Esta camper eléctrica cabe en casi cualquier aparcamiento y está pensada para escapadas de fin de semana: desde 25.530 euros

La ARI 458 Pro Camper ofrece hasta 230 kilómetros de autonomía y un habitáculo que cada propietario puede distribuir según sus necesidades. Está dirigida a viajeros que buscan una camper eléctrica compacta para escapadas cercanas y desplazamientos sin prisas.

La firma alemana ARI Motors ha transformado su pequeño vehículo comercial eléctrico en una microcamper fácil de conducir y estacionar. El modelo puede solicitarse en Alemania desde el 1 de mayo de 2026 por un precio inicial de 25.530 euros antes de impuestos, una cifra que aumenta al incorporar equipamiento adicional.

Una camper eléctrica de 3,82 metros pensada para viajes de corta distancia

La ARI 458 Pro Camper mide 3,82 metros de largo y 1,49 metros de ancho, unas dimensiones cercanas a las de un turismo urbano. Su reducido tamaño permite acceder a calles estrechas, plazas de aparcamiento pequeñas y zonas donde una autocaravana de grandes dimensiones tendría más dificultades.

El módulo trasero dispone de unos 2,8 metros cuadrados y ofrece una altura interior aproximada de 1,85 metros. El espacio disponible obliga a seleccionar cuidadosamente el mobiliario, pero permite crear una zona para dormir, cocinar y guardar el equipaje sin convertir el vehículo en una camper voluminosa.

Su motor eléctrico desarrolla 15 kW, cerca de 20 CV, y alcanza una velocidad máxima de unos 70 km/h. La base pertenece a la categoría L7e de vehículos eléctricos ligeros, por lo que sus prestaciones encajan mejor con rutas regionales, carreteras secundarias y escapadas de fin de semana que con viajes largos por autopista.

Dos baterías disponibles y hasta 230 kilómetros de autonomía eléctrica

ARI Motors ofrece dos baterías de tipo LiFePO4. La versión de acceso tiene una capacidad de 15 kWh y anuncia entre 120 y 180 kilómetros de autonomía. La alternativa de 23,5 kWh eleva el recorrido estimado hasta una horquilla de entre 180 y 230 kilómetros por carga.

El fabricante calcula un coste energético cercano a 3,96 euros por cada 100 kilómetros, tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,30 euros por kWh. El gasto real dependerá de la tarifa de recarga, la carga transportada, la temperatura y el tipo de recorrido.

El interior modular permite elegir cama, cocina, mesa y almacenamiento

La marca anuncia una base funcional equipada con instalación eléctrica de 230 voltios, sistema solar en el techo, batería auxiliar y depósitos para agua limpia y aguas grises. Sobre esa infraestructura, el comprador puede decidir la posición de la cama, la cocina, la mesa y los armarios.

Esta configuración abierta permite optar por un montaje sencillo para dormir o por un habitáculo más completo. ARI Motors también contempla una variante básica acondicionada desde fábrica para quienes no quieran realizar personalmente la transformación interior.

El precio de 25.530 euros no incluye impuestos ni todos los extras

Los 25.530 euros anunciados corresponden al precio inicial en Alemania y no incluyen IVA. La batería de mayor capacidad, el aire acondicionado, la dirección asistida, las modificaciones de la carrocería y otros elementos opcionales elevan el presupuesto final. La cifra tampoco debe interpretarse como una tarifa cerrada para España.

La ARI 458 Pro Camper se presenta como una alternativa muy específica dentro del mercado camper: pequeña, eléctrica y configurable, pero limitada por su velocidad y autonomía. Su propuesta resulta especialmente interesante para usuarios que priorizan la facilidad de aparcamiento y las salidas de corta distancia.