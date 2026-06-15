Mercadona abrirá más de 300 supermercados los domingos por la mañana durante la campaña de verano 2026

La cadena adapta los horarios de 320 tiendas, sobre todo en zonas costeras con gran afluencia turística. La medida estará vigente hasta el 30 de agosto y busca dar más margen a los clientes durante las vacaciones.

El verano cambia muchas rutinas. Con la playa, los viajes y los planes de última hora, hacer la compra puede convertirse en una carrera contrarreloj. Por eso, Mercadona aplicará desde el 22 de junio un horario especial en 320 supermercados, principalmente situados en localidades costeras como Cullera, Marbella, Benidorm, Sanxenxo, Salou o Benicàssim.

Cómo cambia el horario de verano de Mercadona desde el 22 de junio

Los establecimientos incluidos en esta campaña abrirán a las 9:00 horas, como ocurre habitualmente, pero cerrarán a las 22:00 horas en horario ininterrumpido. Esto supone una ampliación de media hora respecto al horario normal, que finaliza a las 21:30 horas.

La idea es sencilla: dar más flexibilidad a quienes pasan el día fuera de casa o apuran hasta el último momento antes de ir al supermercado. ¿A quién no se le ha complicado una cena por no llegar a tiempo a la compra?

Este horario especial estará en vigor hasta el 30 de agosto. Por tanto, afectará a buena parte de la campaña estival, justo cuando más movimiento registran las zonas turísticas.

Más de 300 supermercados de Mercadona abrirán también los domingos por la mañana

El cambio no se queda solo en ampliar el horario de lunes a sábado. Mercadona también abrirá los domingos en los supermercados incluidos en esta medida, algo relevante porque la cadena suele mantener cerrados sus establecimientos ese día para favorecer el descanso semanal de sus trabajadores.

Durante este periodo, las tiendas afectadas abrirán los domingos a las 9:00 horas y cerrarán a las 15:00 horas. Es decir, los clientes tendrán una ventana de compra durante la mañana, una opción útil para quienes llegan de viaje, están de vacaciones o necesitan resolver una compra rápida sin esperar al lunes.

No obstante, no todos los supermercados aplicarán estos cambios. La medida se concentra en zonas de costa y municipios con mucha afluencia durante el verano. Por eso, antes de desplazarse, conviene consultar el buscador online de Mercadona y comprobar el horario concreto del establecimiento más cercano.

En definitiva, la compañía adapta su funcionamiento a una época en la que los hábitos cambian y la compra suele quedar para última hora. Y, hablando claro, media hora más puede salvar más de una cena.