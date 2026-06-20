La colmena más grande de Mercadona cuenta con 32.000 metros cuadrados, 175 furgonetas ECO y 70 robots

La compañía inaugura en Vallecas su primer almacén semiautomatizado, con 32.000 metros cuadrados y una inversión de 54 millones de euros.

Mercadona refuerza su servicio online en la Comunidad de Madrid con una nueva instalación ubicada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas. Esta “Colmena” se convierte en la más grande de su red y marca un paso importante en la logística del supermercado.

La nueva colmena semiautomatizada de Mercadona en Madrid cambia la compra online

El nuevo almacén incorpora 70 robots que automatizan parte de la preparación de pedidos de más de 2.700 referencias de productos secos. La clave está en que los productos llegan directamente hasta la estación del trabajador, evitando desplazamientos largos por los pasillos.

Esto no solo busca ganar rapidez, sino también reducir el esfuerzo físico de la plantilla. Dicho claro: menos recorridos internos y más eficiencia para preparar la compra que después llega a casa del cliente.

La instalación puede alcanzar los 5.000 pedidos diarios. Sumada a las colmenas de Getafe y Boadilla del Monte, la capacidad online de Mercadona en Madrid sube hasta unos 8.000 pedidos al día.

La inversión millonaria de Mercadona también generará empleo en Vallecas

La apertura ha supuesto una inversión de 54 millones de euros y generará empleo para 700 personas. Además, el centro contará con 175 nuevas furgonetas ECO, preparadas para mantener la cadena de frío y reducir el impacto medioambiental.

Estas se añaden a las 80 furgonetas de Getafe y a las 50 de Boadilla, elevando la flota total en Madrid a más de 300 vehículos. Por lo tanto, la compañía no solo amplía su capacidad de reparto, sino que también refuerza su estructura logística en la región.

Juana Roig, directora general de Mercadona Online, destacó que Vallecas es la primera colmena semiautomatizada puesta en marcha por la compañía y que ha sido diseñada para mejorar el día a día de los trabajadores y el servicio que reciben los clientes.

Qué supone esta apertura para los clientes de Mercadona en Madrid

¿En qué lo notará el consumidor? Principalmente, en un servicio online con más capacidad, mayor disponibilidad y una preparación de pedidos más ágil.

Mercadona prevé alcanzar a finales de 2026 el 95% de cobertura de las localidades madrileñas. Esto llega en un momento de crecimiento para su canal online, que en 2025 facturó más de 1.000 millones de euros, un 26% más que el año anterior.

Esta es la séptima colmena de Mercadona en España, tras las de Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y las dos anteriores de Madrid. También es la primera con automatización parcial.

Con 32.000 metros cuadrados, 70 robots y miles de pedidos diarios de capacidad, la colmena de Vallecas se sitúa como uno de los proyectos logísticos más ambiciosos de Mercadona. Una apuesta firme por un supermercado online más rápido, eficiente y adaptado a los nuevos hábitos de compra.