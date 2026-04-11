Las 2 casillas de la Renta 2025-2026 que debes mirar bien para no perder beneficios fiscales

La base imponible general y la base imponible del ahorro serán decisivas en muchas deducciones autonómicas. Revisarlas bien puede marcar la diferencia entre acceder o no a beneficios fiscales en tu comunidad.

Con el inicio de la Campaña de la Renta 2025-2026, que se extiende del 8 de abril al 30 de junio, hay dos casillas del borrador que conviene mirar con lupa: la 435 y la 460. De su suma puede depender que el contribuyente pueda aplicarse determinadas deducciones autonómicas.

Qué significan las casillas 435 y 460 de la Renta 2025-2026

La casilla 435 corresponde a la base imponible general. Según la Orden HAC/277/2026, de 25 de marzo, se calcula sumando los importes de las casillas 420 y 432, y restando los de las casillas 431, 434 y 435.

Dentro de esa base se integran y compensan, entre otros conceptos, los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de actividades económicas. También incluye el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales que no procedan de la transmisión de elementos patrimoniales.

Por su parte, la casilla 460 refleja la base imponible del ahorro. En este caso, el resultado se obtiene al sumar las casillas 424 y 429 y restar las casillas 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 y 455.

Por qué la suma de estas casillas puede darte acceso a deducciones

Aquí está la clave. Estas dos casillas son las que, en muchos casos, determinan si un contribuyente puede beneficiarse de las deducciones autonómicas. ¿El motivo? Muchas comunidades autónomas fijan límites de renta calculados precisamente a partir de la suma de la base imponible general y la del ahorro. Además, recuerda que este año hay nuevas casillas para que ciertos colectivos puedan declarar sus ingresos.

Por tanto, si esa cantidad supera el tope establecido, no se podrá aplicar la deducción, tanto en tributación individual como en conjunta. No basta con cumplir solo ese requisito: cada beneficio fiscal puede exigir además otras condiciones.

Qué debes revisar en tu comunidad antes de presentar la declaración

Cada comunidad autónoma establece sus propios límites y requisitos. De ahí que sea fundamental comprobar cuáles son las deducciones disponibles en la comunidad de residencia fiscal en 2025 y qué condiciones concretas exige cada una, antes de presentar la Renta.

En consecuencia, conocer el contenido de las casillas 435 y 460 no solo sirve para entender mejor el borrador. También ayuda a anticipar si se pueden aplicar ventajas fiscales que mejoren el resultado final de la declaración. Revisar estas casillas puede evitar que se te escape un ahorro importante.