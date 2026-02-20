Cómo obtener la Cl@ve Permanente para hacer gestiones online como la declaración Renta, solicitar vida laboral o puntos de la DGT, entre otros

La plataforma Cl@ve permite identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas y crear una contraseña permanente para realizar trámites por internet con plenas garantías de seguridad. Cl@ve es un sistema de verificación de identidades electrónicas que facilita la identificación y autenticación de los ciudadanos en sus gestiones con las Administraciones Públicas. Para poder usar la Cl@ve Permanente, el primer paso siempre es registrarse en el sistema y, después, activar el usuario y su contraseña.

Cómo registrarse en Cl@ve para obtener la contraseña permanente segura

El registro en Cl@ve puede realizarse con dos niveles, básico y avanzado, y a través de distintas modalidades. De esta forma, cada ciudadano puede elegir la opción que mejor se adapte a su situación. Las modalidades disponibles son estas:

Registro básico: a través de Internet por videollamada, o mediante carta de invitación. Registro avanzado: a través de Internet con certificado electrónico o DNIe, o presencialmente en una oficina de registro.

Es importante tener en cuenta que el registro por internet con carta de invitación o mediante videollamada solo proporciona un nivel básico, por lo que no se permitirá el acceso a determinados servicios ni utilizar Cl@ve Firma. Además, algunos organismos o servicios exigen un nivel avanzado de registro, presencial o con certificado electrónico, para permitir el acceso a sus trámites.

Una vez completado el registro en cualquiera de las modalidades, la persona recibirá en el número de teléfono que haya registrado un SMS de bienvenida al sistema. A partir de ese momento ya puede utilizar Cl@ve PIN y acceder a los sistemas de activación de contraseña de Cl@ve Permanente para seguir avanzando en sus gestiones.

Pasos para activar, cambiar o recuperar la contraseña de Cl@ve permanente

Tras el registro, es necesario activar el usuario de Cl@ve Permanente y crear la contraseña. Para ello, se accede al servicio de activación de usuario y se rellenan los datos: DNI o NIE, correo electrónico y el código de activación facilitado en el acto de registro. Si los datos son correctos, el sistema envía un SMS con un código numérico de un solo uso, OTP, que hay que introducir en el formulario.

Cuando ese código es validado, el sistema permite establecer la contraseña elegida, siempre que cumpla las características mínimas de seguridad. Será la clave que se utilizará en adelante cada vez que un servicio de administración electrónica la solicite. ¿Y qué ocurre si se introduce mal el código de activación más de cinco veces? En ese caso, el sistema lo bloquea y obliga a generar uno nuevo repitiendo el acto de registro en Cl@ve.

Si se desea cambiar la contraseña por motivos de caducidad o seguridad, basta con acceder al servicio de cambio de contraseña y seguir los pasos que se indican. En caso de olvido de la contraseña o de bloqueo por superar cinco intentos fallidos, se puede establecer una nueva siempre que se conserve el código de activación, utilizando el servicio de activación de contraseña. Si se ha perdido ese código, será necesario obtener uno nuevo realizando otra vez el registro. Además, si ya se está registrado, existe la opción de regenerar el código de activación de Cl@ve Permanente cuando resulte necesario.

También es posible dar de baja el usuario de Cl@ve Permanente mediante el servicio de baja. Puede hacerse con la propia Cl@ve Permanente o con certificado digital. Con Cl@ve Permanente, el sistema envía un SMS con un código numérico de verificación que hay que introducir para que se complete la baja. Con certificado digital no se solicita ese código y la baja se realiza de forma inmediata. A modo de resumen, estas son las principales situaciones y el servicio que corresponde en cada caso:

Situación Servicio que se utiliza Condición necesaria Contraseña caducada o cambio por seguridad Cambio de Contraseña Acceder al servicio y seguir los pasos indicados Contraseña olvidada o bloqueada Activación de contraseña Conservar el código de activación Pérdida del código de activación Nuevo código de activación Realizar de nuevo el acto de registro en Cl@ve Dar de baja el usuario de Cl@ve Permanente Servicio de baja de usuario Acceso con Cl@ve Permanente o con certificado digital

Como se ve, casi cualquier problema habitual tiene su solución específica, así que, al fin y al cabo, el sistema no tiene mayor misterio si se siguen estos pasos.

Requisitos de seguridad y opciones de baja del usuario en Cl@ve permanente

Para garantizar un nivel adecuado de seguridad, la contraseña de Cl@ve Permanente debe cumplir requisitos concretos. Debe tener una longitud mínima de ocho caracteres y contener al menos un carácter de cada uno de estos grupos: letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos y caracteres especiales. Las letras ñ y ç, así como las vocales con tilde, están permitidas. Entre los caracteres especiales se admiten, entre otros, los signos ¡!$?%&#@/()=¿?*[];,:._<>+-. Si la contraseña tiene una longitud igual o superior a dieciséis caracteres, no hay restricciones en el tipo de caracteres, lo que permite utilizar una frase completa.

La contraseña no puede incluir el nombre, los apellidos ni el DNI del usuario. En cada renovación no se podrá reutilizar la contraseña anterior. Además, la clave caduca a los dos años y es obligatorio cambiarla pasado ese tiempo. Si se accede al servicio después de ese plazo, el sistema solicitará renovarla. También puede modificarse en cualquier momento mediante el servicio de cambio de contraseña, a partir del cual se dispone de otros dos años de vigencia.

Se recomienda, además, no usar la misma contraseña que en otros sistemas o servicios, no emplear datos personales como nombres, apellidos, fechas de nacimiento, DNI o número de teléfono, ni secuencias básicas de teclado o combinaciones repetidas. Tampoco se aconseja utilizar datos fácilmente deducibles del usuario, como apodos o el nombre de un personaje preferido. Y algo fundamental: no escribir la contraseña en papeles o documentos, ni enviarla por correo electrónico o SMS, ni compartirla en ninguna conversación. ¿Merece la pena extremar estas precauciones? Todo apunta a que sí si se quieren hacer gestiones online con tranquilidad.

Por último, para registrarse y acceder a todos los trámites relacionados con el registro en Cl@ve se puede utilizar la web de la Agencia Tributaria, desde donde se centralizan estas gestiones.