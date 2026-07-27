Miles de desempleados podrán hacer más gestiones con el SEPE gracias a este importante cambio que ya está en vigor

La nueva regulación permite habilitar más gestiones por internet y por teléfono mediante códigos temporales, datos de contraste y otros sistemas de identificación más accesibles.

Solicitar el paro o un subsidio por desempleo cuenta desde este mes con nuevas vías de identificación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podrá facilitar la presentación de solicitudes, documentos y otros trámites mediante canales telemáticos y telefónicos, sin exigir en todos los casos un certificado electrónico.

La medida aparece recogida en la Resolución de 2 de junio de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de julio. La norma entró en vigor el 16 de julio de 2026 y regula la identificación y la expresión del consentimiento en los procedimientos relacionados con las prestaciones por desempleo.

La sede electrónica del SEPE informará de los trámites que admitan estos sistemas. Esto significa que la entrada en vigor de la resolución no implica que todos los procedimientos puedan realizarse desde el primer día con cualquiera de los nuevos métodos.

El SEPE amplía los sistemas para identificarse al solicitar prestaciones por desempleo

La principal novedad es la incorporación de alternativas para acreditar la identidad del solicitante. Junto a los sistemas ya conocidos, el SEPE podrá utilizar códigos temporales enviados al teléfono móvil o al correo electrónico, referencias personales y otros datos que permitan comprobar quién realiza la gestión.

Los sistemas autorizados por la resolución son:

Certificados electrónicos cualificados, incluido el DNI electrónico.

Sistema Cl@ve.

Códigos de un solo uso enviados al móvil o al correo electrónico.

o al correo electrónico. Código seguro de verificación, referencias, contraseñas y otros datos de contraste.

Sistemas basados en datos biométricos cuando estén disponibles.

El método exigido dependerá del nivel de seguridad necesario para cada procedimiento. Algunos accesos también podrán tener una validez limitada al plazo establecido para completar una gestión concreta.

El código seguro de verificación tendrá un uso más restringido. Permitirá presentar escritos o documentos relacionados con un requerimiento recibido, siempre que se trate de un acto de trámite que no ponga fin al procedimiento. No dará acceso a otros datos personales del expediente.

Qué trámites del paro y los subsidios podrán hacerse por teléfono o internet

La resolución permite al SEPE habilitar la presentación de solicitudes y documentos, además de otras actuaciones vinculadas a la protección por desempleo. Los procedimientos disponibles se publicarán progresivamente en la sede electrónica del organismo.

Los formularios digitales podrán incorporar un teléfono móvil o un correo electrónico validado por el sistema. El usuario recibirá un código temporal y deberá introducirlo para confirmar su identidad, su consentimiento y su voluntad de firmar la solicitud. La evidencia de esa operación quedará incorporada al expediente administrativo.

En las gestiones telefónicas, el ciudadano también podrá comunicar al empleado del SEPE un código enviado al número de móvil o al correo previamente registrado. La identificación realizada durante la llamada quedará acreditada mediante una grabación de voz o una diligencia incorporada al expediente.

El certificado digital, el DNI electrónico y Cl@ve continúan siendo válidos

La nueva regulación no elimina los métodos utilizados hasta ahora. El certificado digital, el DNI electrónico y Cl@ve seguirán permitiendo acceder a los servicios de la sede electrónica del SEPE.

El organismo podrá exigir un sistema con mayores garantías cuando la naturaleza del trámite o el riesgo asociado así lo requieran. También podrá limitar el acceso mediante referencias o datos de contraste a la información estrictamente relacionada con la gestión que se esté realizando.

La identificación biométrica no estará disponible hasta que el SEPE la active

Aunque la resolución incluye los datos biométricos entre los sistemas de identificación autorizados, el propio BOE aclara que esta posibilidad tiene carácter habilitante.

Los mecanismos biométricos y la aplicación móvil corporativa no producirán efectos jurídicos hasta que estén completamente operativos y cumplan las garantías técnicas y legales correspondientes. Por tanto, su mención en la norma no significa que ya puedan utilizarse para solicitar el paro o un subsidio.