La alerta del SEPE sobre comunicaciones fraudulentas y por qué nunca debes dar tus datos por teléfono

A casi todo el mundo le ha sonado alguna vez el móvil con un número raro y la duda de si cogerlo o no. Esa escena se ha convertido en el gancho de nuevos fraudes, es decir, engaños para robar datos, que usan el nombre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El organismo alerta de llamadas que se hacen pasar por su personal con fines ilícitos. El objetivo es obtener, mediante engaño, datos personales. Y todo ello disfrazado como gestiones de sanciones o pagos de prestaciones por desempleo como las ayudas cuando se está en paro.

¿Cómo suplantan al SEPE con llamadas desde números 800 y 807?

Según el aviso del SEPE, los contactos se están realizando desde teléfonos con numeraciones 800, 807 y similares que no pertenecen al organismo. Estos números aplican tarifas muy elevadas y buscan mantenerte en línea el mayor tiempo posible. Quien llama se presenta como personal del SEPE o de empresas colaboradoras para cobrar sanciones o agilizar el pago de prestaciones:

Número de teléfono ¿Pertenece al SEPE? 800 y 807 (y similares) No, posible fraude 060 Sí, teléfono oficial 91 926 79 70 Sí, teléfono de cita previa

El SEPE recuerda que solo sus números oficiales, publicados en su web, y su red de oficinas y personal son válidos para trámites de prestaciones por desempleo. Entre ellos figuran el 060 y el teléfono de cita previa 91 926 79 70. Cualquier llamada desde numeraciones distintas debe hacer sospechar.

¿Qué mensajes deben hacerte sospechar de un fraude que usa el nombre del SEPE?

El fraude también puede llegar por correo electrónico, SMS o WhatsApp. El SEPE insta a desconfiar de comunicaciones que presionan para actuar con urgencia o mezclan promesas de devoluciones con enlaces y formularios:

Exige actuar con urgencia o de forma inmediata.

Ofrece un supuesto reembolso pendiente de reclamar.

Contiene errores de escritura o expresiones poco habituales.

Pide abrir archivos adjuntos, entrar en una web o dar datos bancarios.

Si el mensaje encaja con una o varias de estas señales, conviene detenerse y no facilitar datos personales, fiscales ni bancarios. Ante la duda, mejor comprobar la información en la web del SEPE o en sus teléfonos oficiales, en lugar de responder y también ver cómo puedes evitar detectar llamadas spam y estafas telefónicas.