Golpe al bolsillo de los turistas en Matalascañas: el Ayuntamiento cobrará más de 6 euros por aparcar en primera línea de playa

Buscar aparcamiento en verano junto a la playa ya suele ser, por sí solo, un pequeño deporte de resistencia. En Matalascañas, además, esa pelea por encontrar hueco tendrá nuevas reglas desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha confirmado la activación de la zona ORA, es decir, el sistema que regula el estacionamiento en superficie, en todo el núcleo costero.

La medida afectará a veraneantes, trabajadores, empadronados en Matalascañas y también a los vecinos empadronados en Almonte. El Consistorio sostiene que no busca recaudar, sino ordenar el tráfico, mejorar la movilidad y reforzar la seguridad peatonal en las zonas con más afluencia. Todo ello, además, con la previsión de que en verano se pueda llegar a 40.000 coches diarios en Matalascañas.

¿Cuándo empieza la zona ORA en Matalascañas y qué pretende el Ayuntamiento?

La nueva regulación del aparcamiento en Matalascañas estará activa cada año del 15 de mayo al 30 de septiembre. Funcionará todos los días de la semana, de lunes a domingo, entre las 09.00 y las 22.00 horas. Por tanto, hablar de zona ORA es hablar del control del estacionamiento en la vía pública durante la temporada alta, justo cuando encontrar sitio cerca de la arena deja de ser cuestión de suerte y pasa a parecer casi un milagro.

El Ayuntamiento de Almonte defiende que esta herramienta quiere ordenar la movilidad, reducir el tráfico innecesario que se genera cuando los conductores dan vueltas y vueltas buscando aparcamiento, y mejorar la seguridad peatonal en los puntos de mayor concentración. Además, el proyecto incluye actuaciones de mejora como el asfaltado integral de las calles de Matalascañas con su mantenimiento. Desde el Consistorio insisten en que la medida no tiene carácter recaudatorio, es decir, que no se plantea oficialmente como una fórmula para hacer caja, sino como una manera de gestionar mejor el espacio público en los meses de mayor presión estacional.

Cómo se reparten la zona azul, la roja y la verde en Matalascañas

La ordenanza distingue tres categorías de calles según su cercanía a la playa. La categoría 1 es la zona azul, situada en primera línea de playa. La categoría 2 es la zona roja, que abarca calles de hasta 250 metros de la playa. Y la categoría 3 es la zona verde, ubicada a unos 500 metros. En consecuencia, cuanto más cerca del mar esté el coche, más sube el precio, algo poco sorprendente cuando el bordillo más codiciado del verano también es el más disputado.

Para la tarifa general de rotación, los precios cambian según el tiempo de estancia y la calle en la que se aparque. En la siguiente tabla se resume cómo quedan los importes máximos por zona en esta modalidad general.

Categoría Ubicación 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas Máximo permitido Zona azul Primera línea de playa 1,35 euros 2,30 euros 3,30 euros 4,30 euros 5,30 euros 6,30 euros 6 horas Zona roja Hasta 250 metros de la playa 1,20 euros 2,20 euros 3,20 euros – – – 3 horas Zona verde A unos 500 metros de la playa 1 euro 2 euros 3 euros – – – 3 horas

Así, la ordenanza marca una diferencia clara entre las tres zonas. La primera categoría concentra el precio más alto y también permite una estancia más larga, mientras que en la segunda y la tercera el máximo es de 3 horas. De ahí que el diseño de la ORA empuje a pagar más por la cercanía al mar y reserve las tarifas más suaves para las calles más alejadas.

Qué pagarán empadronados, trabajadores y veraneantes en la playa de Matalascañas

Los residentes empadronados en Matalascañas tendrán tarifa gratuita. Por su parte, los residentes empadronados en Almonte podrán acogerse a precios reducidos. En primera categoría pagarán 1,70 euros al día; en segunda, 1 euro al día; y en tercera, el estacionamiento será gratis. Además, dispondrán de bono semanal de 6 euros en primera y segunda categoría, bono mensual de 20 euros también en ambas y bono de temporada de 95 euros para esas dos zonas, mientras que en la tercera categoría seguirá siendo gratuito.

En el caso de los trabajadores de Matalascañas, se considerará como tales a quienes tengan su centro de trabajo en el núcleo urbano. Ellos podrán acceder a un bono semanal de 20 euros en primera y segunda categoría y a un bono mensual de 20 euros en tercera categoría. Por otro lado, la ordenanza reserva un tratamiento específico para los veraneantes, es decir, propietarios de vivienda no empadronados, arrendatarios no empadronados y personas alojadas en establecimientos hosteleros de Matalascañas, además de los miembros de su unidad familiar en los supuestos previstos.

Para estos veraneantes, la tarifa diaria será de 8 euros en primera categoría, 5 euros en segunda y 4 euros en tercera. Además, podrán optar por un bono semanal de 21 euros y un bono mensual de 36 euros. Esto quiere decir que la norma diferencia con bastante claridad entre quien vive allí, quien trabaja allí y quien pasa allí unos días o toda la temporada. Y sí, el mensaje es bastante directo: cuanto menos vínculo estable se tenga con Matalascañas y cuanto más cerca se aparque de la playa, más toca rascarse el bolsillo.

Por qué el Ayuntamiento justifica la medida con 40.000 coches diarios en verano

El Ayuntamiento de Almonte ha defendido la implantación de la zona azul como una medida para ordenar el tráfico y financiar mejoras sin cargar ese coste sobre las arcas municipales ni sobre los impuestos de los vecinos. La inversión, según se ha explicado, la asumiría la empresa adjudicataria del servicio. Por tanto, la idea que traslada el Consistorio es que el sistema permita sostener actuaciones de mejora sin que el gasto salga de forma directa del presupuesto municipal.

El alcalde, Francisco Bella, ha argumentado que en verano la presión circulatoria se dispara. Según ha señalado, se pasa de unos 18.000 vehículos censados en todo el municipio a hasta 40.000 coches diarios en Matalascañas. Con esas cifras sobre la mesa, el Ayuntamiento considera razonable que quienes usan ese espacio contribuyan también a su mantenimiento y a la renovación de infraestructuras como la pavimentación. En otras palabras, el problema no sería solo aparcar, sino mover una localidad costera que en temporada alta cambia de escala a toda velocidad.

Qué conviene revisar antes de aparcar para no llevarse una sorpresa

Con este nuevo sistema, lo más práctico para quien vaya a Matalascañas es tener claro en qué perfil encaja y en qué zona quiere dejar el coche. No es lo mismo ser empadronado en Matalascañas que estar empadronado en Almonte, trabajar en el núcleo urbano o acudir como veraneante. Y tampoco cuesta lo mismo aparcar en primera línea de playa que hacerlo a unos 500 metros, algo que puede parecer obvio, pero en verano conviene repasarlo antes de que el ticket salga más caro de lo esperado.

Antes de estacionar, estos son los puntos clave que conviene comprobar:

La zona en la que se aparca: azul, roja o verde. El horario de regulación: de 09.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo. El periodo de aplicación: del 15 de mayo al 30 de septiembre. El tipo de usuario: empadronado en Matalascañas, empadronado en Almonte, trabajador o veraneante. Si compensa más pagar tarifa diaria o elegir un bono semanal, mensual o de temporada.

Con esa revisión previa, el conductor puede saber de antemano cuánto va a pagar y qué opción le interesa más. En consecuencia, la nueva ORA de Matalascañas no solo cambia el precio del aparcamiento en primera línea de playa, sino también la forma en la que residentes, trabajadores y turistas tendrán que organizar sus desplazamientos durante el verano.