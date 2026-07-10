Aena saca a subasta el histórico Jumbo del aeropuerto de Valencia y pone fin a 18 años de abandono

Aena encara la liquidación del Boeing 747 de Pronair, parado en Manises desde 2008. La aeronave, con matrícula EC-KRP, figura en los anuncios oficiales de abandono publicados en el BOE.

El enorme Boeing 747 que muchos viajeros ven desde la terminal del aeropuerto de Valencia entra en una fase decisiva. Aena tiene en marcha el procedimiento para sacar a subasta el Jumbo de Pronair, una aeronave que lleva 18 años estacionada en Manises tras la quiebra del proyecto empresarial que la llevó hasta allí. El BOE identificó el avión como un Boeing 747-245F, con matrícula EC-KRP y número de serie 20826.

El Boeing 747 de Pronair que sigue parado en Manises desde 2008

El avión se convirtió hace años en una de las imágenes más reconocibles del aeropuerto valenciano. Sus colores blanco y fucsia, junto al nombre de Pronair, todavía recuerdan el intento de levantar una compañía dedicada al transporte aéreo de pasajeros y mercancías.

La aeronave fue adquirida dentro del proyecto impulsado por el empresario murciano Isidoro Romero. Pronair llegó a operar rutas y buscó abrir una conexión de carga entre España y China con escalas en Alemania, pero el aumento del combustible, los problemas operativos y la crisis económica acabaron arrastrando a la empresa.

Desde entonces, el Jumbo permanece inmóvil. Según datos publicados en 2020 a partir de una respuesta del Gobierno, el avión no había realizado operación alguna desde el 3 de diciembre de 2008.

El procedimiento legal que permite a Aena vender un avión abandonado

El avance hacia la subasta no es inmediato. La Ley de Navegación Aérea establece que el hallazgo de una aeronave abandonada debe notificarse al propietario si se conoce, además de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Si pasa un año sin reclamación, se presume legalmente el abandono.

En el caso del Jumbo de Valencia, el BOE publicó anuncios en septiembre, octubre y noviembre de 2024. En ellos se advertía de que, transcurrido un año sin reclamación del propietario, se procedería a la venta en pública subasta, con el importe en beneficio del Estado una vez descontados los gastos correspondientes.

La normativa vigente también permite ofrecer la aeronave o sus restos a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito aeronáutico, previo informe de Aviación Civil sobre su estado y viabilidad. Si no hay interés en el plazo previsto, el material puede subastarse.

Una ruta fallida entre España y China dejó el Jumbo en Valencia

El Boeing 747 fue la gran apuesta de Pronair para dar el salto al transporte internacional de carga. El modelo, construido en 1974, pasó por distintos operadores antes de llegar a la compañía española, según los registros especializados de la aeronave.

El plan no resistió el deterioro financiero de aquellos años. La compañía dejó de operar y el avión quedó estacionado en Manises, donde ha seguido acumulando años, polvo y curiosidad entre los pasajeros.

El desenlace dependerá ahora del procedimiento administrativo. Tras varios intentos anteriores, la subasta aparece como la vía más probable para retirar de la pista una de las aeronaves abandonadas más conocidas de España.