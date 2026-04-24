Las nuevas Becas SERÉ ofrecen hasta 12.600 euros anuales a quienes preparen estas oposiciones

Estas ayudas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes buscan facilitar el acceso a oposiciones como judicatura, fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado. La convocatoria ya está abierta y puede solicitarse de forma online hasta el 7 de mayo a las 15:00 horas.

Las Becas SERÉ nacen con un objetivo claro: que quienes tengan vocación puedan centrarse de lleno en estudiar, sin que la falta de ingresos o los gastos de preparación se conviertan en un muro. No es un detalle menor, sobre todo en unas oposiciones que pueden exigir entre cinco y seis años de esfuerzo continuo.

Quién puede solicitar las Becas SERÉ para oposiciones judiciales y qué requisitos deben cumplir

¿Quiénes pueden pedir esta ayuda? Los aspirantes que preparen el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia o al de Abogados del Estado.

Para optar a esta subvención pública hay que cumplir varias condiciones: tener nacionalidad española, ser mayor de edad, contar con grado o licenciatura en Derecho, no tener antecedentes penales y estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Además, estas becas están especialmente pensadas para personas cuya situación económica familiar dificulte afrontar una preparación tan larga. De ahí que la ayuda tenga también un marcado componente de igualdad de oportunidades.

Cuánto dinero ofrecen las Becas SERÉ y cómo funciona la tutorización del CEJ

Cada beca está dotada con 12.600 euros anuales por beneficiario. En el caso de quienes opositan a jueces y fiscales, entra en juego un sistema de tutorización gestionado por el Centro de Estudios Jurídicos.

En ese modelo, el opositor recibe directamente 9.000 euros, mientras que los 3.600 euros restantes se destinan a remunerar al preparador asignado. Además del respaldo económico, esta fórmula facilita el acceso a preparadores en activo, algo especialmente útil para estudiantes de localidades medianas o pequeñas donde no hay academias especializadas.

Cómo solicitar online las Becas SERÉ y hasta cuándo está abierto el plazo

La solicitud puede presentarse de forma totalmente online a través del acceso habilitado para Becas SERÉ. El plazo ya está abierto y finaliza el 7 de mayo a las 15:00 horas.

La preparación será preferentemente presencial, aunque también se garantiza modalidad online cuando no existan preparadores disponibles en la zona. Por tanto, la iniciativa no solo cubre una necesidad económica, sino que también intenta acercar estas oposiciones a quienes parten con menos contactos o menos recursos. En pocas palabras, busca abrir una puerta que hasta ahora no siempre estaba al alcance de todos.