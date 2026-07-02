Los expertos señalan cuándo compensa comprar un terreno y construir una vivienda desde cero

La doble revalorización del suelo y de la vivienda refuerza el atractivo de esta opción, aunque exige planificación, presupuesto y paciencia antes de iniciar la obra.

El encarecimiento de la vivienda en España ha hecho que muchas familias vuelvan a mirar al suelo como punto de partida. En el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda subió un 12,9% interanual, con aumentos del 9,1% en obra nueva y del 13,5% en segunda mano, según el INE.

Comprar un terreno y levantar una casa desde cero puede convertirse en una alternativa más rentable que adquirir una vivienda ya terminada. El motivo, según defiende el catedrático y arquitecto José Luis Esteban Penelas en Telecinco, está en la doble revalorización: aumenta el valor de la parcela y también el de la construcción.

Por qué comprar un terreno y construir una casa puede revalorizar más la inversión

La principal ventaja de esta fórmula es que el comprador no adquiere un inmueble cerrado, sino un proyecto diseñado desde el principio. Esto permite decidir la orientación, la distribución, los materiales, la eficiencia energética y la posibilidad de futuras ampliaciones.

Esta personalización tiene valor económico y residencial. Una vivienda adaptada a las necesidades reales de sus propietarios puede mantener mejor su atractivo con los años, sobre todo si incorpora criterios actuales de eficiencia, confort y aprovechamiento de la luz natural.

Idealista recuerda que la orientación influye directamente en la iluminación, la temperatura interior, el ahorro energético y la ventilación. También señala que una buena elección puede reducir el uso de calefacción y aire acondicionado.

Los costes y plazos que deben calcularse antes de empezar la obra

La rentabilidad no elimina los gastos. Comprar la parcela puede representar entre el 30% y el 60% del presupuesto total, especialmente en zonas con alta demanda o poco suelo disponible. A este desembolso se suman licencias municipales, impuestos, estudios previos, honorarios técnicos y el coste de ejecución de la vivienda.

Construir una casa también exige tiempo. Idealista apunta que los procesos burocráticos, la obra y los posibles imprevistos pueden alargar el proyecto entre 12 y 24 meses. Esto diferencia esta opción de la compra de una vivienda terminada, que permite entrar a vivir mucho antes.

Antes de comprar un terreno resulta necesario analizar la normativa urbanística, la edificabilidad de la parcela, los accesos, los suministros y las condiciones del suelo. Un solar barato puede encarecer el proyecto si requiere trabajos adicionales o tiene limitaciones para construir.

Cuándo compensa levantar una vivienda propia frente a comprar una casa hecha

Construir compensa especialmente a quienes buscan una vivienda para muchos años y no necesitan mudarse de inmediato. También puede ser una opción atractiva para familias que desean una casa eficiente, con espacios ajustados a su forma de vida y sin depender de la distribución de una vivienda ya hecha.

La compra tradicional sigue siendo más sencilla para quienes priorizan rapidez, ubicación consolidada o menos trámites. En cambio, levantar una casa propia exige más seguimiento, decisiones constantes y margen económico para afrontar cambios durante la obra.

La diferencia está en el resultado final. Quien planifica bien el presupuesto, elige una parcela adecuada y cuenta con técnicos solventes puede obtener una vivienda personalizada y con un alto potencial de revalorización. La suma del valor del suelo y del inmueble construido explica por qué muchos arquitectos ven esta fórmula como una de las jugadas inmobiliarias más interesantes en el mercado actual.