Mercadona desvela de dónde vienen las sandías que vende cada verano en sus supermercados

Mercadona apuesta por la sandía nacional para responder a la demanda de los meses de más calor. La cadena valenciana trabaja con proveedores españoles y compra millones de kilos de esta fruta de temporada.

Mercadona vuelve a poner el foco en una de las frutas más consumidas del verano: la sandía. La compañía valenciana mantiene su apuesta por el producto nacional y, según los datos difundidos por la propia cadena en la campaña de 2024, preveía comprar más de 115.000 toneladas de sandía de origen español, un 38% más que en la campaña anterior.

De dónde vienen las sandías de Mercadona que se venden en sus supermercados

Las sandías de Mercadona proceden de campos españoles y llegan a las tiendas gracias a acuerdos con proveedores especialistas del sector hortofrutícola. Entre las zonas de producción señaladas por la compañía figuran Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña.

En el vídeo con el que la cadena mostró el recorrido de esta fruta desde el campo hasta el lineal aparece Agrícola Navarro de Haro S. L., una empresa familiar de Almería especializada en sandía y vinculada a este suministro. También se indicaban provincias como Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Albacete, Murcia y Almería como puntos de origen de las sandías comercializadas por la compañía.

La cadena explica que el proceso comienza en el campo, con la selección del producto en su punto de corte. Después, las sandías pasan por el almacén del agricultor, se envasan, llegan a los bloques logísticos y terminan en los supermercados.

Mercadona refuerza la compra de sandía nacional durante los meses de calor

La campaña española de sandía suele concentrarse entre la primavera y el final del verano, coincidiendo con el periodo de mayor consumo. En la campaña de 2024, Mercadona comunicó que ofrecería sandía nacional en todas sus tiendas en dos formatos: entera y cortada. También trabajaba con variedades como Bengala, Red Jasper, Moon Gem, Fenway, Style, Bazman y Boston.

La compañía sostiene que su prioridad es vender producto fresco con el nivel de calidad que demandan sus clientes. Por eso, defiende que prefiere no tener un producto en el lineal antes que comercializarlo si no cumple con sus estándares.

En 2025, las cifras publicadas por distintos medios apuntaban a una previsión de 94.000 toneladas de sandía nacional, con especial peso de Andalucía y Castilla-La Mancha. Granada Hoy recogía que más de 39.800 toneladas procederían de Andalucía, con cultivos en Almería, Córdoba y Sevilla.

Por qué la sandía es una de las frutas más buscadas en verano

La sandía se ha convertido en una opción habitual para combatir el calor por su alto contenido en agua, su frescura y su bajo aporte calórico. Según datos nutricionales recogidos por Cleveland Clinic a partir del USDA, 100 gramos de sandía sin semillas contienen 30 calorías y aportan vitamina C, vitamina A, vitamina B6, potasio y magnesio.

Su consumo aumenta especialmente en los meses de temperaturas elevadas, cuando muchos compradores buscan frutas frescas, ligeras y fáciles de consumir. En el caso de Mercadona, la disponibilidad de la sandía entera y cortada permite adaptarse tanto a familias como a hogares más pequeños.

La apuesta por la sandía nacional forma parte de la estrategia de la cadena para reforzar el producto de proximidad cuando hay producción suficiente y cumple con los requisitos de calidad fijados por la empresa.