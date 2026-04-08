La campaña de la Renta comienza y pagar menos a Hacienda este año será posible si cumples estos requisitos para aplicar las nuevas deducciones autonómicas

Hacer la renta no suele estar entre los planes favoritos de nadie, pero este año toca mirar dos veces cada casilla. Entre facturas, justificantes y el miedo habitual a dejarse algo, las deducciones autonómicas pueden rebajar la factura final del IRPF, el impuesto sobre la renta. La campaña arranca hoy 8 de abril y llega con novedades muy pegadas al día a día. Hay comunidades que permiten rascar ahorro por el gimnasio, por el veterinario o por las gafas de los menores de 12 años. Otras premian alquilar una vivienda vacía, mudarse de territorio o convivir con determinadas enfermedades. Merece la pena revisar bien la comunidad en la que se tributa, porque ahí puede estar una parte del ahorro.

¿Qué cambia en la campaña de la renta 2025-2026 y por qué conviene mirarlo con lupa?

El mapa autonómico se amplía con deducciones de todo tipo. Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja incorporan o refuerzan beneficios fiscales que afectan al deporte, la salud, la vivienda, la movilidad o la inversión. En algunos casos se habla de 100 euros, en otros de 500 euros, 2.000 euros o incluso de rebajas del 50% y del 75% de la cuota autonómica, es decir, de la parte regional del impuesto.

Eso sí, aquí la letra pequeña manda, como casi siempre cuando entra Hacienda en escena. Muchas de estas ventajas exigen límites de renta, contratos mínimos de tres años, permanencias de cinco o seis ejercicios, informes médicos oficiales o facturas muy bien guardadas. Por tanto, no basta con haber hecho el gasto: hay que poder acreditarlo y encajar en el supuesto concreto que marca cada comunidad.

¿Qué deducciones llegan en Andalucía, Asturias y Baleares?

Las novedades de estas tres comunidades se mueven entre el bienestar cotidiano y los problemas muy concretos que golpean el bolsillo. Hay ayudas para hacer deporte, para asumir gastos veterinarios, para afrontar la celiaquía o para reducir el coste que deja una vivienda ocupada ilegalmente.

La clave, en todos los casos, está en no perder de vista los topes. Un 15%, un 30% o un 40% suenan muy bien, pero el ahorro real depende del límite anual, de la renta del contribuyente y de que toda la documentación esté en regla. Dicho sin rodeos, aquí cada factura vale oro.

Andalucía: gimnasio, veterinario y apoyo a la enfermedad celíaca

Andalucía estrena una deducción para fomentar el ejercicio físico. Los contribuyentes podrán deducirse el 15% de las cantidades pagadas por cuotas de pertenencia o adhesión a gimnasios, centros deportivos, clubes y federaciones, con un máximo de 100 euros anuales por contribuyente. La ventaja no se queda solo en el declarante: también cubre al cónyuge o pareja de hecho y a los descendientes y ascendientes que den derecho al mínimo familiar, es decir, familiares a cargo que reducen la base del impuesto. Para aplicarla, será indispensable conservar justificantes y facturas.

La comunidad también incorpora una deducción del 30% por gastos veterinarios derivados de la adquisición de animales de compañía o de la tenencia de perros de asistencia. Se incluyen vacunaciones obligatorias, desparasitación, tratamientos preceptivos y gastos de esterilización, con un límite de 100 euros al año. Esta ayuda se aplica durante el año siguiente a la compra o durante los tres años posteriores si se trata de una adopción. Además, la suma de las bases imponibles, la cantidad sobre la que se calcula el impuesto, no puede superar 80.000 euros en declaración individual ni 100.000 euros en conjunta, y la adquisición debe haberse formalizado desde el 1 de enero de 2025 conforme a la normativa de protección animal vigente.

El tercer frente andaluz mira a las familias con enfermedad celíaca diagnosticada. La deducción es una cuantía fija de 100 euros por cada miembro del núcleo familiar que la padezca, ya sea el contribuyente, su pareja o los ascendientes y descendientes a cargo. La condición debe acreditarse con un informe médico oficial emitido por profesionales del sistema público o, si hay seguro privado, por médicos colegiados debidamente identificados. Cuando dos contribuyentes tengan derecho a la ayuda por la misma persona, el importe se reparte a partes iguales.

Asturias: celiaquía y nacimiento o adopción en concejos en riesgo

Asturias también incorpora una deducción específica para paliar los gastos derivados de la enfermedad celíaca. La cuantía es de 100 euros por cada integrante del núcleo familiar diagnosticado, siempre que los gastos se hayan satisfecho de forma efectiva y exista informe médico oficial. En este caso, los límites de renta son más ajustados: la suma de la base imponible general y del ahorro no puede exceder 35.000 euros en declaración individual ni 45.000 euros en conjunta.

