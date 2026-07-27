El Gobierno lleva al Congreso la prohibición de fumar en terrazas y zonas al aire libre

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes 21 de julio el proyecto de ley antitabaco que amplía los espacios sin humo, regula los vapeadores y endurece las sanciones. La prohibición todavía no será inmediata, porque el texto deberá superar su tramitación en las Cortes Generales.

Las terrazas de bares y restaurantes, las piscinas colectivas, las instalaciones deportivas, los parques nacionales y numerosos eventos al aire libre pasarán a ser zonas libres de humo si la reforma sale adelante. Sanidad también quiere aplicar parte de las restricciones del tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos y otros productos asociados al consumo de nicotina.

La prohibición de fumar en terrazas todavía no entrará en vigor

La aprobación del proyecto por parte del Consejo de Ministros supone el inicio de una nueva fase, pero no activa automáticamente las restricciones. El documento será enviado al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas y modificar su contenido.

Después deberá continuar su recorrido legislativo antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Hasta que finalice este procedimiento, la aprobación gubernamental no convierte la propuesta en una prohibición aplicable a todas las terrazas abiertas.

La reforma forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que pretende reducir el consumo y limitar la exposición de la población no fumadora al humo y los aerosoles.

Terrazas, piscinas y conciertos se incorporan a los nuevos espacios sin humo

El proyecto extiende la prohibición a los exteriores de bares, cafeterías y restaurantes, con independencia de que sus terrazas estén cubiertas o completamente abiertas. También incluye piscinas de uso colectivo, recintos deportivos, parques nacionales, conciertos, teatros, cines y otros espectáculos celebrados al aire libre.

La norma incorpora un perímetro de protección de 15 metros alrededor de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios, educativos, universitarios, sociales, deportivos, culturales y de investigación. La distancia también afectará a museos, bibliotecas y parques o recintos infantiles.

Vapeadores, menores y multas cambian con la nueva ley antitabaco

Los cigarrillos electrónicos, los productos de hierbas para fumar o inhalar y otros dispositivos que imiten el consumo de tabaco quedarán sometidos a restricciones similares. Las bolsas de nicotina estarán excluidas de algunas limitaciones de consumo, aunque seguirán reguladas en materia de venta y acceso de menores.

La comercialización de estos artículos se concentrará en establecimientos especializados. Además, las personas menores de 18 años tendrán prohibida tanto la compra como el consumo. Sus padres o tutores podrán responder de forma subsidiaria por las sanciones económicas.

Según la información adelantada sobre el proyecto, las infracciones leves pasarán a sancionarse con multas de entre 200 y 600 euros. La encuesta EDADES 2024 sitúa el consumo diario de tabaco en el 25,8% de la población española de 15 a 64 años.

La publicidad del tabaco tendrá más límites durante la tramitación parlamentaria

La reforma prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y de los productos relacionados en cualquier soporte. El veto alcanzará a internet, las promociones indirectas y la cartelería visible desde el exterior de los establecimientos.

El texto también recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, encargado de elaborar informes, promover programas y coordinar actuaciones entre las administraciones.

El empaquetado genérico y la prohibición de los vapeadores de un solo uso quedan fuera de la redacción que llegará inicialmente al Congreso. Esta última medida podría incorporarse durante el procedimiento parlamentario o mediante una futura regulación de la Unión Europea.