Frutas y verduras más baratas: la UE activa el acuerdo con Mercosur y desde el 1 de mayo podría notarse en el precio

La aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur entra en vigor el 1 de mayo. La eliminación progresiva de aranceles facilitará la llegada de frutas y hortalizas sudamericanas y podría empujar los precios a la baja en los supermercados.

A partir del próximo 1 de mayo, los consumidores en España podrían empezar a notar un respiro en el ticket de la compra, especialmente en el apartado de frutas y verduras. El motivo es la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), que busca agilizar el intercambio comercial reduciendo aranceles en productos agrícolas y hortofrutícolas.

Qué cambia desde el 1 de mayo con el acuerdo UE-Mercosur provisional

Este pacto llevaba años negociándose y, tras la ratificación interna de los países sudamericanos, la Comisión Europea ha decidido activar su aplicación provisional mientras se completa el proceso definitivo, que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales.

En el anuncio de la medida, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó: «Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave».

Así se eliminan los aranceles y por qué bajan los precios

La clave para que el consumidor pueda notar la rebaja es la eliminación progresiva de aranceles. En la práctica, si cuesta menos importar, el producto puede llegar con menos recargos y eso aumenta la competencia. Para entenderlo de un vistazo, estas son las reglas generales del acuerdo sobre los plazos de eliminación:

Tramo de arancel actual Plazo de eliminación previsto Menores al 5% Desaparecen de inmediato Entre 5,1% y 10% Se eliminan en cuatro años Por encima del 10,1% Se suprimen en siete años

Ahora bien, ¿se notará desde el primer día? Dependerá del producto y del arancel que tuviera antes, porque el impacto será gradual y no uniforme.

Qué frutas y hortalizas podrían abaratarse antes en los supermercados

Algunos productos que ya se importan desde Sudamérica podrían llegar con arancel cero o tarifas muy reducidas, lo que puede traducirse en presión a la baja sobre los precios finales. A modo de ejemplo, el texto del acuerdo apunta a productos como estos:

Melones.

Sandías.

Papayas.

Ciertos cítricos.

Piñas.

Eso sí, no esperes la misma rebaja en todo a la vez. Habrá artículos que reflejen cambios antes y otros que tarden más en ajustarse, vamos, que no es magia.

Salvaguardias y deforestación cero que pueden frenar bajadas bruscas

El acuerdo también incluye cláusulas de salvaguardia para productos sensibles. Si la importación de uno de esos productos crece más del 5% y su precio cae un 5% durante tres años consecutivos, la UE puede volver a imponer aranceles o limitar la entrada de mercancías.

Además, la normativa europea de “deforestación cero” podría restringir a proveedores que no cumplan criterios ambientales, lo que limitaría parcialmente el efecto de las rebajas.

Qué temen los agricultores en España y qué ganan los consumidores

Organizaciones agrarias en España han advertido de que, aunque el consumidor pueda beneficiarse de precios más bajos, los productores locales podrían ver sus márgenes más ajustados por la llegada de productos sudamericanos con costes regulatorios y ambientales distintos. En consecuencia, el campo español tendría que adaptarse para seguir siendo competitivo.

Con todo, el acuerdo abre la puerta a un mercado más accesible: si se reducen costes de entrada, los supermercados podrán trasladar parte de ese ahorro a sus clientes, aunque sea de forma progresiva.