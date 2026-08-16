Juan Pablo compró un autobús por 1.200 euros y ahora vive en Madrid sin pagar luz ni agua

La historia, documentada desde 2020, vuelve a circular por su actual etapa rural. Juampy explica cómo produce electricidad, cocina con gas y reduce sus gastos fijos.

Juan Pablo, conocido como Juampy, ya vivía en un autobús cuando Cadena SER y RTVE contaron su historia en enero de 2020. En agosto de 2026, la historia ha vuelto a circular por su nueva etapa rural. El creador muestra ahora el vehículo en una finca de 10.000 metros cuadrados, situada en una zona montañosa de Madrid. Allí asegura que no paga recibos de luz ni de agua. Lo compró de desguace por unos 1.200 euros.

Un autobús de desguace convertido en vivienda tras más de un año de trámites

El vehículo no era un modelo desconocido para él. Cadena SER contó que Juampy había conducido ese tipo de autobús en la línea 514, entre Alcorcón y Príncipe Pío. Después lo encontró en Galicia y lo trasladó a Madrid. Las primeras informaciones situaron el precio en 1.200 euros. En una grabación posterior de Juampybus, él concreta la compra en 1.210 euros. Por eso, la cifra puede expresarse como unos 1.200 euros. Este proyecto comparte desafíos con quienes transforman una furgoneta en casa y taller, aunque el autobús exige otra escala.

El trabajo fue mucho más amplio que retirar los asientos. Juampy instaló cocina, baño, dormitorio, almacenamiento y sistemas de energía. También conserva elementos del antiguo transporte urbano. Según relata, la homologación le ocupó más de un año. La DGT exige pasar por una ITV cuando una reforma modifica la carrocería, las instalaciones o los datos técnicos. Tráfico fija un plazo inferior a 15 días desde que se efectúa la reforma. El procedimiento está regulado por el Real Decreto 866/2010. La versión vigente del Manual incluye el código 8.23 para convertir autobuses M2 o M3 en vivienda. Su última corrección se publicó en el BOE el 5 de febrero de 2026. Exige proyecto técnico, certificación final, informe de conformidad y certificado de taller.

Placas solares, baterías y gas reducen los gastos fijos del Juampybus

La autosuficiencia energética descansa sobre paneles solares y baterías. Juampy reserva esa electricidad para iluminación, dispositivos y equipos de menor consumo. Para cocinar usa gas, porque una placa eléctrica descargaría las baterías durante la noche. En invierno combina propano y una estufa de leña. Él explica que eligió propano por su mejor respuesta ante temperaturas bajo cero. La leña procede, según cuenta, de lo que recoge en el monte.

“No pago luz, no pago agua. Pago lo justo del coche y del autobús”, resume. También menciona el seguro y la comida. Su experiencia no significa que vivir sobre ruedas elimine cualquier coste. Otro creador mostró que vivir en una furgoneta camper puede superar los 1.000 euros mensuales. El resultado depende del uso, los desplazamientos, las reparaciones y la instalación energética. El ahorro de Juampy nace de mantener bajas sus necesidades y producir parte de sus recursos.

Una cocina heredada y una cortina convierten el interior en un hogar funcional

El interior mezcla recuerdos familiares con soluciones funcionales. La cocina perteneció a su abuela y tiene cerca de seis décadas. Juampy la pintó de blanco para aumentar la sensación de amplitud. También incorporó fregadero, electrodomésticos, zonas de almacenaje y un baño completo. Para la ducha recomienda un plato ovalado, porque evita esquinas donde pueda acumularse suciedad. El diseño busca que cada objeto tenga una función dentro de un espacio limitado.

El dormitorio se separa mediante una cortina. Así reduce el volumen que debe calentar o enfriar durante la noche. “A mí con que me caliente esa zona pequeña me vale”, explica. La gestión de las baterías resulta decisiva cuando el vehículo no está conectado a la red. En las baterías portátiles en campers, la ITV distingue si viajan como carga o quedan fijadas al vehículo. Juampy utiliza una instalación integrada para abastecer su casa móvil.

El autobús también es su lugar de trabajo y la base de una vida rural

En 2020, las primeras crónicas situaban el autobús en un polígono de Fuenlabrada. Su escenario actual es distinto. Juampy se presenta ahora como creador instalado en una montaña, acompañado por ovejas, gallinas, pavos y un pequeño huerto. El vehículo también es el estudio desde el que publica vídeos y realiza emisiones en directo. Él asegura que sus ingresos son modestos, pero los gastos fijos reducidos sostienen su rutina.

Juampy resume su elección así. “No es más rico el que más dinero tiene, sino el que más tiempo tiene para disfrutar de su dinero”. El precio de compra no incluye la reforma, la homologación, el mantenimiento ni los sistemas instalados. Su historia describe una elección personal, no un presupuesto aplicable a cualquier proyecto.