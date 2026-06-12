La nueva herramienta de Google que detecta llamadas sospechosas y alerta al usuario en tiempo real

Google despliega una herramienta en la app Teléfono que verifica llamadas entre dispositivos y muestra una alerta cuando detecta un posible intento de suplantación.

Google ha empezado a incorporar una nueva función en la aplicación Teléfono para advertir a los usuarios de llamadas fraudulentas generadas con inteligencia artificial. La medida llega a dispositivos con Android 12 o superior y funciona en segundo plano, por lo que muchos usuarios podrán verla activa sin tener que hacer grandes cambios en el celular.

Cómo funciona la nueva herramienta de Google para detectar llamadas fraudulentas en Android

La clave está en un sistema parecido a un saludo digital entre teléfonos. Cuando entra una llamada, el dispositivo que la recibe envía una señal silenciosa para comprobar si el origen es auténtico entre equipos que usan la app Teléfono de Google.

Según la información facilitada por la compañía, el móvil puede detectar la llamada y consultar al teléfono real de esa persona para verificar su autenticidad. Si algo no encaja, el usuario recibirá un aviso en pantalla. Vamos, una ayuda extra antes de contestar o seguir hablando con un número sospechoso.

Por qué las llamadas falsas con inteligencia artificial preocupan cada vez más

Las estafas telefónicas han dejado de ser simples llamadas molestas. El problema ha crecido por el uso de técnicas de enmascaramiento de números y herramientas online que permiten ataques más difíciles de identificar.

Además, los delincuentes ya pueden utilizar software y modelos de inteligencia artificial para imitar voces de familiares, autoridades u otras personas de confianza. ¿El resultado? Muchas víctimas tienen más problemas para saber si quien llama es realmente quien dice ser.

El riesgo no es menor. Un informe de Interpol incluido en la información aportada señala pérdidas globales superiores a los 400.000 millones de dólares relacionadas con la suplantación de identidad.

Qué deben hacer los usuarios para protegerse de estas llamadas en el celular

La función se está desplegando a nivel mundial para móviles con Android 12 en adelante que usen la aplicación Teléfono de Google. Para aprovecharla, conviene mantener tanto la app como el sistema operativo actualizados. Estos son los puntos principales que deben tener en cuenta los usuarios:

La alerta aparece en pantalla cuando falla la autenticidad de la llamada.

El sistema puede recomendar colgar si detecta un posible fraude.

La herramienta funciona en segundo plano en muchos dispositivos compatibles.

Google plantea que el uso de RCS podría facilitar la conexión con otros sistemas en el futuro.

En consecuencia, esta novedad busca recuperar confianza al atender llamadas desconocidas y frenar intentos de suplantación cada vez más realistas.