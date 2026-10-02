El juez frena a un comprador de una vivienda embargada tras dejar sin luz ni agua a su antigua propietaria de 88 años

El corte de suministros ocurrió en agosto, antes del lanzamiento judicial. La actuación cautelar se difundió el 23 de septiembre y ya se ha ejecutado.

Una mujer de 88 años ha recuperado la luz y el agua después de que un juez de Roquetas ordenara restablecer ambos servicios. El Poder Judicial informó el 23 de septiembre de 2026 sobre esta medida cautelar, adoptada tras un corte de suministros ocurrido en agosto. El comprador de la vivienda está investigado por presuntas coacciones. La información difundida no anuncia una condena ni precisa la fecha del auto.

El corte de suministros llegó antes de la entrega judicial

La mujer había perdido su vivienda por impago de la hipoteca, después de abonarla durante 25 años. El nuevo propietario la adquirió en subasta y pidió cortar luz y agua antes del lanzamiento. Ella seguía pagando esos recibos y tuvo que trasladarse temporalmente con una hija. La compra de viviendas embargadas exige distinguir la adquisición del inmueble y la obtención de su posesión material. Son cuestiones diferentes, aunque puedan formar parte del mismo procedimiento y afecten a las mismas personas.

El artículo 441 del Código Civil establece cómo actuar cuando existe resistencia a entregar un bien. Quien considera tener derecho a recuperarlo debe solicitar la intervención de la autoridad competente. La norma rechaza adquirir violentamente la posesión frente a quien se opone. Esto permite entender por qué la documentación de una compra y la entrega efectiva requieren un examen separado. Acreditar la propiedad responde a quién pertenece el inmueble. Resolver una oposición a su entrega exige utilizar los instrumentos legales previstos para esa controversia.

La protección de la posesión no elimina la deuda hipotecaria

El artículo 446 del Código Civil reconoce protección al poseedor cuando se perturba su posesión. También remite a los procedimientos legales para obtener amparo o restitución. Esta protección tiene una función concreta: evitar que el conflicto se decida mediante hechos consumados. Su existencia no equivale a cancelar una hipoteca, anular una adjudicación o reconocer una propiedad nueva. Cada una de esas cuestiones requiere su correspondiente fundamento. Por eso, devolver un servicio interrumpido y decidir definitivamente quién debe disponer de una vivienda son pronunciamientos distintos.

La distinción también ayuda a leer las noticias sobre cerraduras de viviendas alquiladas, aunque aquí la afectada era la anterior propietaria. Un contrato de arrendamiento, una adjudicación judicial y la titularidad de un suministro cumplen funciones diferentes. La primera pregunta es qué documento explica la permanencia en el inmueble. Después debe examinarse qué actuaciones judiciales existen y en qué fase se encuentran. Comparar situaciones únicamente porque alguien sigue dentro de una casa puede ocultar diferencias decisivas para valorar la conducta del propietario.

Por qué una investigación por coacciones exige valorar los hechos

El artículo 172 del Código Penal regula las coacciones realizadas mediante violencia y sin autorización legítima. Incluye impedir conductas permitidas u obligar a actuar contra la voluntad. Su aplicación exige examinar los elementos del delito y las circunstancias acreditadas. Además, contempla específicamente las coacciones dirigidas a impedir el disfrute legítimo de una vivienda. Esa referencia legal no convierte cualquier discusión sobre facturas en delito. Hay que determinar qué hizo cada persona, con qué finalidad y sobre qué situación jurídica actuó. Una denuncia tampoco equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

Para comprender un conflicto de esta naturaleza resulta útil separar la deuda discutida de los pagos correspondientes a servicios concretos. Una cuota hipotecaria y una factura eléctrica no identifican la misma obligación ni necesariamente al mismo acreedor. También importa distinguir una interrupción solicitada por una persona de una suspensión derivada del propio contrato de suministro. Las comunicaciones, los recibos y las resoluciones permiten reconstruir esa secuencia. Sin examinarla, sería precipitado atribuir a todos los cortes la misma causa o anticipar una respuesta penal uniforme.

La restitución ya se cumplió y el resultado penal sigue abierto

Una medida cautelar permite intervenir durante la tramitación de un procedimiento, antes de su desenlace definitivo. Su alcance debe leerse en la decisión concreta que la acuerda. Recuperar un servicio no supone obtener una indemnización automática ni determina por sí solo una pena. Tampoco permite deducir el resultado de otro procedimiento relacionado con el inmueble. Para valorar una noticia judicial hay que diferenciar la protección acordada, su cumplimiento y la eventual sentencia posterior. Cada momento responde a una pregunta distinta y puede producir consecuencias diferentes para las partes.

Según el comunicado original del Poder Judicial, el comprador gestionó la restitución y ambas compañías recuperaron los servicios pocos días después. La nota no precisa recursos ni firmeza. El caso debe interpretarse junto a la protección de la posesión recogida en el Código Civil y los requisitos del delito investigado. Esa lectura evita confundir una adquisición inmobiliaria con una autorización para imponer unilateralmente la salida de quien permanece dentro. La respuesta judicial depende de los hechos y del derecho aplicable.