Junto a eso, el Principado refuerza su política contra la despoblación con una deducción de 300 euros por nacimiento o adopción de segundo hijo y sucesivos en concejos en riesgo de crisis demográfica. El menor debe convivir con el declarante en la fecha del devengo del impuesto, es decir, en el momento en que nace la obligación tributaria. Si el hijo fallece antes de acabar el año, los progenitores mantienen el derecho a la deducción siempre que hubiera existido convivencia previa al fallecimiento.

Para aplicar esta ventaja, el contribuyente debe residir habitualmente en uno de esos concejos y cumplir los mismos límites de ingresos de 35.000 euros en individual y 45.000 euros en conjunta. Cuando ambos padres tengan derecho y presenten declaraciones individuales, los 300 euros se prorratean a partes iguales.

Baleares: alivio fiscal por viviendas ocupadas o con desalojo suspendido

Baleares introduce una deducción del 40% de los gastos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente o con lanzamiento suspendido por vulnerabilidad del inquilino. El lanzamiento, en términos sencillos, es el desalojo judicial. La medida permite desgravar facturas de IBI, tasas de residuos, suministros básicos, comunidad, mantenimiento y costes judiciales para recuperar el inmueble, con un límite máximo de 500 euros por declaración. También cubre las obras de reparación necesarias para que la vivienda vuelva a ser habitable una vez finalizada la ocupación, siempre que se acredite que durante ese periodo no era utilizable.

Para beneficiarse, el inmueble debe tener uso urbanístico de vivienda y el contribuyente no puede superar 33.000 euros de base imponible en individual ni 52.800 euros en conjunta. En los supuestos de suspensión de lanzamiento, además, el arrendador debe tener derecho a deducir la deuda del alquiler como saldo de dudoso cobro, es decir, como una renta que se considera de difícil recuperación. Hay otro detalle importante: la deducción no se aplica a contribuyentes fallecidos antes del 25 de julio de 2025.

¿Qué novedades incorporan Cantabria, Catalunya y Extremadura?

En este bloque aparecen tres ideas muy claras: atraer población, movilizar vivienda y dar apoyo a quienes atraviesan situaciones especialmente complicadas. Aquí las deducciones ya no se limitan a un gasto concreto del día a día, sino que buscan empujar decisiones de residencia, inversión o protección familiar.

También cambia la escala de las ayudas. Frente a deducciones pequeñas pero útiles, estas comunidades ponen sobre la mesa incentivos de 500 euros, 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros o rebajas muy fuertes en la cuota autonómica. No es poco, precisamente.

Cantabria: incentivos para nuevos residentes, traslados y alquileres

Cantabria abre la puerta a una deducción del 20% del valor de adquisición de determinados activos para nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. Se incluyen locales comerciales, oficinas, terrenos o valores financieros. Para acceder, el beneficiario no debe haber residido en España en los últimos cinco años y debe mantener su residencia en Cantabria durante al menos seis ejercicios. La inversión puede hacerse en el año de llegada o en el siguiente y también debe mantenerse seis años, aunque se permite la reinversión total si se vende el activo. En el caso de los valores, la entidad debe tener su sede fiscal en la comunidad y el inversor no puede ejercer funciones directivas ni poseer más del 40% del capital.

La comunidad cántabra también compensa los gastos de desplazamiento y permanencia de quienes trasladen su domicilio fiscal desde otras regiones de España. La deducción general es del 10% de esos gastos, con un tope de 1.000 euros anuales. Si el traslado es por motivos laborales, el porcentaje sube al 25% y el límite alcanza 1.500 euros. Esta ventaja puede disfrutarse durante el año del cambio y los tres siguientes, siempre que el contribuyente no haya vivido en Cantabria en los cuatro años anteriores y se comprometa a permanecer en el territorio al menos tres años más.

Por otro lado, Cantabria quiere movilizar el alquiler con una deducción de 500 euros para propietarios que arrienden viviendas vacías durante al menos un año. El contrato debe durar un mínimo de tres años y la renta mensual no puede superar 1.000 euros. Solo pueden aplicarla quienes sean titulares de un máximo de tres viviendas, y el importe se prorratea según el porcentaje de propiedad del inmueble. Además, el inquilino no puede ser un familiar cercano del arrendador.

