales queden sin control desde el primer minuto. Primero pasan por un periodo de aclimatación, después se abren las puertas del cercado y, posteriormente, los técnicos siguen sus movimientos en el territorio. Estas son las claves útiles que conviene tener presentes:

La zona principal del proyecto está en la cuenca del Huerva, con Torrecilla de Valmadrid como punto destacado de suelta. Werva y Wound estarán aproximadamente un mes en el cercado de aclimatación antes de su liberación definitiva. La cuarta pareja llegará a principios de julio y cerrará la fase prevista para 2026. El programa se reanudará a comienzos de 2027, con la previsión de liberar ocho ejemplares por año durante cuatro anualidades. Los primeros linces ya han explorado hasta 15 kilómetros de radio, así que sus movimientos por municipios cercanos forman parte del proceso.

En consecuencia, el regreso del lince ibérico al Huerva no va de una foto bonita y ya está, sino de un seguimiento prolongado. Aragón busca recuperar una especie catalogada en peligro de extinción y enriquecer su diversidad natural, mientras intenta que el proyecto eche raíces en el territorio con apoyo municipal, financiación y coordinación técnica.