Estos son los nuevos “ojos” de la DGT: listado completo de los radares de tráfico en España

¿Quién no ha sentido ese leve temblor en el pie derecho al pasar por un radar? Ese instante en el que miras al salpicadero, rezas y sigues conduciendo con la esperanza de que la multa no llegue nunca. Pues bien, toca volver a vigilar la aguja del velocímetro. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado 33 nuevos radares repartidos por once comunidades el 27 de febrero de 2026.
Hay de todo: 20 fijos y 13 de tramo, todos dentro del gran plan de 122 puntos de control previsto para 2025, del que ya funcionan 106 y que finalizará a lo largo de 2026. La idea de la DGT, junto con otro tipo de radares móviles con ruedas, no es vaciar tu cartera, aunque a veces lo parezca, sino bajar la siniestralidad: la velocidad inadecuada aparece en el 24 % de los accidentes mortales y dejó 307 víctimas en 2024.
¿Desde cuándo avisarán y cuándo empezarán a multar?
Durante el primer mes los nuevos radares mandarán una carta informativa si te pasas de la raya. Es el mes de cortesía, o “fase Disney”, en el que la DGT avisa pero no castiga. Pasados 30 días, el sistema deja el disfraz amistoso y entra en modo recaudador: exceso de velocidad detectado, sanción al canto.
Antes de que te vuelvas loco buscando en el mapa, aquí tienes el listado completo tal y como aparece en la nota oficial. Si conduces por estas vías, recuerda: pedal suave, que el radar no perdona.
|Tipo
|Provincia
|Vía
|PK inicio
|PK fin
|Tramo
|Alicante
|A‑31
|216+550 D
|218+900 C
|Tramo
|Alicante
|A‑7
|523+360 D
|519+200 D
|Tramo
|Alicante
|A‑31
|211+700 D
|203+995 D
|Fijo
|Asturias
|AS‑116
|–
|3+200 D
|Fijo
|Asturias
|AS‑377
|–
|1+150 C
|Tramo
|Ávila
|AV‑562
|11+435
|9+190
|Tramo
|Ávila
|AV‑562
|9+190
|11+435
|Tramo
|Ávila
|N‑403
|86+250 D
|83+320 C
|Tramo
|Ávila
|N‑403
|83+320 C
|86+250 D
|Fijo
|Cantabria
|N‑611
|–
|194+330 D
|Fijo
|Cantabria
|CA‑142
|–
|23+360 D
|Fijo
|Cantabria
|CA‑141
|–
|21+300 C
|Fijo
|A Coruña
|N‑550
|–
|15+730 C
|Fijo
|Las Palmas
|GC‑20
|–
|2+700 D
|Tramo
|Las Palmas
|GC‑23
|1+480 C
|4+030 C
|Fijo
|León
|CL‑623
|–
|7+110 D
|Fijo
|Madrid
|M‑601
|–
|0+930 C
|Fijo
|Madrid
|M‑100
|–
|22+940 D
|Tramo
|Madrid
|M‑501
|46+224 D
|42+375 C
|Tramo
|Madrid
|M‑501
|42+375 C
|46+224 D
|Tramo
|Málaga
|A‑355
|4+450 D
|0+990 D
|Tramo
|Málaga
|A‑355
|0+990 D
|4+450 D
|Fijo
|Murcia
|RM‑620
|–
|4+228 C
|Fijo
|Pontevedra
|VG‑20
|–
|10+280 D
|Fijo
|Segovia
|SG‑205
|–
|24+300 D
|Fijo
|Sevilla
|A‑8077
|–
|3+180 D
|Fijo
|Tenerife
|TF‑1
|–
|76+940 D
|Fijo
|Toledo
|CM‑4008
|–
|4+910 D
|Tramo
|Valencia
|CV‑30
|4+150 D
|1+625 D
|Fijo
|Valencia
|CV‑400
|–
|0+735 C
|Fijo
|Valladolid
|VA‑30
|–
|16+160 D
|Fijo
|Zaragoza
|N‑232
|–
|244+220 C
|Fijo
|Zaragoza
|N‑232
|–
|244+945 D
Como ves, hay cámaras para todos los gustos: autovías, nacionales y hasta carreteras comarcales. La DGT ya ha colgado las coordenadas en su web y las ha cedido a fabricantes de navegadores para que nadie diga luego que le pillaron “por sorpresa”.
¿Por qué la DGT sigue sumando radares?
La razón es fría y numérica. Desde que se implantó el primer plan de radares en 2005, las víctimas mortales han caído un 75 %. Pero la velocidad sigue siendo la mala compañera de viaje: en uno de cada cuatro siniestros mortales aparece como factor concurrente. Reducir esos números es, aseguran, la prioridad absoluta.
Cómo hacer para que la multa no llegue a tu buzón
Antes de que el cartero aparezca con un sobre que duele más que el recibo de la luz, toma nota de estas acciones sencillas:
- Actualiza tu GPS para que incluya los nuevos radares y te alerte con antelación.
- Respeta los límites fijados en cada vía: en carreteras convencionales, 90 km/h salvo señal que indique lo contrario; en autopistas y autovías, 120 km/h.
- Configura el control de velocidad de tu coche (si lo tienes) cinco kilómetros por debajo del límite: margen seguro y olvídate de sustos.
- Planifica tus rutas evitando prisas; salir diez minutos antes es más barato que 100 euros de multa.
- Revísate a ti mismo: si llevas prisa, suelta el acelerador y recuerda que, a más velocidad, menos tiempo para reaccionar y mayores lesiones en caso de choque.
Con estos consejos y un poco de cabeza, tu cartera y, sobre todo, tu salud, lo agradecerán. La carretera no es un circuito y el radar tampoco es un ogro: es un recordatorio de que llegar es más importante que llegar antes.