Adiós esperas para comprar en la pescadería de Mercadona: este es el nuevo sistema pensado para ahorrar tiempo

Comprar pescado suele tener dos momentos muy distintos: el de elegirlo en tienda y el de pensar después qué hacer con él en casa. Mercadona ha decidido meter mano justo ahí, en esa parte que muchas veces marca si la experiencia sale bien o regular. La cadena ha lanzado un nuevo modelo de pescadería en sus supermercados por el que todo el pescado pasa a venderse en bandeja, limpio y preparado.

Con este cambio busca ofrecer más frescura, más calidad y una compra más rápida. Además, el rediseño no se queda solo en el mostrador, sino que pone el foco en cómo el cliente cocina y consume el producto. La idea es recortar esperas y hacer la vida un poco más fácil cuando llega la hora de comer, en línea con revolución del modelo de supermercado y su apuesta por una experiencia más ágil y funcional.

¿Por qué Mercadona ha cambiado su pescadería?

Mercadona ha decidido dar este giro en una de sus secciones más valoradas tras detectar que, aunque el producto había evolucionado, la experiencia en casa no siempre cumplía las expectativas. Por eso considera que el cambio era necesario y ha rediseñado el modelo pensando no solo en la compra, sino también en el momento de cocinar y consumir el pescado.

La decisión, además, no ha salido de un día para otro. La compañía explica que ha dedicado dos años a analizar miles de datos y opiniones de clientes. En ese proceso ha tenido en cuenta pruebas ciegas, es decir, valoraciones en las que se analiza el producto sin saber cuál es, además de encuestas y aportaciones recogidas en tienda. Con todo ello, llegó a la conclusión de que debía mejorar el proceso completo del producto, desde su origen hasta el consumo final.

¿Cómo funciona el pescado en bandeja de Mercadona y qué ventajas tiene?

La principal novedad es clara: todos los productos de pescadería pasan a venderse en formato bandeja. Eso significa que el pescado se ofrece limpio y listo en presentaciones como filetes, rodajas o piezas enteras. Así, el cliente encuentra una compra más directa y con menos espera en tienda.

Este sistema también permite adaptar el surtido al consumo real de los clientes y reducir el tiempo desde que el pescado sale del agua hasta que llega al plato. Además, la centralización en bandejas mejora la conservación del producto y facilita su uso en casa. En otras palabras, Mercadona quiere una pescadería más práctica, más ágil y mejor encajada en los hábitos actuales de consumo.

¿Cómo conservar en casa el pescado en bandeja de Mercadona?

Junto al nuevo modelo, la compañía también ha detallado varias recomendaciones para conservar correctamente estos productos en casa. Según indica, el pescado en bandeja puede mantenerse varios días en la nevera, siempre respetando las indicaciones del envase. Y cuando toca congelar, conviene mirar bien la etiqueta, que luego vienen las dudas de última hora delante del congelador. Estas son las pautas que traslada Mercadona para conservar el pescado en bandeja:

La mayoría de los productos se puede congelar, salvo las excepciones indicadas en la etiqueta. Si la bandeja ya ha sido abierta, es recomendable usar bolsas herméticas. El pescado congelado debe consumirse antes de un mes. Los productos que hayan sido descongelados y vueltos a congelar, es decir, que ya se descongelaron una vez antes de regresar al congelador, deben cocinarse completamente por encima de 70ºC durante al menos dos minutos.

Esa última indicación tiene una lectura muy simple en la cocina: no basta con que el pescado parezca hecho por fuera, sino que debe quedar bien cocinado en toda la pieza. Por tanto, el envase pasa a tener un papel clave en este nuevo modelo, porque ahí está la guía práctica para conservar y consumir el producto sin complicaciones.

¿Qué cambia para el cliente con la nueva pescadería de Mercadona?

Con esta transformación, Mercadona busca adaptarse a un consumidor que demanda comodidad, rapidez y calidad. El nuevo formato elimina esperas, simplifica la compra y facilita el consumo en casa. Para quien va con el tiempo justo, que no son pocos, el cambio apunta directamente a esa necesidad de comprar rápido sin renunciar a un producto cuidado.