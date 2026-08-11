El Imserso retira a 142 entidades locales la gestión de alrededor de 13.000 plazas anuales de viajes

La temporada 2026-2027 cerrará el canal municipal utilizado desde 1989. Las personas acreditadas deberán acudir a agencias colaboradoras o utilizar las webs y aplicaciones de las adjudicatarias.

El Imserso dejará fuera a los ayuntamientos de la reserva de viajes durante la temporada 2026-2027. Según la proposición registrada por el PP, el cambio afecta a 142 entidades locales adheridas al convenio histórico con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El texto señala que el Ministerio atribuye la supresión a la adaptación exigida por la Ley 40/2015. El Congreso admitió la iniciativa el 8 de junio y la publicó el 16 de junio de 2026.

Dónde podrán reservarse los viajes del Imserso 2026-2027

Las instrucciones actuales del Imserso sitúan la venta en dos vías. La reserva podrá hacerse en las webs y aplicaciones de Turismo Social y Mundicolor. También estará disponible presencialmente en los puntos de venta y agencias colaboradoras. En estas instrucciones, los consistorios no aparecen entre los canales habilitados. Quienes presentaron sus solicitudes para viajar deberán esperar ahora la acreditación. Este documento permite acceder a las reservas, pero no asegura un destino concreto.

Las cartas comenzarán a enviarse a partir de la segunda semana de agosto de 2026. El organismo todavía no ha fijado un día único para iniciar la comercialización. Su información oficial sitúa la apertura entre septiembre y octubre. Cada persona acreditada recibirá una carta con la fecha desde la que podrá reservar. El teléfono 912 667 713 permite consultar la acreditación y recuperar la clave. En la información oficial consultada, la reserva telefónica no figura como canal de venta.

El cambio afecta a 142 entidades locales y reabre el debate sobre la brecha digital

La colaboración municipal nació mediante un convenio firmado el 3 de octubre de 1989. Su función era acercar el programa a personas con dificultades económicas, administrativas o tecnológicas. Las 142 entidades adheridas se concentraban especialmente en Canarias, Castilla y León y Cantabria. Según cifras del Gobierno recogidas por La Razón, este sistema tramitaba unas 13.000 plazas cada año. Cerca de 4.000 beneficiarios habrían utilizado el canal municipal durante la última campaña.

Los servicios sociales municipales ayudaban a identificar usuarios, tramitar solicitudes y resolver incidencias. Su desaparición preocupa especialmente en municipios rurales y entre personas afectadas por la brecha digital. La proposición del PP califica la decisión como un recorte encubierto, pero esa expresión constituye una valoración política. No describe una conclusión jurídica ni demuestra una reducción del número total de plazas. El debate se centra en la pérdida de acompañamiento presencial para los usuarios con mayores dificultades.

Qué reclama el PP y qué efectos tiene la proposición registrada

El Grupo Parlamentario Popular pide mantener provisionalmente las reservas municipales mientras se adapta el convenio al marco jurídico vigente. También solicita actualizarlo en un máximo de seis meses y abrir una mesa con la FEMP. La iniciativa propone medidas específicas para los usuarios afectados por la brecha digital. Además, reclama al Gobierno un informe en tres meses sobre las consecuencias territoriales y sociales del cambio. Ninguna de esas peticiones modifica por sí sola las instrucciones del Imserso.

Una proposición no de ley expresa una petición parlamentaria, pero no equivale a una norma directamente aplicable. La publicación consultada acredita su admisión y traslado a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. No acredita la aprobación o ejecución de las medidas solicitadas. Por ello, las personas interesadas deben seguir los canales publicados por el Imserso para la temporada 2026-2027. Cualquier recuperación del sistema municipal necesitaría una comunicación oficial posterior o un nuevo acuerdo con las entidades locales.

Fechas, plazas y precios confirmados para la temporada 2026-2027

El periodo ordinario para nuevas solicitudes estuvo abierto del 22 de junio al 10 de julio de 2026. La temporada dispone de 879.213 plazas en total. Los turnos se desarrollarán aproximadamente entre octubre de 2026 y junio de 2027. La comercialización se prevé para septiembre u octubre, aunque cada carta fijará el día asignado a su titular. Las reservas en agencias autorizadas ya formaban parte del modelo anterior.

En la costa peninsular, los precios van de 224,63 a 409,22 euros. Baleares oscila entre 224,36 y 453,37 euros. Canarias parte de 224,28 y alcanza 564,72 euros. Las escapadas cuestan entre 132,91 y 412,51 euros. Además, 7.447 plazas costarán 50 euros para quienes cumplan el límite económico y obtengan mayor puntuación. El umbral se vincula a la pensión no contributiva, pero no concede automáticamente esa tarifa. El segundo viaje y los posteriores llevan un suplemento de 100 euros