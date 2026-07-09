Aviso importante para quienes aparquen durante el verano por la presencia de gorrillas

La Policía Local de Almonte recuerda que nadie está autorizado a cobrar por aparcar en la vía pública. Los agentes piden avisar de inmediato si hay intentos de cobro, presión o intimidación a conductores.

La Policía Local de Almonte, en Huelva, ha lanzado un aviso a vecinos y visitantes por la presencia de personas que estarían pidiendo dinero de forma indebida en zonas de aparcamiento de Matalascañas. El mensaje es claro: ningún “gorrilla” tiene autorización para cobrar por estacionar en la vía pública.

La Policía Local de Almonte pide no pagar a los gorrillas en Matalascañas

El cuerpo municipal señala que en los últimos días se han recibido varios avisos relacionados con estas prácticas, algunas de ellas acompañadas de situaciones de intimidación hacia usuarios que buscaban aparcamiento.

Por este motivo, la recomendación a los conductores es no entregar dinero en ningún caso. El estacionamiento en la vía pública no puede ser cobrado por particulares sin autorización municipal, y hacerlo puede generar inseguridad, conflictos y un uso irregular del espacio público.

La advertencia llega en un momento de mayor afluencia en Matalascañas, donde el movimiento de vehículos aumenta especialmente en fechas de playa, fines de semana y periodos vacacionales. La Policía insiste en que la colaboración ciudadana resulta decisiva para localizar estos puntos y actuar con rapidez.

Qué deben hacer los conductores si alguien intenta cobrar por aparcar

Ante cualquier intento de cobro, presión o actitud intimidatoria, los agentes recomiendan no discutir, no pagar y avisar de inmediato a la Policía Local, a la Guardia Civil o al teléfono de emergencias 112.

La Policía Local de Almonte recuerda que cada aviso permite desplazar patrullas a la zona afectada, identificar a las personas implicadas y tramitar las denuncias que correspondan. También pide comunicar estas situaciones aunque no se haya llegado a pagar, ya que la presencia reiterada de estas personas puede afectar a otros usuarios.

El mensaje se dirige tanto a residentes como a turistas. La intención es evitar que estas conductas se normalicen en aparcamientos cercanos a zonas de playa, calles con alta demanda de estacionamiento o espacios públicos especialmente concurridos durante la temporada estival.

Las sanciones por ocupar la vía pública y desobedecer a los agentes

La ordenanza municipal de Almonte sobre ocupación de la vía pública exige autorización previa para desarrollar actividades privadas en espacios públicos y prohíbe realizarlas sin permiso municipal, tengan o no carácter económico.

Además, la Policía Local recuerda que estas conductas pueden estar relacionadas con infracciones graves o muy graves previstas en la normativa municipal y en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Esta ley fija multas de 601 a 30.000 euros para infracciones graves y de 30.001 a 600.000 euros para las muy graves, según el artículo 39.

El aviso también menciona la posible aplicación del artículo 556 del Código Penal en casos de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes. Este precepto contempla penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses cuando se desobedezca gravemente a los agentes en el ejercicio de sus funciones.

Desde la Policía Local apelan a la colaboración de todos para que Matalascañas mantenga la seguridad en sus zonas de estacionamiento y para evitar que vecinos y visitantes se vean presionados por cobros no autorizados.