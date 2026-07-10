Las autoridades piden no bañarse temporalmente en dos playas de Huelva por precaución sanitaria

Sanidad ha detectado valores microbiológicos por encima de lo permitido en los controles habituales del verano en el litoral de Huelva. La recomendación afecta a las zonas de Plaza del Atlántico y Pueblo Andaluz.

La Junta de Andalucía ha recomendado evitar temporalmente el baño en dos zonas de la costa de Huelva tras detectar una superación de los niveles microbiológicos permitidos en los análisis realizados dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño de Andalucía. La medida afecta a Punta Umbría y Matalascañas, dos enclaves con gran afluencia turística durante los meses de verano.

Las playas afectadas en Huelva están en Punta Umbría y Matalascañas

En Punta Umbría, la recomendación se aplica en el punto de muestreo de la zona de baño Plaza del Atlántico. En Matalascañas, perteneciente al término municipal de Almonte, afecta a la zona Pueblo Andaluz. La referencia de Punta Umbría fue actualizada respecto a primeras informaciones, que situaban el aviso en Pato Amarillo.

La decisión se adopta como medida preventiva mientras se investiga el origen de los valores microbiológicos detectados. Sanidad mantiene la vigilancia sobre estas aguas para comprobar su evolución y determinar cuándo pueden volver a considerarse seguras para los bañistas.

La recomendación no implica, por ahora, una prohibición general del baño en todo el municipio ni en toda la playa, sino en los puntos concretos señalados por las autoridades sanitarias.

Sanidad pide carteles, bandera amarilla y avisos a los bañistas

La Delegación Territorial de Sanidad en Huelva ha remitido resoluciones a los ayuntamientos afectados para que adopten medidas de información a los usuarios. Entre ellas, se incluye la colocación de cartelería, paneles informativos y bandera amarilla en las zonas señalizadas.

También se ha pedido especial atención a las personas vulnerables o con mayor riesgo, así como la puesta en marcha de actuaciones correctoras para recuperar los niveles habituales del parámetro microbiológico alterado.

Estas medidas se mantendrán hasta que los nuevos análisis confirmen que no existe riesgo sanitario y que se han corregido las causas que originaron la incidencia.

La recomendación podría convertirse en prohibición si el riesgo no es temporal

La Junta ha advertido de que, si la valoración del riesgo concluye que la situación no es puntual, podrá acordarse la prohibición del baño en las zonas afectadas. Por el momento, la indicación oficial es evitar el baño de forma temporal como medida de precaución.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Baño realiza controles periódicos durante la temporada estival en distintos puntos del litoral andaluz. A comienzos de julio, la Junta informó de que se habían analizado 389 puntos de muestreo en 304 zonas de baño de Andalucía, con 50 muestreos en Huelva dentro de 25 zonas de baño repartidas por nueve municipios.

Hasta que Sanidad comunique el levantamiento de la recomendación, los usuarios deberán atender la señalización municipal y seguir las indicaciones presentes en la playa.