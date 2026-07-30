El puerto USB-C ya es indispensable en todos los portátiles nuevos que se comercialicen en España

La última fase de la normativa del cargador universal extiende a los ordenadores portátiles el conector común que ya se exigía en móviles, tabletas y cámaras.

Desde el pasado 28 de abril, todos los ordenadores portátiles comercializados en España y en el resto de la Unión Europea deben incorporar una conexión USB-C para su alimentación. La medida completa la aplicación de la normativa europea destinada a unificar los cargadores de los dispositivos electrónicos.

La obligación afecta a los equipos puestos a la venta desde esa fecha y concede al USB-C la condición de interfaz común para la carga. Las marcas tecnológicas han contado con un periodo adicional para adaptar sus ordenadores, debido a que estos dispositivos necesitan una potencia superior a la de un teléfono móvil o una tableta.

La regulación pretende reducir la dependencia de los cargadores exclusivos de cada fabricante. Durante años, muchos ordenadores han utilizado conexiones propias que no podían emplearse con otros modelos, incluso cuando pertenecían a una misma marca.

La obligación del puerto USB-C completa el calendario europeo de adaptación

La implantación del cargador universal se ha desarrollado de manera progresiva. Los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos de menor tamaño debían incorporar el conector común desde el 28 de diciembre de 2024.

Los ordenadores portátiles recibieron un plazo de adaptación más amplio. Sus necesidades energéticas son superiores y la tecnología USB-C debía poder suministrar la potencia necesaria sin perjudicar la seguridad, la velocidad de carga o el funcionamiento del equipo.

La fecha del 28 de abril representa, por tanto, la última etapa del calendario previsto en la Directiva 2022/2380. Desde entonces, los fabricantes que quieran comercializar nuevos portátiles dentro del mercado europeo deben incluir esta conexión.

El cambio no se limita al mercado español. La obligación se aplica en el conjunto de la Unión Europea, lo que permite establecer un requisito común para todos los fabricantes y evitar que cada país adopte condiciones diferentes.

Qué cambia para quienes compren un ordenador portátil desde este momento

Los consumidores que compren un portátil comercializado después de la entrada en vigor de esta fase deberán encontrar una conexión USB-C destinada a la alimentación del dispositivo.

La medida persigue que un mismo cable y un cargador compatible puedan utilizarse con distintos aparatos, independientemente de su fabricante o categoría. De esta manera, una persona podrá reutilizar accesorios que ya tenga en casa y reducir la cantidad de cables que necesita transportar.

La norma también permite que los compradores elijan entre adquirir el dispositivo con cargador o sin él. Esta separación, conocida como unbundling, evita que el adaptador se incluya obligatoriamente cuando el consumidor ya dispone de uno compatible.

La posibilidad de comprar el equipo sin un nuevo cargador puede reducir el precio asociado al conjunto y evitar la acumulación de accesorios sin uso. La obligación descrita se dirige a los portátiles comercializados a partir de la fecha establecida por la normativa europea.

Esta unificación también facilita el uso cotidiano de varios dispositivos. Un usuario que lleve en su mochila un teléfono, una tableta y un ordenador portátil podrá utilizar conexiones del mismo tipo, siempre que los cargadores empleados sean compatibles con las necesidades de cada aparato.

La norma busca reducir residuos electrónicos y compras innecesarias de cargadores

La acumulación de cargadores constituye uno de los principales motivos que llevaron a la Unión Europea a impulsar este sistema común. Según los datos de la Comisión Europea incluidos en la información disponible, los cargadores desechados o que dejan de utilizarse generan aproximadamente 11.000 toneladas de residuos electrónicos cada año.

La reutilización de cables y adaptadores puede reducir la fabricación de nuevos accesorios, así como los materiales destinados a su embalaje y transporte. La medida se integra así dentro de las políticas europeas relacionadas con la economía circular y la reducción de la huella ambiental de los productos electrónicos.

El impacto previsto también es económico. Las estimaciones europeas señalan que los consumidores podrían ahorrar cerca de 250 millones de euros al año al evitar la compra de cargadores que no necesitan.

Hasta ahora, la adquisición de un nuevo dispositivo podía implicar recibir otro adaptador, aunque el comprador ya tuviera varios en su domicilio. La venta separada permite racionalizar este consumo y deja en manos del usuario la decisión de incorporar o no el cargador a su compra.

La reducción de residuos dependerá también de que los consumidores reutilicen los accesorios compatibles y no sustituyan los cargadores que continúan funcionando. La norma crea las condiciones para hacerlo al extender una misma conexión física a un mayor número de dispositivos.

La carga rápida también deberá funcionar de forma compatible entre marcas

La Directiva 2022/2380 no regula únicamente la forma del puerto. El marco europeo también armoniza la tecnología utilizada para la carga rápida de los dispositivos compatibles.

Esta condición busca impedir que un fabricante reduzca artificialmente la velocidad de carga cuando el consumidor utiliza un accesorio compatible que no pertenece a la marca del ordenador. El rendimiento no debería quedar condicionado exclusivamente al uso del cargador original.

La estandarización permite que el consumidor tenga más libertad para utilizar cables y adaptadores compatibles de otros fabricantes. También limita la fragmentación tecnológica que durante años ha obligado a conservar cargadores diferentes para cada dispositivo.

Con la incorporación de los ordenadores portátiles, la Unión Europea completa la aplicación del cargador universal a las principales categorías de dispositivos electrónicos de uso cotidiano. El USB-C pasa así a convertirse en el conector común para móviles, tabletas, cámaras y portátiles comercializados dentro del mercado europeo.