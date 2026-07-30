El sistema solar con el que una familia consigue vivir aislada y ahorrar hasta 236 euros al año

El comunicador prueba junto a su mujer embarazada y su hija si una familia moderna puede vivir desconectada de la red eléctrica sin perder demasiadas comodidades.

Íker y su familia se han trasladado temporalmente a una cabaña de piedra aislada en el monte para comprobar si la autosuficiencia energética es viable fuera de las redes sociales. Durante la experiencia, su consumo se sitúa en unos 1.800 Wh al día y, según explica, una sola placa puede cubrir esas necesidades cuando dispone de seis horas de sol.

El experimento no se limita a calcular cuánta electricidad producen los paneles solares. También mide el ahorro económico, la capacidad de almacenamiento y las renuncias que debe asumir una familia que depende de la energía generada durante el día.

“Una cosa es verlo en una pantalla de YouTube y otra muy distinta es hacerlo de verdad en el mundo real, con tu mujer embarazada y una hija pequeña”, señala Íker. Su intención es mostrar qué ocurre cuando una vivienda moderna queda desconectada de la red y debe organizar todos sus consumos alrededor del sol.

Una batería de 3 kWh sostiene los consumos esenciales de la vivienda aislada

Íker distingue tres formas principales de vivir sin suministro eléctrico convencional. La primera exige reducir de manera drástica el uso de tecnología y recurrir a la leña para cocinar y calentar la casa. La segunda utiliza generadores de combustible, habituales en algunos refugios de montaña, aunque producen ruido y humo y mantienen la dependencia del gasoil.

La alternativa elegida por la familia combina paneles solares con una estación de carga portátil de 3 kWh. El equipo funciona como una pequeña central eléctrica capaz de almacenar la energía generada y entregarla cuando la vivienda necesita encender el frigorífico, las luces o los dispositivos de trabajo.

Según los ejemplos expuestos durante la prueba, esa capacidad permitiría mantener un frigorífico antiguo durante más de dos días sin sol. También ofrece potencia suficiente para utilizar aparatos de mayor demanda, aunque el funcionamiento diario depende de reservar la energía para aquello que resulte realmente necesario.

“El verdadero secreto no es solo cuánta energía eres capaz de almacenar, sino aprender a tener una casa eficiente y acorde a lo que el sol te da cada día”, explica el comunicador. La autonomía, por tanto, se apoya tanto en la batería como en la reducción y planificación del consumo.

Reducir el uso eléctrico para cocinar y calentar rebaja gran parte del consumo

Una vivienda completamente eléctrica puede funcionar con paneles solares, vitrocerámica y calefacción mediante bomba de calor, pero el sistema exigiría una inversión mucho mayor. Íker advierte de que ese modelo obliga a instalar inversores de gran capacidad y un banco de baterías más amplio.

La solución adoptada en la cabaña es híbrida. La familia utiliza gas para cocinar y una estufa de leña para calentar el interior, mientras reserva la electricidad para el frigorífico, la iluminación y el ordenador portátil. Con esta distribución, sostiene que “nos quitamos el 80% del consumo de una casa normal”.

La elección de los aparatos también condiciona el resultado. Los equipos de bajo consumo permiten trabajar, editar vídeo y mantener los servicios básicos sin agotar rápidamente la batería. La experiencia muestra que vivir con placas solares no consiste en reproducir todos los hábitos de una vivienda conectada, sino en adaptar cada uso a la energía disponible.

El ahorro cambia según exista o no una conexión previa a la red

El resultado económico es especialmente relevante en viviendas aisladas. Llevar el tendido eléctrico hasta una casa situada lejos de la red puede costar decenas de miles de euros, por lo que un sistema solar portátil evita desde el principio una obra de conexión de gran importe.

En una vivienda que ya dispone de suministro, el cálculo es diferente. El kit formado por la estación y el panel ronda los 1.900 euros y podría generar un ahorro directo cercano a 125 euros al año en el norte de Navarra. La cifra sería superior en zonas con más horas de sol, como Andalucía.

El sistema también puede utilizarse para reducir la potencia contratada con la compañía eléctrica. Según las estimaciones presentadas, esta decisión añadiría más de 100 euros anuales de ahorro. La suma de ambos conceptos alcanzaría unos 236 euros al año y permitiría amortizar el equipo en aproximadamente ocho años de uso diario.

Cuando la casa carece de conexión, el periodo calculado se reduce. Al evitar unos costes fijos estimados entre 300 y 400 euros al año, la inversión podría recuperarse en alrededor de cuatro años. Las diferencias entre ambos escenarios reflejan que el beneficio depende del punto de partida de la vivienda y de la cantidad de energía solar disponible.

La estación solar portátil también puede utilizarse como apoyo fuera de casa

Íker defiende que estos equipos no deben plantearse únicamente como una solución para abandonar por completo la red eléctrica. “No tenemos que ver estos generadores solares como un sistema único para depender completamente de ellos”, afirma al valorar las posibilidades del dispositivo.

Su carácter portátil permite trasladar la batería y los paneles a otros espacios. El mismo equipo puede utilizarse en una vivienda, una furgoneta camperizada o cualquier lugar en el que sea necesario disponer de electricidad sin una instalación fija.

La experiencia familiar presenta la autosuficiencia energética como una opción posible, pero vinculada a una gestión estricta del consumo. El sistema ofrece independencia y capacidad de ahorro cuando se reserva la electricidad para los usos esenciales y se cubren la cocina y la calefacción con otras fuentes.