Lidl pone a la venta la máquina para hacer pizzas de Coca Cola que está conquistando a los amantes de la comida casera

El electrodoméstico incorpora piedra para pizza, permite preparar masas de hasta 30 centímetros y llega con un descuento del 46% sobre su precio recomendado.

Lidl ha incorporado a su tienda online una máquina para hacer pizzas de Coca Cola que promete convertirse en uno de los productos más llamativos del bazar de verano. Su principal reclamo está en la temperatura: alcanza hasta 430 °C, una cifra pensada para lograr pizzas más crujientes y listas en pocos minutos sin recurrir al horno convencional.

El producto aparece en Lidl con un precio de 84,99 euros, IVA incluido, frente a un PVPR de 159,90 euros. La cadena lo promociona con un “megadescuento” del 46% y permite su compra online bajo el número de artículo 100407233.

La máquina de Coca Cola de Lidl alcanza 430 grados para pizzas crujientes

La diferencia de esta máquina para hacer pizzas de Lidl está en su capacidad para trabajar a alta temperatura. Según la ficha del producto, el horno alcanza hasta 430 °C y admite pizzas de hasta unos 30 centímetros, una medida habitual para preparar pizzas familiares o individuales de buen tamaño.

Este tipo de cocción reduce los tiempos frente al uso de un horno doméstico y ayuda a que la base quede más hecha, con el borde dorado y el queso fundido sin prolongar demasiado el horneado. En otros mercados europeos, Lidl identifica este modelo como SPM-900CC, con 1.400 W de potencia y cocción aproximada de entre 3 y 5 minutos para pizzas frescas.

Piedra para pizza y cocción rápida para preparar masas caseras en casa

Otro de sus puntos fuertes es la piedra para pizza, un elemento clave para quienes buscan una base más crujiente. La piedra acumula calor y lo reparte sobre la masa, lo que ayuda a conseguir un resultado más parecido al de una pizzería que el de una bandeja metálica tradicional.

La máquina cuenta además con un diseño rojo con licencia de Coca Cola, termómetro frontal y mandos de control visibles. El modelo incluye cuatro niveles de temperatura, unas dimensiones de 36,5 x 35,4 x 22,3 centímetros, espátula y un formato pensado para limpiarse con facilidad.

Por su tamaño, puede encajar en cocinas pequeñas, segundas residencias o viviendas donde se busca preparar pizzas sin ocupar el horno principal. También resulta útil para cenas rápidas, reuniones con amigos o comidas informales durante los meses de calor.

Precio de la máquina para pizzas de Coca Cola en Lidl y disponibilidad online

La máquina para hacer pizzas de Coca Cola está disponible en Lidl por 84,99 euros, con una rebaja de 74,91 euros respecto al precio recomendado que figura en la web de la cadena. Además, Lidl indica entrega online y envío gratuito a partir de 79 euros con cuenta Lidl, según las condiciones de su tienda.

Para sacarle partido, lo recomendable es dejar que la piedra alcance una temperatura estable antes de introducir la pizza, usar masas finas o de grosor medio y no abusar de ingredientes con mucha agua, como tomate en exceso o verduras sin escurrir. También es importante limpiar la piedra cuando esté fría y evitar productos abrasivos para conservarla en buen estado.

Con este lanzamiento, Lidl vuelve a apostar por los pequeños electrodomésticos de estética retro y marca reconocible, una categoría que suele generar interés en su bazar por combinar precio rebajado, diseño llamativo y uso cotidiano.