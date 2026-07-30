Mercadona, Decathlon y Lidl buscan más de 350 trabajadores para el nuevo parque comercial que abrirá en Aranjuez

El complejo de La Montaña ya tiene alquilado el 98 % de sus 20.000 metros cuadrados. La mayoría de operadores acudirá a la Feria de Empleo del 24 de septiembre.

El nuevo parque comercial de La Montaña, en Aranjuez, abrirá durante el último trimestre de 2026 con el 98 % de su superficie ya arrendada. Alerce Real Estate comunicó el 28 de julio que ha comenzado a entregar los locales para su adecuación. El complejo reunirá a Mercadona, Lidl, Decathlon, McDonald’s y Burger King, entre otras firmas. Según la promotora y el Ayuntamiento, el desarrollo generará más de 350 empleos directos e indirectos. La cifra abarca todo el proyecto y no representa vacantes confirmadas para una sola empresa.

Mercadona, Lidl y Decathlon encabezan las marcas confirmadas

El complejo contará con más de 20.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable sobre una parcela de 50.000 metros cuadrados. La oferta estará encabezada por Mercadona y Lidl como grandes superficies de alimentación. También incorporará operadores de deporte, moda, restauración, hogar, automoción, mascotas y juguetería. En total, el comunicado municipal identifica quince marcas que ya han comprometido su presencia. Para facilitar la lectura, la oferta queda ordenada por actividad.

Alimentación: Mercadona y Lidl.

Mercadona y Lidl. Deporte, moda y calzado: Decathlon, Kiabi y Skechers.

Decathlon, Kiabi y Skechers. Restauración: McDonald’s, Burger King e Izumo.

McDonald’s, Burger King e Izumo. Hogar y consumo: JYSK, Müller, Action y Max Colchón.

JYSK, Müller, Action y Max Colchón. Automoción, mascotas y juguetería: Norauto, Guaw y Juguettos.

La comercialización alcanza el 98 % y solo quedan disponibles dos locales, de 210 y 150 metros cuadrados. Ambos se encuentran en una zona central y preferente del parque, según la información facilitada por la promotora. Alerce considera que podrían acoger restauración, una farmacia u otra actividad complementaria. Los operadores ya reciben sus espacios para iniciar las obras interiores, instalar equipamiento y preparar la apertura. Quienes aspiren a Mercadona pueden consultar el canal oficial para solicitar trabajo, sin perjuicio de las indicaciones que ofrezca la empresa en la feria.

La Feria de Empleo del 24 de septiembre permitirá entregar currículums

La mayoría de las empresas del parque participará el 24 de septiembre en la Feria de Empleo organizada por el Ayuntamiento de Aranjuez. El encuentro se celebrará en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Las compañías podrán explicar su actividad, presentar los perfiles profesionales demandados, recoger currículums y seleccionar candidatos para procesos posteriores. El consistorio pretende acercar estas oportunidades a los vecinos de Aranjuez, conocidos como ribereños. El comunicado municipal todavía no detalla el horario, la inscripción ni el programa completo de la jornada.

La previsión de más de 350 empleos engloba puestos directos e indirectos vinculados al conjunto del desarrollo. Esa cifra no equivale a 350 vacantes ofertadas durante la feria ni garantiza una contratación inmediata. Tampoco se ha publicado cuántos puestos corresponderán a cada marca, qué contratos se ofrecerán o cuáles serán sus requisitos. Los procesos se desarrollarán durante los próximos meses, mientras cada establecimiento acondiciona su local. La feria permitirá conocer directamente los perfiles buscados por las empresas antes de la apertura.

La ocupación comercial ha pasado de más del 80 % al 98 % desde enero

Alerce informó el 14 de enero de que el parque superaba el 80 % de ocupación comprometida y tenía ejecutado el 25 % de las obras. Los trabajos habían comenzado en julio de 2025 y la apertura ya se situaba en el último trimestre de 2026. Seis meses después, la comercialización alcanza el 98 % y la entrega de locales está en marcha. Este avance reduce el espacio pendiente de alquilar, aunque la promotora todavía no ha comunicado un día concreto para la inauguración.

El recinto se levantará en la calle Patrimonio Mundial, 2, dentro del barrio de La Montaña. Su área de influencia supera los 130.000 habitantes y abarca Aranjuez y municipios próximos. El Ayuntamiento presenta el desarrollo como una de las mayores ofertas comerciales del sur de la Comunidad de Madrid. La combinación de supermercados, comercios especializados y restauración concentrará distintos servicios en un mismo emplazamiento. La llegada del restaurante se suma a otras nuevas aperturas de McDonald’s que generaron empleo local durante 2025.

El proyecto buscará la certificación BREEAM con calificación Muy Bueno

El parque ha sido diseñado con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos como ESG. Alerce aspira a conseguir la certificación BREEAM con la calificación “Muy Bueno”. La promotora relaciona este planteamiento con medidas de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad. La certificación todavía no se ha concedido, puesto que figura como una meta del desarrollo. Por ello, debe presentarse como una aspiración del proyecto y no como un reconocimiento ya obtenido.

El avance comercial respalda el calendario anunciado, pero la fecha exacta dependerá de la finalización de las obras y de cada establecimiento. Por ahora, la apertura solo está fijada para el cuarto trimestre de 2026.

La información oficial puede consultarse en el comunicado del Ayuntamiento de Aranjuez y en el proyecto de Alerce Real Estate.