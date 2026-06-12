La pensión de orfandad puede seguir cobrándose de por vida cuando se den estos casos

La pensión de orfandad no siempre termina a los 21 o 25 años. La Seguridad Social permite mantenerla sin límite de edad cuando el beneficiario tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez.

La norma general establece que esta prestación se cobra hasta los 21 años, aunque puede ampliarse hasta los 25 si el huérfano no trabaja o si sus ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional, fijado actualmente en 17.094 euros brutos anuales. Sin embargo, hay una excepción importante: cuando existe incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la pensión puede seguir cobrándose durante toda la vida.

La pensión de orfandad puede cobrarse de por vida con incapacidad absoluta

La Seguridad Social contempla que los beneficiarios con incapacidad permanente absoluta puedan mantener la pensión de orfandad sin límite de edad. Esta incapacidad es la que impide desempeñar cualquier profesión u oficio, por lo que la protección no depende de una situación temporal, sino de la imposibilidad real de trabajar.

También pueden acceder a esta protección quienes tengan reconocida una gran invalidez. En este caso, la persona necesita la ayuda de otra para realizar actos esenciales del día a día, como vestirse, comer o desplazarse.

¿Quiere decir esto que cualquier discapacidad sirve para cobrar la pensión de por vida? No. Y aquí está la clave, porque no vale cualquier caso.

Requisitos que debe cumplir el beneficiario para mantener la pensión sin límite de edad

La incapacidad para el trabajo debe existir en la fecha del fallecimiento del progenitor que genera el derecho a la pensión. Además, lo determinante no es el porcentaje de discapacidad, sino que quede acreditada la imposibilidad real de realizar una actividad laboral.

El artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social reconoce este derecho a los hijos del causante, cualquiera que sea su filiación, siempre que sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo.

En la práctica, esto permite que la prestación pueda prolongarse durante 20, 30 o incluso 40 años, siempre que se cumplan las condiciones exigidas. Vamos, que no se trata de una prórroga más, sino de una protección pensada para quienes no pueden generar ingresos propios.

Situación del beneficiario Límite de edad para cobrar la pensión Regla general Hasta los 21 años Sin trabajo o con ingresos inferiores al SMI Hasta los 25 años Incapacidad permanente absoluta o gran invalidez Sin límite de edad

Como se puede ver, la diferencia es notable. En los casos de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, no importa que el beneficiario supere los 25 años, porque el derecho nace de la incapacidad y no de la falta de rentas o de estudios.

Cuánto se cobra y qué cotización debe acreditar el progenitor fallecido

Para que pueda reconocerse la pensión, también deben cumplirse los requisitos vinculados al progenitor fallecido. En concreto, la cotización exigida depende de la situación en la que se encontrara en el momento del fallecimiento.

Estos son los puntos principales:

Si estaba de alta o en situación asimilada al alta, se exigen 500 días cotizados dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años.

Si la muerte se produjo por accidente, laboral o no, o por enfermedad profesional, no se exige cotización previa.

Si el causante era pensionista, el derecho se genera según las reglas de las prestaciones por muerte y supervivencia.

En cuanto a la cuantía, la pensión de orfandad equivale, por regla general, al 20% de la base reguladora del fallecido. Esta cantidad puede variar según su situación laboral y la causa de la muerte.

Cuando el fallecimiento deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, los huérfanos pueden tener derecho además a una indemnización de pago único. En los casos de orfandad absoluta, la pensión puede incrementarse, aunque la suma de prestaciones no debe superar, por norma general, el 100% de la base reguladora.