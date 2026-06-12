El Bazar Galerías Mu se despide del centro de la ciudad de Zaragoza y pone fin a una larga trayectoria comercial

El Bazar Galerías Mu, situado en la calle Manifestación y muy cerca del Mercado Central, se despide del Casco Antiguo de Zaragoza. El establecimiento está cerrado y en su interior apenas quedan los carteles de liquidación con descuentos de entre el 30% y el 50%.

Hay tiendas que forman parte del paisaje diario de una ciudad. Comercios por los que muchos vecinos han pasado alguna vez para comprar ropa, un regalo, un juguete o ese objeto que hacía falta en casa. En Zaragoza, uno de esos locales era el Bazar Galerías Mu, un negocio conocido del centro que ahora aparece con las estanterías vacías.

La situación del Bazar Galerías Mu en pleno centro de Zaragoza

El cierre del Bazar Galerías Mu ha llamado la atención de quienes pasan por la calle Manifestación. Algunos curiosos se asoman al interior para ver qué queda todavía de este comercio que durante años fue uno de esos bazares “de toda la vida” del Casco Antiguo zaragozano.

¿Sigue abierto el bazar? La respuesta es no. El establecimiento se encuentra actualmente cerrado y lo más visible son los carteles que anuncian descuentos de entre el 30% y el 50%, una señal clara de liquidación antes de bajar la persiana.

Dato Información Comercio Bazar Galerías Mu Ubicación Calle Manifestación, cerca del Mercado Central Situación actual Cerrado Descuentos visibles Entre el 30% y el 50% Zona Casco Antiguo de Zaragoza

Los productos que hicieron conocido al Bazar Galerías Mu

En este bazar se podía encontrar prácticamente de todo. El cartel situado junto al nombre del establecimiento anunciaba ropa, bolsos, juguetes y regalos, aunque la variedad era mucho mayor al entrar en la tienda.

Su escaparate tampoco pasaba desapercibido. En la parte superior podían verse pelucas de colores, peluches de distintos personajes y todo tipo de cachivaches. Vamos, de esos sitios donde uno entraba a por una cosa y salía mirando tres más.

Entre los artículos que formaban parte de su oferta destacaban:

Ropa, bolsos y complementos.

Juguetes, regalos y peluches.

Pelucas de colores y disfraces.

Figuras de la Virgen del Pilar.

Flores artificiales, chaquetas y cinturones.

El impacto del cierre en el Casco Antiguo de Zaragoza

La despedida del Bazar Galerías Mu supone la pérdida de otro comercio tradicional en una zona muy transitada del centro de Zaragoza. Sus estanterías, antes repletas de objetos variados, aparecen ahora vacías, dejando una imagen muy distinta a la que estaban acostumbrados muchos vecinos.

Este cierre se suma a la presencia de locales que poco a poco van quedando vacíos en algunas calles del centro. Para quienes conocían el establecimiento, no se trata solo de una tienda menos, sino de uno de esos pequeños negocios que daban vida al barrio y resolvían más de un apuro.