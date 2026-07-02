El IBAN y el SWIFT BIC son claves para enviar dinero con seguridad y muchos usuarios no saben lo que es

Estos dos identificadores bancarios son esenciales para enviar y recibir dinero entre países. Su correcta utilización evita errores, retrasos y problemas en las transferencias internacionales.

El Código IBAN y el Código SWIFT BIC se han convertido en dos datos imprescindibles para realizar operaciones bancarias internacionales. Aunque muchos clientes los usan al hacer transferencias al extranjero, no siempre conocen qué función cumple cada uno ni dónde pueden localizarlos.

Ambos códigos permiten que el dinero llegue a la cuenta correcta y al banco adecuado. El IBAN identifica la cuenta bancaria del beneficiario, mientras que el SWIFT BIC señala la entidad financiera que debe recibir los fondos. Por este motivo, un error al introducir cualquiera de ellos puede provocar demoras, rechazos o bloqueos en la operación.

Qué es el Código IBAN y por qué se usa en las transferencias internacionales

El IBAN, siglas de International Bank Account Number, es el número internacional de cuenta bancaria. Su función es identificar de manera única una cuenta dentro del sistema financiero, especialmente cuando se realizan pagos entre distintos países.

Este código combina letras y números. Empieza con el código del país, continúa con unos dígitos de control y termina con los datos propios de la cuenta bancaria. Gracias a esta estructura, las entidades pueden comprobar si la cuenta de destino está correctamente formada antes de procesar la transferencia.

En España, el IBAN comienza por “ES” y está formado por 24 caracteres. Este dato aparece asociado a cada cuenta corriente y es necesario para recibir pagos, domiciliar recibos o enviar dinero dentro del entorno europeo y en muchas operaciones internacionales.

Su principal utilidad es reducir errores. Antes de su implantación, cada país usaba sistemas distintos para identificar cuentas, lo que complicaba los pagos transfronterizos. Con el IBAN, los bancos trabajan con un formato normalizado que agiliza las comprobaciones y mejora la seguridad de las operaciones.

Qué diferencia hay entre el Código IBAN y el Código SWIFT BIC

Aunque suelen solicitarse juntos, el IBAN y el SWIFT BIC no sirven para lo mismo. El IBAN identifica la cuenta concreta del titular. El SWIFT BIC, por su parte, identifica el banco que participa en la operación.

El Código SWIFT BIC, también conocido como Bank Identifier Code, es un identificador internacional asignado a cada entidad financiera. Está formado normalmente por 8 u 11 caracteres e incluye información sobre el banco, el país, la localidad y, en algunos casos, la sucursal.

Este código es especialmente importante cuando el dinero debe viajar entre bancos de distintos países. Permite dirigir la transferencia hacia la entidad correcta dentro de la red bancaria internacional. Por eso, aunque el IBAN indique la cuenta de destino, el SWIFT BIC ayuda a localizar el banco que debe recibir los fondos.

En muchas transferencias dentro de la zona SEPA, el IBAN puede ser suficiente. Sin embargo, en operaciones internacionales fuera de ese entorno, las entidades suelen pedir también el SWIFT BIC para completar el envío con garantías.

Cómo encontrar el IBAN y el SWIFT BIC en tu banco fácilmente

Los clientes pueden encontrar su Código IBAN en el contrato de la cuenta, en los recibos bancarios, en los extractos o en la banca online. También suele aparecer en la aplicación móvil de la entidad, dentro del apartado de información de la cuenta.

El SWIFT BIC también puede consultarse en la web del banco, en la banca digital o solicitándolo directamente a la entidad. En caso de recibir dinero desde el extranjero, es recomendable facilitar al pagador el IBAN completo, el nombre del titular y el SWIFT BIC del banco.

Antes de confirmar una transferencia internacional, es importante comprobar que los datos coinciden con la cuenta y la entidad del beneficiario. Un carácter incorrecto puede impedir que el pago llegue a destino o hacer que la operación tarde más de lo previsto.