Albino situó entre 1.300 y 1.400 euros el sueldo de albañil en España mientras en Bolivia es 3 veces menos

El trabajador comparó ese rango con los 400 euros de Bolivia. La declaración es anterior y no equivale a un salario general, porque depende del convenio provincial, la categoría y las pagas.

Albino, un albañil boliviano, situó el sueldo del oficio en España entre 1.300 y 1.400 euros al mes y en Bolivia en unos 400, con jornadas de ocho horas en ambos países. La declaración procede de una entrevista que ya circulaba en octubre de 2025 y ha vuelto a publicarse este 28 de julio de 2026. Su interés actual está en contrastarla con las reglas salariales vigentes en 2026.

Tomando las cantidades que mencionó, la diferencia mensual alcanza entre 900 y 1.000 euros y el ingreso español sería entre 3,25 y 3,5 veces superior. El cálculo no permite determinar si ese sueldo estaba por encima o por debajo del convenio, porque Albino no aclaró si hablaba de salario bruto o neto, si recibía 12 o 14 pagas, cuál era su categoría profesional ni en qué provincia trabajaba.

Albino empezó en la albañilería con ayuda de un primo

En la entrevista, Albino indicó que llevaba unos seis años viviendo en España y que había comenzado en la construcción a los 25. También explicó: «Me dedico a la construcción. Todo lo que hago es la gestión de la obra». En ese momento señaló que tenía 42 años y que llevaba «casi media vida dedicada a la albañilería».

Su entrada en el oficio llegó por recomendación familiar. Un primo que ya trabajaba como albañil le llevó a una obra y le enseñó la técnica. Albino reconoció que al principio ni siquiera sabía colocar bien un ladrillo. Tras llegar a España también tuvo que adaptarse a una mayor variedad de yesos, cementos y morteros, una de las diferencias que destacó respecto a Bolivia.

El convenio eleva un 3% las tablas salariales de 2026

El VII Convenio General del Sector de la Construcción establece que las tablas provinciales vigentes en 2025 deben actualizarse un 3% con efectos desde el 1 de enero de 2026. No existe un único sueldo nacional para todos los albañiles: la remuneración depende del convenio provincial o autonómico, la categoría, los complementos y las condiciones pactadas. Esa diferencia territorial también debe considerarse al consultar el sueldo de un peón.

El Salario Mínimo Interprofesional de 2026 se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales. Para comprobar qué representarían las cifras mencionadas por Albino, solo pueden plantearse escenarios hipotéticos:

Referencia mensual Número de pagas Equivalente anual 1.300 euros 14 18.200 euros 1.400 euros 14 19.600 euros 1.300 euros 12 15.600 euros 1.400 euros 12 16.800 euros SMI 2026 14 17.094 euros brutos

La tabla no permite concluir que existiera un incumplimiento. Si los 1.300 o 1.400 euros eran netos, si había dos pagas extraordinarias separadas o si se añadían complementos, la comparación cambia. Para revisar una nómina habría que identificar primero la provincia, la categoría profesional y todos los conceptos salariales.

La construcción calcula que necesita 700.000 trabajadores

La Confederación Nacional de la Construcción señaló el 21 de abril de 2026 que el sector necesitaba unos 700.000 nuevos trabajadores y que la regularización de inmigrantes podía aportar parte de la solución. La falta de personal aparece vinculada a la capacidad de ejecutar viviendas y obras, no solo a una cuestión salarial. La dimensión del problema ya se aprecia en la falta de relevo.

El envejecimiento ayuda a explicar esa necesidad. Los datos difundidos por la CNC muestran que los menores de 29 años pasaron de representar el 25,2% de los trabajadores en 2008 al 9,2% en 2022. Mientras disminuye la entrada de jóvenes, testimonios como el de Albino muestran por qué la diferencia salarial puede atraer a profesionales migrantes con experiencia previa (canal de YouTube de Adrián G. Martín).

Su cifra sirve como testimonio, no como salario general

Albino resumió su comparación así: «En España un albañil gana unos 1300-1400 euros y en Bolivia puedes ganar unos 400. A nivel de horas, se trabaja lo mismo, 8 horas». Su experiencia coincide con otros relatos sobre jornales en la obra, aunque cada caso responde a una categoría, un contrato y una