Catalunya: alquiler para víctimas, cooperativas y apoyo a la crianza

Catalunya refuerza el apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista con una deducción específica por el alquiler de la vivienda habitual. Con carácter general, podrán deducirse el 20% de las rentas pagadas con un límite de 1.000 euros anuales. Ese porcentaje sube al 25% y el tope alcanza 1.200 euros cuando la contribuyente tenga una discapacidad igual o superior al 65% o hijos menores a cargo. La ayuda puede aplicarse durante tres ejercicios consecutivos y exige que la suma de las bases imponibles menos el mínimo personal, la parte de renta protegida de tributación, no supere 30.000 euros al año.

La comunidad catalana también incentiva las aportaciones de capital a sociedades cooperativas agrarias o de vivienda. La deducción es del 20%, con un límite máximo de 3.000 euros por ejercicio. Para mantenerla, el contribuyente debe conservar su condición de socio y su inversión durante al menos cinco años, y su cuota de voto no puede exceder el 25% del total de la entidad.

Además, Catalunya mantiene las deducciones por nacimiento y adopción y las amplía al acogimiento. Las cuantías son de 150 euros por progenitor en declaraciones individuales y de 300 euros en familias monoparentales o en declaraciones conjuntas. Es una ampliación concreta, pero muy directa, y de esas que conviene no dejar pasar.

Extremadura: una rebaja potente para nuevos residentes y una ayuda fija por ELA

Extremadura incorpora una de las medidas más intensas para atraer nuevos residentes. Los contribuyentes que trasladen su residencia habitual a la comunidad podrán disfrutar de una deducción del 50% de su cuota íntegra autonómica durante el año del traslado y los dos siguientes. En el caso de los menores de 36 años, la reducción sube al 75%. Para consolidar el derecho, la residencia debe mantenerse en Extremadura durante un mínimo de tres años consecutivos, salvo fallecimiento o circunstancias excepcionales previstas por la ley.

La región también fija una deducción de 2.000 euros anuales para personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, y para sus familiares directos, como cónyuges, parejas de hecho, ascendientes o descendientes, siempre que convivan con el afectado o lo tengan a su cargo. La ayuda es compatible, de modo que un contribuyente puede aplicarla por su propio diagnóstico y también por ser familiar de otra persona afectada. Si varios familiares tienen derecho por el mismo paciente, los 2.000 euros se reparten entre todos a partes iguales.

¿Qué deducciones reúnen Galicia, Murcia y La Rioja?

En estas tres comunidades el foco se reparte entre vivienda, educación, salud, movilidad y actividad agraria. Son medidas muy distintas entre sí, pero todas tienen un punto en común: atacan gastos o decisiones que forman parte de la economía doméstica y profesional de muchos contribuyentes.

Aquí, además, aparecen algunas de las deducciones más variadas de toda la campaña. Desde libros de texto y ropa deportiva hasta puntos de recarga, pasando por veterinario, enfermedades raras o cuotas agrarias. Dicho de otra forma, conviene mirar con calma porque el abanico es amplio y bastante pegado a la vida real.

Galicia: vivienda vacía, vuelta al cole y ayudas de salud

Galicia pone el foco en la vivienda vacía con dos deducciones. La primera permite desgravar el 15% de los gastos de adecuación, reforma y obtención de certificados necesarios para poner en alquiler un inmueble que lleve al menos un año vacío. A eso se suma una deducción directa de 500 euros por formalizar el alquiler de esa vivienda, siempre que el contrato dure al menos tres años y la renta mensual no supere 700 euros. En ambos casos, el propietario no puede poseer más de tres inmuebles destinados al arrendamiento.

En el terreno educativo, las familias con rentas per cápita inferiores a 30.000 euros pueden deducirse el 15% de los gastos en libros de texto y material escolar. También se incluyen la ropa y el calzado deportivo para educación física, con un límite de 105 euros por cada descendiente matriculado en centros sostenidos con fondos públicos. Es una ayuda muy concreta, sí, pero justo por eso puede venirle de perlas a muchas casas.

Galicia añade además beneficios fiscales para perceptores de ayudas públicas vinculadas a la salud. Los contribuyentes diagnosticados con ELA o sus fenotipos, así como las personas afectadas por la talidomida en España, podrán aplicar una deducción equivalente al tipo medio de gravamen sobre las subvenciones recibidas que se integren en su base imponible. En palabras más llanas, se busca que esas ayudas no pierdan valor por el impacto del IRPF.

