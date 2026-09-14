easyJet garantiza a sus pilotos en España 144 días libres y 30 días de vacaciones al año

El acuerdo publicado el 11 de septiembre distingue los descansos de las vacaciones. El turno fijo alternativo lleva una reducción del 8% del salario base.

Los pilotos de easyJet contratados bajo legislación española tienen reconocidos 144 días libres anuales dentro del sistema de turnos flexibles FRV. A ello se añaden 30 días de vacaciones para quienes trabajan a tiempo completo durante todo el año. El tercer convenio colectivo, publicado en el BOE el 11 de septiembre de 2026, regula ambos derechos por separado. Esa distinción importa porque no todos los descansos pueden elegirse libremente ni todas las modalidades contractuales tienen el mismo cómputo.

A quién se aplica el convenio de easyJet y qué cambia

El acuerdo alcanza a los pilotos de las bases y centros de trabajo españoles de la compañía, incluidos los que puedan abrirse. No se aplica al personal de cabina ni sustituye otros acuerdos, como el convenio de Eurowings. El de easyJet comprende desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 29 de febrero de 2028, con efectos retroactivos y excepciones expresas. Sepla había anunciado el acuerdo en marzo; la novedad de septiembre es su publicación oficial en el BOE.

La comparación con el convenio anterior exige distinguir conceptos. El texto de 2023 recogía 132 días libres normales y seis especiales dentro del patrón FRV-138. También incluía esos seis especiales al describir las vacaciones, compuestas por 25 días LVE y seis SDO. El nuevo documento establece 144 días libres normales y 30 de vacaciones. Por tanto, comparar únicamente las cifras de vacaciones ocultaría que también ha cambiado la clasificación de los descansos.

Cómo se reparten los días libres y cuáles pueden elegirse

El mínimo mensual es de doce días libres, salvo febrero, cuando puede quedar en once. Pero esa distribución mínima no completa por sí sola los 144 anuales. El cálculo de once meses con doce días y febrero con once da 143. Para alcanzar la garantía anual, la programación debe incorporar al menos otro día libre. Los dos límites deben respetarse conjuntamente, no elegir uno en sustitución del otro.

El sistema también reconoce 30 días libres garantizados, denominados GDO, para pilotos a tiempo completo durante todo el año. Se seleccionan mediante el portal de la tripulación, con entre uno y cuatro por mes y un máximo de un fin de semana mensual. Son descansos cuya fecha puede solicitarse anticipadamente, no otros treinta días de vacaciones. Su distribución está sometida al procedimiento previsto y se prorratea en las bases estacionales.

Las vacaciones de verano y los contratos de temporada tienen reglas propias

Los 30 días de vacaciones completos corresponden al piloto no estacional empleado a jornada completa durante todo el año. Los contratos de temporada tienen reglas propias. Para ocho meses de actividad y cuatro de inactividad se prevén 20 días, más uno adicional de reincorporación. En la modalidad de nueve meses de actividad y tres de inactividad son 23 más ese día adicional. El resultado es de 21 y 24 días, respectivamente, no treinta en ambos casos.

Quienes tengan una reducción por guarda legal o por cuidado de familiares dependientes conservan 30 días naturales, con el prorrateo correspondiente al tipo de contrato. Esta protección figura expresamente en el convenio y también alcanza las reducciones organizadas en bloques. Para el verano, las solicitudes deben generar al menos cinco días libres consecutivos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. No equivale a poder escoger cualquier semana sin seguir el sistema de solicitud.

El turno de cinco días de actividad y cuatro libres reduce el salario base

Existe una alternativa voluntaria de cinco días de actividad y cuatro libres. Mantiene la consideración de jornada completa, pero reduce un 8% el salario base. Los conceptos vinculados a esa base también se calculan sobre el importe reducido. Como ejemplo exclusivamente orientativo, una base de 5.000 euros pasaría a 4.600, es decir, 400 euros menos. No es una nómina real ni permite calcular por sí sola el salario final. El patrón conserva las vacaciones aplicables y carece de GDO.

El convenio también contempla excedencias de hasta tres años para cuidar a un hijo y de hasta dos para atender a determinados familiares. La primera exige comunicar la solicitud con al menos 90 días de antelación. Para el cuidado familiar se establecen 45 días, salvo circunstancias especiales. Para organizar descansos y vacaciones, el piloto debe comprobar su modalidad contractual y utilizar los procedimientos internos de reserva. La programación mensual se publica como máximo el día 17 del mes anterior.

Las condiciones completas pueden consultarse en el convenio publicado en el BOE.