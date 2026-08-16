Rocío cuenta cómo convierte pisos de 950 euros en alquileres por habitaciones que ingresan 1.600

La inversora explicó en noviembre de 2025 que destina unos 3.000 euros a equipar cada vivienda y recupera el desembolso en seis o siete meses. La LAU cambia las reglas según el contrato principal.

Rocío Baselga explicó el 14 de noviembre de 2025 que gestionaba 75 habitaciones mediante rent to rent, además de cinco viviendas en alquiler tradicional. En el episodio 95 de Libertad Inmobiliaria, situó en 410 euros el beneficio mínimo mensual que busca por cada piso. Su experiencia cobra actualidad tras el informe inmobiliario publicado por CBRE el 3 de agosto de 2026. La consultora elevó sus previsiones para el sector, aunque sus datos no analizan esta modalidad concreta.

Así salen los 410 euros mensuales que Rocío busca por cada piso

El ejemplo utilizado parte de una vivienda en Bilbao con cuatro estancias alquilables. Rocío abona alrededor de 950 euros mensuales al propietario. Después ofrece cada habitación por unos 400 euros, lo que genera 1.600 euros brutos si todas permanecen ocupadas. La diferencia inicial asciende a 650 euros antes de descontar suministros, mantenimiento, reposiciones y otros gastos asociados a la gestión.

Concepto Importe aproximado Renta pagada al propietario 950 euros al mes Ingresos por cuatro habitaciones 1.600 euros al mes Diferencia antes de otros gastos 650 euros al mes Beneficio mínimo declarado 410 euros al mes Mobiliario y puesta a punto 3.000 euros por piso Recuperación indicada Entre seis y siete meses

La gestora afirma que suele destinar unos 3.000 euros al mobiliario y al equipamiento inicial. “Yo tengo calculado que en 6 o 7 meses lo he recuperado siempre”, aseguró durante la entrevista. Un cálculo propio de 3.000 entre 410 arroja 7,3 meses. Para recuperar esa cantidad en seis meses, el margen medio tendría que acercarse a 500 euros mensuales. Esta diferencia no invalida su experiencia, pero muestra que el plazo cambia según cada operación. La entrevista tampoco precisa si los 410 euros incluyen impuestos, seguros o todas las incidencias extraordinarias. El resultado puede compararse con otras inversiones en alquiler, pero no constituye una rentabilidad garantizada.

Barrios trabajadores, cuatro habitaciones y reformas muy contenidas

Rocío busca pisos con tres dormitorios y salón independiente, que utiliza como cuarta habitación cuando el contrato y la distribución lo permiten. Prefiere barrios trabajadores, edificios sin ascensor y viviendas que requieran solamente una mejora básica. También revisa especialmente el baño, porque una reforma importante elevaría el desembolso y alargaría el retorno.

La propuesta al propietario consiste en asumir la gestión cotidiana, equipar el piso y encargarse de sus ocupantes. Para quien alquila una habitación, la vivienda debe permitir entrar con una maleta y comenzar a vivir. No obstante, el alquiler por habitaciones obliga a contemplar vacantes, averías, suministros, rotación, impagos y desgaste del mobiliario. Los 410 euros representan el umbral que ella busca, no un beneficio asegurado para cualquier inmueble.

El rent to rent depende del contrato y de cómo se articule el subarriendo

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece reglas diferentes según la naturaleza del contrato principal. En un arrendamiento de vivienda, el artículo 8 permite únicamente el subarriendo parcial y exige el consentimiento escrito del propietario. El derecho del subarrendatario termina cuando finaliza el contrato principal. La norma también indica que el precio del subarriendo no puede superar el correspondiente al arrendamiento.

El régimen puede cambiar cuando el contrato principal se configura para un uso distinto de vivienda y existe una actividad empresarial. Estos contratos se rigen primero por lo acordado entre las partes. En ausencia de pacto, el artículo 32 permite el subarriendo sin consentimiento previo y reconoce al propietario una posible subida de la renta. El incremento previsto es del 10% en un subarriendo parcial y del 20% en uno total. La operación debe notificarse de forma fehaciente dentro del mes siguiente. Por ello, las cifras de 950 y 1.600 euros no pueden valorarse jurídicamente sin conocer cada contrato.

La inversión inmobiliaria crece, pero este modelo conserva riesgos propios

CBRE informó el 3 de agosto de 2026 de que la inversión inmobiliaria alcanzó 12.034 millones de euros durante el primer semestre. La consultora elevó su previsión anual a un crecimiento superior al 15% frente a 2025. Es un indicador del interés por el sector, pero no demuestra que el rent to rent resulte rentable en todos los mercados. Tampoco sustituye el análisis de la demanda, los costes y la normativa aplicable.

La presencia femenina también aumenta en algunos segmentos de inversión alternativa. El Barómetro SegoFinance sitúa a las mujeres en torno al 43% de su comunidad analizada, formada por más de 45.000 inversores. Ese porcentaje no representa un censo completo de todos los inversores minoristas españoles. El caso de Rocío muestra una vía de entrada con menos capital que la compra. Sin embargo, coincide con una creciente tensión del alquiler y exige gestión continua, contratos adecuados y recursos para afrontar meses desfavorables.