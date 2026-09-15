Goldcar sube los salarios hasta 25.727 euros y pagará atrasos desde enero de 2026

El convenio amplía su vigencia hasta 2027 y obliga a regularizar las diferencias salariales pendientes desde el 1 de enero.

Goldcar Spain deberá actualizar sus tablas salariales de 2026 y abonar las diferencias pendientes desde comienzos de año. La modificación del convenio colectivo, publicada por el BOE el 4 de septiembre, establece una subida del 2,25% y obliga a identificar la regularización en la nómina bajo el concepto «Atrasos Convenio». El acuerdo también amplía la vigencia del texto colectivo hasta el 31 de diciembre de 2027.

El aumento salarial de Goldcar tiene efectos desde enero de 2026

La subida se calcula sobre el salario base anual correspondiente a cada puesto durante 2025. Aunque el acuerdo se ha publicado en septiembre, sus efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2026.

Esto implica que la empresa deberá regularizar las diferencias generadas durante los meses anteriores a la actualización de las tablas. Los complementos vinculados porcentualmente al salario base también deberán recalcularse cuando corresponda.

El abono de estas cantidades se reflejará en la nómina como «Atrasos Convenio», de manera similar a otras situaciones de regularización salarial pendiente.

Los nuevos salarios de Goldcar oscilan entre 18.834 y 25.727 euros

La tabla salarial de 2026 fija en 25.727,64 euros anuales el salario base del Office Manager y en 20.532,51 euros el del Office Coordinator. El personal de Rental tendrá asignados 19.970,35 euros anuales.

Los puestos de Check in y Apoyo quedan establecidos en 18.834,08 euros. Dentro del grupo profesional 1, el Team Leader alcanza 24.939,32 euros, Technician se sitúa en 21.132,75 euros y Administrative, en 19.142,56 euros.

El jefe de turno de aparcamiento queda asimilado a Office Coordinator. Estas cantidades corresponden al salario base anual y no tienen por qué coincidir con la retribución bruta total cuando existen complementos u otros conceptos salariales.

La tabla de 2027 incorporará otro incremento del 2,50%

El acuerdo establece una nueva subida del 2,50% para 2027 sobre las cantidades fijadas para 2026. Con esta actualización, el salario base del Office Manager ascenderá a 26.370,83 euros y el del Office Coordinator, a 21.045,82 euros.

Rental llegará a 20.469,61 euros, mientras que Check in y Apoyo alcanzarán 19.304,93 euros. En el grupo profesional 1, Team Leader pasará a 25.562,80 euros, Technician a 21.661,07 euros y Administrative a 19.621,13 euros.

La empresa deberá respetar además el sistema de abono de las pagas extraordinarias recogidas en el convenio colectivo aplicable.

Cómo comprobar que los atrasos aparecen correctamente en la nómina

Para revisar la regularización conviene comprobar el periodo incluido, la jornada aplicada y la cantidad reflejada bajo el concepto «Atrasos Convenio». En los contratos a tiempo parcial, las diferencias deberán calcularse de forma proporcional a la jornada.

También deben tenerse en cuenta los periodos no retribuidos que puedan afectar al devengo de determinadas cantidades. Si el pago no aparece o la cifra parece incorrecta, el trabajador puede solicitar por escrito a la empresa un desglose del cálculo realizado.

Las reclamaciones salariales tienen, con carácter general, un plazo de un año. Ese límite se aplica a cada cantidad desde el momento en que debió abonarse, por lo que resulta recomendable conservar las nóminas, las comunicaciones de la empresa y cualquier documento relacionado con la regularización.