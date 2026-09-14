La Seguridad Social prepara 1.510 plazas de acceso libre y 23 becas de 8.400 euros para opositores

Administrativo concentra 1.100 puestos y admite Bachiller o Técnico. Las ayudas se anunciaron para cuerpos superiores y tendrán una convocatoria propia.

La Seguridad Social prepara 1.510 plazas de acceso libre, de las que 1.100 corresponden a Administrativo y no exigen una carrera universitaria. La campaña difundida el 10 de septiembre de 2026 también recuerda 23 becas de 8.400 euros anuales, anunciadas el 10 de julio. Son oportunidades distintas: conseguir un puesto y recibir apoyo económico para preparar determinados cuerpos. No comparten una solicitud única.

Las oposiciones a la Seguridad Social suman 1.510 plazas de acceso libre

Antes de elegir entre las plazas de empleo público, interesa separar dos conceptos: la oferta autoriza puestos; la convocatoria abre el proceso selectivo. En este caso, el anexo I del Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, permite concretar el reparto anunciado por el ministerio. La suma de los cuerpos y escalas vinculados a la Seguridad Social arroja esta distribución.

Cuerpo o escala de la Seguridad Social Plazas de acceso libre Administrativo 1.100 Gestión 250 Superior de Técnicos 51 Gestión, especialidad de Auditoría y Contabilidad 45 Médicos Inspectores de la Inspección Sanitaria 35 Superior de Letrados 15 Superior de Interventores y Auditores 10 Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas, escala de Actuarios 4 Total 1.510

Las cifras incluyen el cupo general y las reservas para personas con discapacidad. No incorporan plazas de promoción interna. Administrativo concentra el 72,8 % del total, casi tres de cada cuatro puestos previstos. Son 1.012 plazas del cupo general y 88 reservadas para personas con discapacidad. Las fechas concretas, ejercicios y destinos deberán consultarse en las resoluciones correspondientes.

Qué titulación pide Administrativo y qué trabajo desempeña

La ficha oficial de Administrativo exige Bachiller o Técnico, junto con las equivalencias admitidas por la normativa. El título debe poseerse, o estar en condiciones de obtenerse, al finalizar el plazo de solicitudes. No se exige una carrera universitaria, pero tampoco basta automáticamente con tener la ESO. Quienes aleguen una equivalencia deberán comprobar que sirve para este acceso.

Este personal atiende consultas y reclamaciones sobre pensiones y prestaciones en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. También desarrolla tareas relacionadas con las cotizaciones en las administraciones de la Tesorería General. La ficha consultada muestra el plazo cerrado y remite al proceso publicado en diciembre de 2025. Por eso, no debe confundirse ese procedimiento anterior con las futuras convocatorias de la oferta de 2026.

Las becas de 8.400 euros no acompañan automáticamente a todas las plazas

El programa de ayudas se presentó el 10 de julio para preparar el acceso a cuerpos superiores. La orden de bases deja a cada convocatoria la identificación de los cuerpos y escalas beneficiarios. Por tanto, no puede darse por hecho que preparar Administrativo permita obtener una beca. Tampoco es el mismo programa que las Becas SERÉ, destinadas a oposiciones judiciales, fiscales y otros cuerpos jurídicos.

Cada ayuda tiene una cuantía anunciada de 8.400 euros anuales, equivalente a 700 euros por mes si se divide entre doce. Ese cálculo no significa que exista un ingreso mensual garantizado. Las bases permiten un pago único o fraccionado, según establezca la convocatoria. Las 23 becas suman 193.200 euros. El dinero financia la preparación: no es un salario ni concede una plaza de funcionario.

Qué requisitos tendrán las ayudas y dónde se publicarán los plazos

Los aspirantes deberán reunir los requisitos del cuerpo correspondiente, residir habitualmente en España y acreditar su situación socioeconómica. También tendrán que preparar la oposición con un centro especializado o preparadores y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. No podrán disfrutar de otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad. La concesión será competitiva, no automática por presentar la solicitud. Además, se reserva un 10 % para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

La Orden ISM/704/2026 exige la solicitud electrónica de las becas. El plazo será de un máximo de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. La convocatoria podrá fijar un periodo menor. Ese plazo no empieza con la campaña de septiembre. El anuncio prevé convocar las oposiciones en los próximos meses, sin una inscripción conjunta. Para conocer las fechas válidas, hay que consultar el BOE y el portal oficial de oposiciones de la Seguridad Social.