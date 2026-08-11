Una nueva camper completa por 48.900 euros con cocina ampliada, calefacción diésel y baño Vario

La gama sobre Fiat Ducato se presenta en tres distribuciones, gana ocho centímetros de paso y amplía un 50% la superficie de cocina.

Forster ha presentado en 2026 la renovación de la Vantasy para la temporada 2027, una gama de furgonetas camper que mantiene el Fiat Ducato como vehículo base y que estará disponible con tres distribuciones. El precio de entrada anunciado es de 48.900 euros, una cifra que sitúa el modelo por debajo de una barrera poco habitual en este segmento, pese a incorporar mobiliario nuevo, más espacio útil y un cuarto de baño Vario con mampara giratoria.

La referencia temporal requiere una precisión. El documento de partida identifica el vehículo como Forster Vantasy 2026, mientras que la información sectorial publicada el 2 de julio de 2026 lo encuadra entre las novedades de la temporada 2027. La cifra de 48.900 euros funciona, por ahora, como referencia del mercado alemán, ya que el configurador oficial separa los precios recomendados para Alemania, Suiza y Austria y no muestra una tarifa específica para España.

Tres distribuciones sobre Fiat Ducato con hasta 6,36 metros

La gama renovada comienza con la V 599 HB, de 5,99 metros y cama transversal en la parte trasera. Por encima aparecen dos variantes de 6,36 metros: la V 636 EB, equipada con camas individuales, y la V 636 HB, con camas superpuestas en la zona posterior. Las tres comparten 2,05 metros de anchura, 2,65 metros de altura y una masa máxima autorizada de 3.500 kilos. La clasificación definitiva que figure en la ficha técnica también será relevante para aplicar los plazos de la ITV de autocaravanas en España.

La V 599 HB incorpora de serie un motor de 120 CV, aunque el paquete Travel-Line permite subir a 140 CV. Las dos versiones de 6,36 metros parten directamente de los 140 CV. Forster también contempla un diésel de 160 CV y una caja de cambios automática de ocho velocidades entre las opciones. Quienes necesiten más plazas para dormir podrán añadir un techo elevable con claraboya panorámica.

El nuevo interior gana paso, almacenamiento y superficie de cocina

Uno de los cambios más visibles está en la arquitectura del mobiliario, heredada de la gama Livin’ Up. Según los datos facilitados por la marca, el pasillo gana alrededor de ocho centímetros de libertad de movimiento y los armarios superiores aumentan hasta 16 centímetros de profundidad. También aparecen nuevos compartimentos sobre las puertas traseras y en la cabina, pensados para aprovechar zonas que normalmente quedan sin uso.

La cocina incorpora una encimera continua con un 50% más de superficie de trabajo y una ampliación extraíble. El conjunto se completa con una pared multifuncional, una placa de dos fuegos y un frigorífico de 84 litros. Son cambios especialmente relevantes para quienes pasan periodos largos dentro del vehículo o valoran vivir en una camper, donde el espacio disponible condiciona cada tarea cotidiana.

El baño Vario reorganiza el espacio y mejora el acceso al almacenamiento

El nuevo baño Vario utiliza una mampara de ducha giratoria para transformar el mismo espacio según se necesite acceder al lavabo, al inodoro o a la ducha. Esta solución permite evitar una cabina fija y reservar más superficie para el paso cuando el baño no está en uso. En la parte trasera, los somieres abatibles con amortiguadores facilitan la apertura del compartimento de carga.

La V 636 EB añade cajas extraíbles debajo de las camas individuales, lo que permite organizar el equipaje y retirarlo sin levantar todo el contenido. El rediseño también cambia la imagen del habitáculo: madera natural clara, puertas de armarios superiores en blanco crema sin tiradores, franjas oscuras, revestimientos textiles, tapizados más mullidos, organizadores e iluminación ambiental.

Qué incluye el precio de partida y qué queda como opción

El equipamiento de serie reúne ventanas enrasadas, calefacción diésel de 4 kW, depósito de agua limpia de 85 litros y depósito de aguas residuales de 90 litros. El paquete Innovation Line añade elementos como climatizador automático, freno de estacionamiento eléctrico, instrumentación digital, carga inalámbrica, control de crucero adaptativo, asistente de ángulo muerto y llantas de aluminio de 16 pulgadas.

Para viajar en zonas frías, la Arctic Line incorpora una calefacción Combi D6E y un depósito de aguas residuales aislado y calefactado. La tarifa de 48.900 euros corresponde al punto de acceso a la gama, por lo que no incluye todos los motores, la transmisión automática, el techo elevable ni los paquetes opcionales. Las fuentes revisadas tampoco concretan los precios de estos extras ni la fecha de comercialización en España.

La referencia más segura será el configurador oficial de Forster y la tarifa facilitada por un distribuidor autorizado.