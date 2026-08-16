Joël se jubila como profesor a los 61 años y cobra una pensión de 2.454 euros netos al mes

El docente francés dejó las aulas en junio de 2021 tras cerca de tres décadas de enseñanza. Había completado los trimestres exigidos y ahora da clases de francés a personas extranjeras.

Joël, profesor francés de Secundaria, se jubiló a los 61 años en junio de 2021 tras cerca de tres décadas en la enseñanza pública. Según su testimonio publicado por Figaro Emploi, cobra una pensión de 2.700 euros brutos mensuales, equivalentes a unos 2.454 euros netos. Había validado todos los trimestres exigidos para acceder a la tasa plena. Pese a dejar su puesto, continúa dando francés como voluntario a personas extranjeras. La entrevista no precisa su edad actual, por lo que no permite presentarlo como un jubilado de 65 años.

De 3.200 euros brutos de sueldo a 2.700 euros de pensión

El docente obtuvo el CAPES, el concurso nacional que da acceso al cuerpo francés de profesores certificados y al estatuto de funcionario. Comenzó en centros de la región parisina, principalmente en Essonne. Durante diez años trabajó en colegios REP+, destinados a zonas con mayores dificultades educativas y numerosos alumnos cuya lengua materna no era el francés. Después fue trasladado a Vendée y terminó su carrera en un centro público de La Roche-sur-Yon. Su última clase, dedicada a Bel-Ami de Maupassant, cerró su etapa profesional en junio de 2021.

Al final de su carrera declaraba unos 3.200 euros brutos mensuales, con una equivalencia aproximada de 2.500 euros netos. Esa cifra incluía una prima anual vinculada a su paso por centros REP+. Su pensión alcanza 2.700 euros brutos y 2.454 netos, según el mismo testimonio. La diferencia entre ambos importes netos redondeados es de apenas 46 euros mensuales, un 1,84%. Ese resultado describe su caso particular y no puede trasladarse a todos los docentes. Otros casos de pensiones de profesores muestran que el estatus laboral y el país modifican mucho el resultado final.

Su jubilación a los 61 años exige una cautela legal

Joël dejó de trabajar con 61 años y aseguró que había completado todos los trimestres necesarios para cobrar la pensión a tasa plena. Sin embargo, la información publicada no identifica la modalidad jurídica que permitió anticipar la salida. La tabla oficial francesa fija en 62 años la edad mínima para los funcionarios de categoría sedentaria nacidos entre 1959 y 1960. También exige 167 trimestres para alcanzar la tasa completa. Por ello, el testimonio no permite afirmar que cualquier profesor francés pudiera jubilarse entonces a los 61 años en las mismas condiciones.

La retirada se produjo más de dos años antes de la reforma francesa de 2023, por lo que aquel cambio no afectó a su pensión. El marco ha vuelto a modificarse en 2026. La ley de financiación de la Seguridad Social francesa ha suspendido hasta 2028 la subida de la edad legal y de la cotización exigida. A partir del 1 de septiembre de 2026, los 64 años quedarán reservados a las personas nacidas desde 1969. Para las generaciones de 1964 a 1968, la edad oscilará entre 62 años y nueve meses y 63 años y nueve meses. En España, la edad de jubilación en 2026 responde a requisitos diferentes de edad y cotización.

De las aulas REP+ a las clases voluntarias para adultos

Los centros REP+ forman parte de la red francesa de educación prioritaria. El Ministerio de Educación francés reconoce económicamente ese trabajo. En 2026, la indemnización máxima alcanza 5.816 euros brutos anuales para una dedicación completa. Esta cuantía actual no demuestra cuánto percibió Joël durante cada curso. Sí confirma que el desempeño en esos centros dispone de un complemento específico. El propio profesor señaló que una prima anual relacionada con esa etapa estaba incluida en su último salario.

Ese complemento no se incorpora íntegramente a la pensión básica de un funcionario francés. La Administración calcula esa prestación con el último tratamiento indiciario, el 75% y la proporción de trimestres liquidables. Las primas cotizan para la jubilación complementaria RAFP, con un límite del 20% del tratamiento indiciario. Ya retirado, Joël acude dos veces por semana, durante dos horas, a un centro social para enseñar francés a adultos extranjeros. Su actividad recuerda, con diferencias, al programa de profesores eméritos andaluces, que también prevé colaboraciones educativas no remuneradas.

Qué cobra un profesor de Secundaria en Andalucía en 2026

La comparación con España requiere utilizar importes del mismo año y distinguir siempre entre bruto y neto. La tabla de ANPE para Andalucía sitúa en 2026 el sueldo mensual de un profesor A1 en 1.387,24 euros. Añade 729,14 euros de complemento de destino y 881,46 euros de componente básico. La suma alcanza 2.997,84 euros brutos mensuales antes de antigüedad, sexenios, cargos u otros conceptos. Cada trienio añade 53,39 euros y el primer sexenio, 85,62 euros. La nómina de Secundaria varía según la comunidad, la experiencia y las funciones desempeñadas.

Esas cifras incorporan el aumento estatal del 1,5% con efectos desde enero de 2026. El BOE prevé otro 0,5% consolidable si el IPC anual alcanza al menos el 1,5%, abonable durante el primer trimestre de 2027. Los 2.454 euros de Joël son netos, mientras que los 2.997,84 euros andaluces son brutos. Compararlos como si fueran nóminas equivalentes produciría una conclusión engañosa. Con las cantidades redondeadas de la entrevista, la pensión neta equivale aritméticamente al 98,16% del último neto citado. No constituye una tasa oficial de sustitución.

El testimonio completo puede consultarse en la entrevista original de Figaro Emploi.