Murcia: coche eléctrico, gafas, enfermedades raras, gimnasio y veterinario

Murcia introduce deducciones por movilidad sostenible con la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Los contribuyentes podrán deducirse entre un 15% y un 30% del valor de adquisición de turismos, motocicletas y ciclomotores eléctricos, según su nivel de renta, con un máximo de 7.000 euros por vehículo. La ayuda alcanza a modelos nuevos o de importación que no estén afectos a actividades económicas. A eso se suma una deducción del 100% de los gastos de instalación de infraestructuras de recarga en fincas particulares o garajes comunitarios, con un tope de 4.000 euros. Si la cuota autonómica no basta para absorber toda la deducción, el saldo pendiente podrá compensarse en los tres ejercicios siguientes.

En materia sanitaria y familiar, la región estrena una deducción del 30% por gastos en cristales graduados de las gafas, lentes de contacto y soluciones de limpieza para menores de 12 años, con un límite de 100 euros por declaración. También crea una deducción del 100% para los gastos destinados al tratamiento y cuidado de personas afectadas por enfermedades raras, con un máximo de 300 euros anuales. En ambos casos será necesario justificar el gasto mediante factura, así que conviene no perder ni un papel.

El ejercicio físico también gana espacio en Murcia. Los contribuyentes podrán deducirse el 30% de los gastos en gimnasios, centros deportivos, federaciones o servicios de entrenamiento personal. Ese porcentaje sube al 100% para los mayores de 65 años, con un tope de 150 euros al año. Es una de esas deducciones que convierte una rutina saludable en una pequeña tregua fiscal, que ya es bastante.

Por otro lado, Murcia añade una deducción del 30% por gastos veterinarios en animales domésticos, siempre que la base imponible total no supere 25.000 euros en declaración individual ni 40.000 euros en conjunta. El límite es de 100 euros por declaración. Además, se incentiva la inversión en sociedades de economía social con una deducción del 20% de las aportaciones para ser socio, hasta un máximo de 4.000 euros, siempre que la entidad tenga su sede en Murcia, la inversión se mantenga cinco años y se cumplan los límites exigidos.

La Rioja: una ayuda alta para la celiaquía y respaldo al campo

La Rioja ha implantado una deducción de 250 euros por cada integrante del núcleo familiar con enfermedad celíaca diagnosticada. Es una de las cuantías más elevadas para este colectivo entre las medidas recogidas. Para aplicarla, hace falta un certificado médico oficial con el diagnóstico definitivo y los datos del facultativo colegiado. Si dos contribuyentes tienen derecho por la misma persona, como puede ocurrir con los hijos en declaraciones individuales, el importe se reparte por mitad.

La comunidad también apoya al sector primario con una deducción del 100% de las cuotas satisfechas a organizaciones profesionales agrarias. Entran tanto las cuotas de inscripción como las periódicas y las extraordinarias, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Para no tener problemas después, será imprescindible contar con una certificación emitida por la propia organización que justifique documentalmente los pagos.

Cómo revisar si te corresponde alguna deducción autonómica antes de presentar la declaración

Con tantas novedades, lo más práctico es revisar cada gasto con un criterio sencillo: comunidad autónoma, límite económico, documento justificativo y plazo de mantenimiento. Muchas deducciones parecen pequeñas sobre el papel, pero sumadas pueden rebajar de forma apreciable la factura final. Y en la renta, ya se sabe, euro a euro también se nota. Para no perderse entre porcentajes, topes y requisitos, conviene seguir este orden antes de presentar la declaración:

Comprueba qué deducciones están vigentes en tu comunidad autónoma y si encajan con tus gastos reales. Revisa los límites de renta o de base imponible, porque varias ayudas solo se aplican por debajo de 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 52.800, 80.000 o 100.000 euros, según el caso. Guarda facturas, justificantes, certificados e informes médicos oficiales, ya que muchas deducciones dependen por completo de esa prueba documental. Mira bien las fechas y permanencias exigidas, como contratos de tres años, inversiones de cinco o seis ejercicios o adquisiciones formalizadas desde el 1 de enero de 2025. Ten en cuenta los supuestos de prorrateo, porque en varias comunidades el importe se reparte entre dos contribuyentes cuando ambos tienen derecho por la misma persona.

En consecuencia, la mejor jugada en esta campaña no es correr, sino revisar. Entre el gimnasio, el veterinario, las gafas, el alquiler o determinadas situaciones de salud, las comunidades han abierto varias puertas para pagar menos. Ahora la cuestión es sencilla: comprobar si alguna de ellas encaja con la realidad de cada contribuyente y no dejar ese ahorro en el cajón. Si tienes todo listo, puedes acceder a la declaración de la Renta desde la web de la Agencia Triburtaria.