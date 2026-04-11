Radar fijo de la DGT en una carretera secundaria de España con señal de límite de velocidad de 70 km/h

Estos son los nuevos “ojos” de la DGT: listado completo de los radares de tráfico en España

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¿Quién no ha sentido ese leve temblor en el pie derecho al pasar por un radar? Ese instante en el que miras al salpicadero, rezas  y sigues conduciendo con la esperanza de que la multa no llegue nunca. Pues bien, toca volver a vigilar la aguja del velocímetro. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado 33 nuevos radares repartidos por once comunidades el 27 de febrero de 2026.

Hay de todo: 20 fijos y 13 de tramo, todos dentro del gran plan de 122 puntos de control previsto para 2025, del que ya funcionan 106 y que finalizará a lo largo de 2026. La idea de la DGT, junto con otro tipo de radares móviles con ruedas, no es vaciar tu cartera, aunque a veces lo parezca, sino bajar la siniestralidad: la velocidad inadecuada aparece en el 24 % de los accidentes mortales y dejó 307 víctimas en 2024.

¿Desde cuándo avisarán y cuándo empezarán a multar?

Durante el primer mes los nuevos radares mandarán una carta informativa si te pasas de la raya. Es el mes de cortesía, o “fase Disney”, en el que la DGT avisa pero no castiga. Pasados 30 días, el sistema deja el disfraz amistoso y entra en modo recaudador: exceso de velocidad detectado, sanción al canto.

Antes de que te vuelvas loco buscando en el mapa, aquí tienes el listado completo tal y como aparece en la nota oficial. Si conduces por estas vías, recuerda: pedal suave, que el radar no perdona.

TipoProvinciaVíaPK inicioPK fin
TramoAlicanteA‑31216+550 D218+900 C
TramoAlicanteA‑7523+360 D519+200 D
TramoAlicanteA‑31211+700 D203+995 D
FijoAsturiasAS‑1163+200 D
FijoAsturiasAS‑3771+150 C
TramoÁvilaAV‑56211+4359+190
TramoÁvilaAV‑5629+19011+435
TramoÁvilaN‑40386+250 D83+320 C
TramoÁvilaN‑40383+320 C86+250 D
FijoCantabriaN‑611194+330 D
FijoCantabriaCA‑14223+360 D
FijoCantabriaCA‑14121+300 C
FijoA CoruñaN‑55015+730 C
FijoLas PalmasGC‑202+700 D
TramoLas PalmasGC‑231+480 C4+030 C
FijoLeónCL‑6237+110 D
FijoMadridM‑6010+930 C
FijoMadridM‑10022+940 D
TramoMadridM‑50146+224 D42+375 C
TramoMadridM‑50142+375 C46+224 D
TramoMálagaA‑3554+450 D0+990 D
TramoMálagaA‑3550+990 D4+450 D
FijoMurciaRM‑6204+228 C
FijoPontevedraVG‑2010+280 D
FijoSegoviaSG‑20524+300 D
FijoSevillaA‑80773+180 D
FijoTenerifeTF‑176+940 D
FijoToledoCM‑40084+910 D
TramoValenciaCV‑304+150 D1+625 D
FijoValenciaCV‑4000+735 C
FijoValladolidVA‑3016+160 D
FijoZaragozaN‑232244+220 C
FijoZaragozaN‑232244+945 D

Como ves, hay cámaras para todos los gustos: autovías, nacionales y hasta carreteras comarcales. La DGT ya ha colgado las coordenadas en su web y las ha cedido a fabricantes de navegadores para que nadie diga luego que le pillaron “por sorpresa”.

¿Por qué la DGT sigue sumando radares?

La razón es fría y numérica. Desde que se implantó el primer plan de radares en 2005, las víctimas mortales han caído un 75 %. Pero la velocidad sigue siendo la mala compañera de viaje: en uno de cada cuatro siniestros mortales aparece como factor concurrente. Reducir esos números es, aseguran, la prioridad absoluta.

Cómo hacer para que la multa no llegue a tu buzón

Antes de que el cartero aparezca con un sobre que duele más que el recibo de la luz, toma nota de estas acciones sencillas:

  1. Actualiza tu GPS para que incluya los nuevos radares y te alerte con antelación.
  2. Respeta los límites fijados en cada vía: en carreteras convencionales, 90 km/h salvo señal que indique lo contrario; en autopistas y autovías, 120 km/h.
  3. Configura el control de velocidad de tu coche (si lo tienes) cinco kilómetros por debajo del límite: margen seguro y olvídate de sustos.
  4. Planifica tus rutas evitando prisas; salir diez minutos antes es más barato que 100 euros de multa.
  5. Revísate a ti mismo: si llevas prisa, suelta el acelerador y recuerda que, a más velocidad, menos tiempo para reaccionar y mayores lesiones en caso de choque.

Con estos consejos y un poco de cabeza, tu cartera y, sobre todo, tu salud, lo agradecerán. La carretera no es un circuito y el radar tampoco es un ogro: es un recordatorio de que llegar es más importante que llegar antes.

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