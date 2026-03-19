La campaña de la Renta 2025-2026 arrancará con nuevas casillas que cambian por completo la forma de declarar los ingresos de algunos contribuyentes

El nuevo modelo incorpora apartados específicos para artistas, autónomos y contribuyentes con ingresos extraordinarios. La novedad busca ajustar mejor la declaración a los cambios normativos y facilitar algunos trámites fiscales.

Queda menos de un mes para que arranque la campaña de la Renta 2025 y ya se conocen modificaciones relevantes en el modelo de declaración. La Agencia Tributaria ha confirmado nuevas casillas para recoger determinados ingresos, regularizaciones y datos fiscales con más precisión. No es un cambio menor, ya que afectará de forma directa a artistas, trabajadores autónomos y personas con ganancias ocasionales.

Las nuevas casillas de la Renta 2025 que afectarán a artistas y autónomos

Una de las principales novedades está pensada para los profesionales del sector artístico. En su caso, se incorpora una casilla que permitirá aplicar una reducción del 30% sobre los rendimientos que superen en un 130% la media obtenida en los tres ejercicios fiscales anteriores. La medida busca evitar que un año con ingresos especialmente altos acabe penalizando a estos contribuyentes. Eso sí, la rebaja no se aplicará sobre todo lo cobrado, sino únicamente sobre la parte que exceda ese umbral.

También habrá una casilla específica para actividades económicas con rendimientos netos excepcionales. Esta medida puede beneficiar a autónomos y empresarios individuales que hayan tenido picos de actividad o ingresos extraordinarios. ¿Te encuentras en ese grupo? Entonces conviene revisar bien el borrador cuando se abra la campaña. Además, se sumarán nuevas casillas para trasladar de forma agregada los importes de los libros registro del IRPF a la declaración. Para ello, el contribuyente deberá haber autorizado la conservación de esos registros por parte de Hacienda y usar el formato publicado por el organismo.

Qué otros cambios incorpora Hacienda en la declaración para ingresos extraordinarios y cotizaciones

Otra novedad importante afecta a la regularización de cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Las nuevas casillas permitirán reflejar ajustes vinculados al artículo 308 del Real Decreto Legislativo 8/2015, una cuestión especialmente relevante tras los cambios en el sistema de cotización de los autónomos.

Por otro lado, el modelo incorporará apartados diferenciados para declarar ganancias patrimoniales procedentes de juegos de azar y premios publicitarios. De esta forma, Hacienda pretende mejorar el control tributario y evitar errores al consignar este tipo de ingresos ocasionales.

Por último, también se añadirá una casilla específica para operaciones de compraventa de participaciones o acciones de fondos cotizados (ETF) y de sociedades de inversión de capital variable índice cotizadas. En consecuencia, la declaración gana detalle en varios frentes y obliga a muchos contribuyentes a prestar más atención que nunca. Ojo, porque una casilla mal revisada puede marcar la diferencia.